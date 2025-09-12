Konečne nastala chvíľa, na ktorú mnohí čakali. Princ Harry sa stretol s kráľom Karolom, takáto bola jeho prvá reakcia

Vojvoda zo Sussexu sa zúčastnil osláv športových hier Invictus Games v Londýne a absolvoval cestu po Spojenom kráľovstve. Súčasťou toho bolo aj stretnutie so 76-ročným otcom. Už je to totiž dlhšie obdobie, počas ktorého si dvojnásobný otecko nažíva v Amerike a má napäté vzťahy s kráľovskou rodinou.
Bolo len otázkou času, kedy sa princ Harry konečne stretne so svojím otcom, kráľom Karolom. A už dvojnásobne po tom, čo brat princa Williama priznal, že by sa chcel konečne zmieriť so svojou rodinou. Potom, čo sa rozhodol vzdať kráľovských povinností a odišiel za veľkú mláku, a ešte k tomu vydal knihu, kde odhalil zaujímavé informácie o svojej rodine, neurobil na kráľovských členov práve najlepší dojem. Magazín People však prišiel s informáciou, že bol konečne so svojím otcom.
Čo povedal o otcovi?
Pred dvomi dňami nastala dlhoočakávaná chvíľa a princ Harry a kráľ Karol sa stretli v Clarence House na súkromnom čaji, čo bolo ich prvé osobné stretnutie od februára 2024. Harry strávil v kráľovskej londýnskej rezidencii približne 55 minút.
Krátko po stretnutí sa vojvoda zo Sussexu zúčastnil špeciálnej recepcie v Londýne pre podporovateľov a priateľov súťaže pre veteránov a zranených alebo chorých príslušníkov ozbrojených síl počas svojej návštevy Spojeného kráľovstva. Keď sa ho reportér opýtal na otca, odpovedal jednoznačne: „Je skvelý, ďakujem.“
Podujatie Invictus Games nasledovalo po jeho účasti na udeľovaní cien WellChild Awards, kde ocenil deti s náročnými zdravotnými potrebami, ich rodiny a zdravotnícky personál. Predtým, po príchode do svojej domovskej krajiny, si uctil kráľovnú Alžbetu pri príležitosti tretieho výročia jej úmrtia, a taktiež sa vydal do Nottinghamu, kde venoval dar organizácii BBC Children in Need.
