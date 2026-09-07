O prácu prídu tisíce ľudí: Automobilka, ktorá pôsobí aj na Slovensku, ohlásila veľké prepúšťanie

Spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre

Ilustračná foto: TASR - Henrich Mišovič

Roland Brožkovič
TASR
Spoločnosť tak potvrdila informácie médií, ktoré ich zverejnili počas víkendu.

Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) uviedla v pondelok, že v nasledujúcich dvoch rokoch zruší celosvetovo približne 4000 pracovných miest. To je zhruba desatina globálnej pracovnej sily spoločnosti. Redukcia pracovných pozícií je súčasťou širšieho plánu znižovania nákladov a zvýšenia konkurencieschopnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.

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Spoločnosť tak potvrdila informácie médií, ktoré ich zverejnili počas víkendu. Urobila tak krátko potom, ako oficiálne oznámila spustenie programu dobrovoľného odchodu zamestnancov. Automobilka uviedla, že v nasledujúcich dvoch rokoch potrebuje znížiť náklady zhruba o 1,7 miliardy libier (1,98 miliardy eur) s cieľom „prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu“.

Miesta budú rušiť celosvetovo

Výkonný riaditeľ spoločnosti PB Balaji povedal, že „automobilový priemysel čelí v súčasnosti veľkým výzvam. Na jednej strane sú to technologické zmeny, na druhej rastúca konkurencia, pričom do toho vstupuje geopolitická neistota“. Vedenie spoločnosti preto robí kroky na posilnenie konkurencieschopnosti a nasmerovanie firmy na cestu budúceho dlhodobého úspechu.

Výraba Jaguar Land Rover v Nitre
Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Bublinec

„Súčasťou tejto transformácie je aj zníženie počtu pracovných miest v nasledujúcich dvoch rokoch celosvetovo zhruba o 4000,“ dodal Balaji. Redukcia počtu zamestnancov sa dotkne najmä administratívnych pozícií a z geografického pohľadu najmä prevádzok v Británii. Na domácom trhu totiž Jaguar Land Rover zamestnáva drvivú väčšinu ľudí, viac než 30 000. Celosvetovo pre JLR pracuje zhruba 40 000 ľudí.

K rušeniu pozícií sa už cez víkend vyjadril britský minister pre podnikanie, inovácie, vedu a obchod Jonathan Reynolds, ktorý by sa s vedením automobilky mal podľa DPA stretnúť v utorok 8. septembra. Uviedol, že finančnú podporu pre automobilku s cieľom ochrániť pracovné miesta vláda neplánuje.

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