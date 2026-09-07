Slováci šetria, trápi to aj najväčšie značky. V strate sú známe elektrá, tržby klesajú aj hobbymarketom

Po tom, čo hospodárske výsledky zverejnili obrovskí obchodníci s potravinami ako Billa, Tesco či Lidl, nie je pochýb, že slovenský maloobchod sužuje tvrdé obdobie. To sa nevyhlo ani nepotravinovým reťazcom a jasne to ukazujú aj čísla. Pozrite si prehľad.
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Pokles v tržbách, ako aj v zisku, je badateľný naprieč viacerými segmentami. Zasiahol podnikateľov s elektrom, hobbymarkety, ale tiež nábytkárov.
Najväčšie elektrá v strate
Predaj elektroniky na Slovensku je stále zaujímavý biznis, no odvetvie prechádza zmenami. Jasne badateľné to bolo v prípade dlhoročného predajcu Okay elektro, ktorý sa nedokázal zachrániť a spolu so všetkými predajňami zabalil aj tuzemské podnikanie. Faktorov, ktoré za týmto pádom stoja, je viacero. Jeden z nich je aj rastúca sila e-commerce sektora, ktorému u nás kraľuje Alza.
Pri kamenných predajniach si najvýraznejší podiel držia značky Nay elektrodom a Planeo, pričom obe spoločnosti za minulý rok vykázali stratu. V Nay sa tak stalo druhý rok po sebe a akciovka pri tržbách 411 miliónov eur znížila stratu na 1,3 milióna eur (v roku 2024 to bolo 2,6 milióna eur, pozn. red.).
Sieť Planeo elektro u nás prevádzkuje firma Fast Plus, ktorá v posledných rokoch dokázala kontinuálne zvyšovať svoje tržby. Inak to nebolo ani vlani, keď utŕžila 159 miliónov eur a medziročne narástla zhruba o 7 %. Napriek tomu akciovka vykázala stratu takmer pol milióna eur. Pri pohľade do výročnej správy je však zrejmé, že k tomu prispeli aj vynaložené finančné prostriedky na akvizíciu deviatich predajní značky Nay.
Klesajú aj najväčšie hobbymarkety
Hobbymarkety, respektíve reťazce, ktoré sa zameriavajú na predaj potrieb pre dom, byt, záhradu či dielňu, patria tržbami taktiež medzi najväčších obchodníkov v krajine. Medzi najznámejšie značky patria Hornbach, OBI či Merkury Market.
Hornbach síce v súčasnosti prevádzkuje už šesť slovenských pobočiek, vlani ich bolo. Tržby spoločnosti sa medziročne prakticky nezmenili a reťazec dané obdobie zakončil na úrovni 168 miliónov eur. Zisk predstavoval 3,41 milióna eur, čo je oproti predošlému roku pokles o zhruba 44 %. Len pre porovnanie, ešte v roku 2021 Hornbach vykázal pri nižších tržbách zisk 7,38 milióna eur.
Čo sa týka reťazca OBI, ten pod Tatrami prevádzkuje takmer dve desiatky predajní. Firma sa v posledných rokoch držala tržbami stabilne okolo úrovne 220 miliónov eur, čo sa jej v podstate podarilo aj vlani. Pri tržbách 218 miliónov eur ide o jeden z najlepších rokov v histórii slovenského podnikania, v kolónke zisku ale je badateľný pokles – konkrétne ide o 32 %. Zisk OBI bol v roku 2025 7,2 milióna eur.
Trend takmer identicky kopíruje aj Merkury Market. Reťazec u nás má niečo okolo 20 predajní a jeho podnikanie primárne zastrešuje eseročka Merkury Shop. Tej sa tržbami podarilo opäť dostať nad hranicu 230 miliónov eur a vlaňajšok ukončila na úrovni 236 miliónov eur. Už tretie účtovné obdobie však spoločnosti klesá zisk a kým ešte v roku 2024 zarobila 12,4 milióna eur, vlani to bolo o 24 % menej – 9,4 milióna eur.
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