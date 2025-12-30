Koniec nezhôd a konfliktov. Podľa jasnovidca dôjde k zmiereniu v kráľovskej rodine, potrvá to však ešte roky

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Vyslovil budúcnosť, čo sa týka vzťahov medzi princom Williamom a Harrym.

Keďže rozpor medzi kráľovskou rodinou a Sussexovcami stále pretrváva, známy jasnovidec verí, že zmierenie príde od „ďalšej generácie“ kráľovskej rodiny. Muž, ktorý tvrdí, že dokáže nahliadnuť do budúcnosti, čo mu vynieslo prezývku „živý Nostradamus“, sa vyjadril k napätiu medzi kráľovskou rodinou, najmä kráľom Karolom, princom Williamom, a princom Harrym a Meghan.

Nezhody medzi britskou kráľovskou rodinou a Sussexovcami sú stále jednými z najdiskutovanejších tém v svetových médiách. Po mnohých rokoch napätia, vyjadrení a verejných sporov medzi členmi rodiny sa zdá, že cesta k zmiereniu je stále v nedohľadne. Avšak, podľa jasnovidca, je tu nádej na zjednotenie, ako naznačil Daily Mirror.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Zlyhanie pri úprave vianočnej fotky? Meghan a Harry sú opäť terčom posmechu, princovi na zábere chýba kus hlavy
2.
Kráľ Karol III. sa prihovoril ľuďom. V očakávanom prejave informoval o svojom boji s ťažkou chorobou
3.
Všimli si znepokojujúcu vec: Fanúšikovia špekulujú, William sa objavil na verejnosti bez snubného prsteňa
Zobraziť všetky články (356)

Bude to na ich deťoch

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú odcudzení kráľovskej rodine, odkedy v roku 2020 opustili svoje kráľovské povinnosti a presťahovali sa do Ameriky, kde niekoľko rokov šírili usvedčujúce obvinenia, čo ďalej narúšalo ich vzťah. A hoci Harry v septembri podnikol kroky k zmiereniu so svojím otcom, stále je pred nimi dlhá cesta k vybudovaniu mostov.

Brazílsky jasnovidec Athos Salome teraz verí, že kľúč k vyriešeniu rozkolu bude ležať v ďalšej generácii kráľovskej rodiny, konkrétne v deťoch princa a princeznej z Walesu, Georgeovi, Charlotte a Louisovi, a v deťoch Harryho a Meghan, Archiem a Lilibet.

Foto: Profimedia

Salome údajne v minulosti s neuveriteľnou presnosťou predpovedal sériu významných svetových udalostí, ako uvádza Daily Mail, od pandémie Covid-19 až po smrť kráľovnej Alžbety. Začiatkom tohto roka sa jasnovidec podelil s bulvárnym denníkom o svoje postrehy týkajúce sa toho, čo čaká kráľovskú rodinu v roku 2026, keď analyzoval vzťah medzi princom Harrym a jeho otcom.

Predpovedal, že vojvoda zo Sussexu sa „symbolicky vráti do Spojeného kráľovstva a uzavrie krehké prímerie s kráľom Karolom. Princ William však zostáva bodom zlomu“. Dodal: „Úplné zmierenie príde až od ďalšej generácie: deti Williama a Kate obnovia vzťahy s Archiem a Lilibet. Ale kým k tomu dôjde, to potrvá ešte celé roky – je tu príliš veľa zamotaných vecí, ktoré na to vplývajú a teraz nie je ten správny čas.“

Čo sa ešte stane podľa veštca?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac