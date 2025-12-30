Koniec nezhôd a konfliktov. Podľa jasnovidca dôjde k zmiereniu v kráľovskej rodine, potrvá to však ešte roky

Keďže rozpor medzi kráľovskou rodinou a Sussexovcami stále pretrváva, známy jasnovidec verí, že zmierenie príde od „ďalšej generácie“ kráľovskej rodiny. Muž, ktorý tvrdí, že dokáže nahliadnuť do budúcnosti, čo mu vynieslo prezývku „živý Nostradamus“, sa vyjadril k napätiu medzi kráľovskou rodinou, najmä kráľom Karolom, princom Williamom, a princom Harrym a Meghan.
Nezhody medzi britskou kráľovskou rodinou a Sussexovcami sú stále jednými z najdiskutovanejších tém v svetových médiách. Po mnohých rokoch napätia, vyjadrení a verejných sporov medzi členmi rodiny sa zdá, že cesta k zmiereniu je stále v nedohľadne. Avšak, podľa jasnovidca, je tu nádej na zjednotenie, ako naznačil Daily Mirror.
Bude to na ich deťoch
Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú odcudzení kráľovskej rodine, odkedy v roku 2020 opustili svoje kráľovské povinnosti a presťahovali sa do Ameriky, kde niekoľko rokov šírili usvedčujúce obvinenia, čo ďalej narúšalo ich vzťah. A hoci Harry v septembri podnikol kroky k zmiereniu so svojím otcom, stále je pred nimi dlhá cesta k vybudovaniu mostov.
Brazílsky jasnovidec Athos Salome teraz verí, že kľúč k vyriešeniu rozkolu bude ležať v ďalšej generácii kráľovskej rodiny, konkrétne v deťoch princa a princeznej z Walesu, Georgeovi, Charlotte a Louisovi, a v deťoch Harryho a Meghan, Archiem a Lilibet.
Salome údajne v minulosti s neuveriteľnou presnosťou predpovedal sériu významných svetových udalostí, ako uvádza Daily Mail, od pandémie Covid-19 až po smrť kráľovnej Alžbety. Začiatkom tohto roka sa jasnovidec podelil s bulvárnym denníkom o svoje postrehy týkajúce sa toho, čo čaká kráľovskú rodinu v roku 2026, keď analyzoval vzťah medzi princom Harrym a jeho otcom.
Predpovedal, že vojvoda zo Sussexu sa „symbolicky vráti do Spojeného kráľovstva a uzavrie krehké prímerie s kráľom Karolom. Princ William však zostáva bodom zlomu“. Dodal: „Úplné zmierenie príde až od ďalšej generácie: deti Williama a Kate obnovia vzťahy s Archiem a Lilibet. Ale kým k tomu dôjde, to potrvá ešte celé roky – je tu príliš veľa zamotaných vecí, ktoré na to vplývajú a teraz nie je ten správny čas.“
Nahlásiť chybu v článku