Slováci šetria, trápi to aj najväčšie značky. V strate sú známe elektrá, tržby klesajú aj hobbymarketom

Predajňa Nay elektrodom

Ilustračná foto: Facebook (Avion Shopping Park)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Minuloročné hospodárske výsledky už zverejnili okrem potravinových reťazcov aj najväčší hráči v segmente elektra, nábytku či stavebnín.

Po tom, čo hospodárske výsledky zverejnili obrovskí obchodníci s potravinami ako Billa, Tesco či Lidl, nie je pochýb, že slovenský maloobchod sužuje tvrdé obdobie. To sa nevyhlo ani nepotravinovým reťazcom a jasne to ukazujú aj čísla. Pozrite si prehľad.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Pokles v tržbách, ako aj v zisku, je badateľný naprieč viacerými segmentami. Zasiahol podnikateľov s elektrom, hobbymarkety, ale tiež nábytkárov.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Malé mesto sa dočká ďalšieho lacného diskontu. O zákazníkov zabojuje aj s novým poľským reťazcom
2.
Tesco opäť prekvapilo Slovákov. Chystá očakávanú službu, spustiť ju plánuje už v októbri
3.
Známy diskont zatvára vyše 300 predajní. Na Slovensku skončil v strate, nové obchody tento rok neotvorí
Zobraziť všetky články (499)

Najväčšie elektrá v strate

Predaj elektroniky na Slovensku je stále zaujímavý biznis, no odvetvie prechádza zmenami. Jasne badateľné to bolo v prípade dlhoročného predajcu Okay elektro, ktorý sa nedokázal zachrániť a spolu so všetkými predajňami zabalil aj tuzemské podnikanie. Faktorov, ktoré za týmto pádom stoja, je viacero. Jeden z nich je aj rastúca sila e-commerce sektora, ktorému u nás kraľuje Alza.

Pri kamenných predajniach si najvýraznejší podiel držia značky Nay elektrodom a Planeo, pričom obe spoločnosti za minulý rok vykázali stratu. V Nay sa tak stalo druhý rok po sebe a akciovka pri tržbách 411 miliónov eur znížila stratu na 1,3 milióna eur (v roku 2024 to bolo 2,6 milióna eur, pozn. red.).

Predajňa Nay elektrodom
Ilustračná foto: Facebook (Avion Shopping Park)

Sieť Planeo elektro u nás prevádzkuje firma Fast Plus, ktorá v posledných rokoch dokázala kontinuálne zvyšovať svoje tržby. Inak to nebolo ani vlani, keď utŕžila 159 miliónov eur a medziročne narástla zhruba o 7 %. Napriek tomu akciovka vykázala stratu takmer pol milióna eur. Pri pohľade do výročnej správy je však zrejmé, že k tomu prispeli aj vynaložené finančné prostriedky na akvizíciu deviatich predajní značky Nay.

Klesajú aj najväčšie hobbymarkety

Hobbymarkety, respektíve reťazce, ktoré sa zameriavajú na predaj potrieb pre dom, byt, záhradu či dielňu, patria tržbami taktiež medzi najväčších obchodníkov v krajine. Medzi najznámejšie značky patria Hornbach, OBI či Merkury Market.

Predajňa Hornbach
Ing.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hornbach síce v súčasnosti prevádzkuje už šesť slovenských pobočiek, vlani ich bolo. Tržby spoločnosti sa medziročne prakticky nezmenili a reťazec dané obdobie zakončil na úrovni 168 miliónov eur. Zisk predstavoval 3,41 milióna eur, čo je oproti predošlému roku pokles o zhruba 44 %. Len pre porovnanie, ešte v roku 2021 Hornbach vykázal pri nižších tržbách zisk 7,38 milióna eur.

Čo sa týka reťazca OBI, ten pod Tatrami prevádzkuje takmer dve desiatky predajní. Firma sa v posledných rokoch držala tržbami stabilne okolo úrovne 220 miliónov eur, čo sa jej v podstate podarilo aj vlani. Pri tržbách 218 miliónov eur ide o jeden z najlepších rokov v histórii slovenského podnikania, v kolónke zisku ale je badateľný pokles – konkrétne ide o 32 %. Zisk OBI bol v roku 2025 7,2 milióna eur.

Trend takmer identicky kopíruje aj Merkury Market. Reťazec u nás má niečo okolo 20 predajní a jeho podnikanie primárne zastrešuje eseročka Merkury Shop. Tej sa tržbami podarilo opäť dostať nad hranicu 230 miliónov eur a vlaňajšok ukončila na úrovni 236 miliónov eur. Už tretie účtovné obdobie však spoločnosti klesá zisk a kým ešte v roku 2024 zarobila 12,4 milióna eur, vlani to bolo o 24 % menej – 9,4 milióna eur.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Malé mesto sa dočká ďalšieho lacného diskontu. O zákazníkov zabojuje aj s novým poľským reťazcom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac