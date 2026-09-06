V príručnej batožine by ste mali mať vždy zabalenú jednu konkrétnu vec, tvrdia odborníci

Príručná batožina

Ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Je to skvelý pomocník.

Keď sa chystáme na dovolenku, väčšinou premýšľame nad tým, čo budeme potrebovať v cieľovej destinácii. V prípade letnej dovolenky sú samozrejmosťou plavky, opaľovací krém a slnečné okuliare. Na jednu vec však mnohí cestujúci zabúdajú – na sveter. A pritom práve ten môže byť počas letu jedným z najpraktickejších kúskov oblečenia, ktoré si so sebou vezmete.

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Sveter je nutnou súčasťou príručnej batožiny

Ako píše portál Metro, podľa chiropraktika by ste si do príručnej batožiny mali vždy zabaliť sveter. Dôvodom však nie je iba klimatizácia v lietadle, ktorá dokáže aj počas horúceho letného dňa vytvoriť poriadne chladné prostredie. Sveter totiž môže poslúžiť aj ako jednoduchá pomôcka na zvýšenie pohodlia počas dlhého sedenia.

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Ak vás počas letu čaká niekoľko hodín v jednej polohe alebo sa pokúšate zaspať, skúste sveter zrolovať a vložiť si ho za spodnú časť chrbta. Sedadlá v lietadlách totiž nemusia každému dokonale vyhovovať a medzi operadlom a prirodzeným zakrivením chrbtice môže zostať nepríjemná medzera. Mäkká vrstva oblečenia ju môže vyplniť a poskytnúť chrbtu dodatočnú oporu.

Kabína lietadla
Ilustračné foto: Unsplash

Okrem svetra vám môže výborne poslúžiť aj šál, menšia deka, mikina či iný mäkký kus oblečenia, ktorý máte poruke.

Nezabúdajte na pravidelný pohyb

Odborník však upozorňuje, že aj keď si nájdete pohodlnú polohu, v ktorej dokážete stráviť niekoľko hodín v lietadle, nemali by ste zabúdať na pohyb. Občas zmeňte polohu, ponaťahujte ramená, upravte si sedenie alebo presuňte váhu z jednej strany na druhú. Ak je to možné, pravidelne sa postavte a prejdite sa po uličke. Aj jednoduché pohyby totiž môžu pomôcť zmierniť stuhnutosť spôsobenú dlhým sedením.

Navyše sveter vám môže navyše nahradiť aj klasickú deku, keď vám je v kabíne lietadla chladno. A ak si ho prehodíte cez ramená alebo použijete ako mäkkú vrstvu pod hlavu, získate ďalšiu praktickú pomôcku.

Takže nabudúce, keď budete premýšľať, čo ešte zabaliť do príručnej batožiny, sveter rozhodne nevynechajte. Možno ho na dovolenke počas horúcich dní nevyužijete, ale počas letu vám poslúži ako prikrývka, vankúš aj jednoduchá opora pre chrbát. A práve preto sa oplatí mať ho vždy poruke.

Batožina
Ilustračné foto: Unsplash

Pribaľte si aj tenisovú loptičku

No podľa ďalších expertov by vám v príručnej batožine nemala chýbať ani tenisová loptička, ktorá vám zas poslúži ako pomôcka na zabránenie stuhnutosti alebo bolesti. Pomáha totiž zlepšiť krvný obeh. Stačí, keď si ju budete rolovať hore a dolu, čím budete vyvíjať jemný tlak na stuhnuté svalstvo, napríklad na stehnách, chrbte, nohách či rukách.

Pýtate sa, prečo práve tenisová loptička? Pretože je malá a ľahká, vďaka čomu vám môže pomôcť vyvíjať upokojujúci tlak na miesta, na ktoré by ste sa inak nedostali. Navyše odborníci odporúčajú loptičku zabaliť do uteráka a zrolovať ju ako klobásu. Keď potom loptičkou zatlačíte, ľahšie sa umiestni na požadované miesto a zabráni sa jej šmýkaniu, čo môže byť bolestivé.

Do príručnej batožiny sa teda neoplatí pribaliť len sveter, ktorý vás počas letu zahreje a poslúži aj ako opora či vankúš. Užitočným pomocníkom môže byť aj obyčajná tenisová loptička. Zaberie minimum miesta, no môže vám spríjemniť dlhé sedenie a pomôcť uvoľniť stuhnuté svaly. Tieto dve veci vám tak môžu počas letu výrazne zvýšiť komfort.

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