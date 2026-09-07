Slávna značka padla na dno. Jej akcie klesli o 99 %, nový vlastník ju chce spojiť s umelou inteligenciou

Pred rokmi bola značka GoPro symbolom dobrodružstva. Malé kamery vyvolali ošiaľ a ľudia si ich pripínali na prilby, bicykle, surfy či autá a firma sa stala jedným z najznámejších technologických príbehov svojej generácie. Teraz je však firma v strate takmer 100 miliónov eur a chystá sa jej predaj.
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GoPro sa po rokoch poklesu dostalo do vážnych finančných problémov a jeho akcie stratili od historického maxima približne 99 percent hodnoty. Teraz prichádza dohoda, ktorá má firme umožniť prežiť a zároveň úplne zmeniť jej budúcnosť. Ako informovala samotná spoločnosť, GoPro sa dohodlo na fúzii so súkromnou americkou firmou Starman Optical. Tá má získať približne 90-percentný podiel v GoPro. Na tému upozornil portál Index.
Z miliardových tržieb strata takmer 100 miliónov
Čísla spoločnosti ukazujú, aký veľký je rozsah pádu technologickej spoločnosti. V roku 2025 mala GoPro tržby približne 652 miliónov dolárov. Medziročne klesli o 19 percent. Firma zároveň skončila v strate 93 miliónov dolárov a predala približne dva milióny kamier, čo predstavovalo medziročný pokles o 20 percent.
Rok 2026 zatiaľ vyzerá ešte horšie. V druhom štvrťroku dosiahli tržby iba 105 miliónov dolárov, čo bolo o 31 percent menej ako rok predtým. Predaj kamier klesol až o 38 percent. Čistá strata za štvrťrok dosiahla 51 miliónov dolárov.
GoPro preberá firma, o ktorej väčšina ľudí nikdy nepočula
Dňa 1. septembra 2026 GoPro oznámilo definitívnu dohodu so spoločnosťou Starman Optical. Starman má v rámci transakcie získať približne 90 percent GoPro. Akcionári GoPro dostanú spolu 285 miliónov dolárov v hotovosti, teda 1,14 dolára za akciu, pričom si ponechajú približne desaťpercentný podiel v novej spoločnosti.
Spoločnosti pomôže najmä to, že približne 92 miliónov dolárov dlhu GoPro má byť pri dokončení transakcie splatených v plnej výške. Dohoda by tak firme výrazne odľahčila náročné hospodárenie. Transakcia by mala byť dokončená do konca roka 2026, ak ju schvália príslušné regulačné orgány a akcionári.
Za prvú polovicu roka boli tržby na úrovni 204 miliónov dolárov, medziročne tak klesli o 28,9 percenta. Firma mala zároveň iba 27,3 milióna dolárov v hotovosti oproti približne 87,2 milióna dolárov dlhu. Situácia bola natoľko vážna, že GoPro v regulačných dokumentoch upozornilo na „podstatné pochybnosti“ o schopnosti pokračovať v podnikaní ako fungujúca spoločnosť.
Ľudia prestali potrebovať samostatnú kameru
Ako uvádza portál Marketwatch, jedným z najväčších problémov boli smartfóny. Ich fotoaparáty a videokamery sa každou generáciou zlepšovali a pre množstvo ľudí prestalo dávať zmysel kupovať samostatné zariadenie iba na natáčanie videa.
GoPro zároveň začalo čeliť čoraz silnejšej konkurencii. Na trhu sa presadili napríklad DJI a Insta360, ktoré dokázali ponúknuť veľmi schopné kamery a zároveň tlačili na ceny. GoPro sa tak postupne dostalo medzi dve skupiny konkurentov. Na jednej strane boli stále lepšie smartfóny, na druhej špecializovaní výrobcovia akčných kamier. Firma sa pokúšala nájsť ďalšie zdroje rastu, no nie všetky pokusy vyšli.
Akcie GoPro sa v októbri 2014 dostali približne na 93 dolárov. V roku 2026 sa pritom dostali až k úrovni 60 centov. Z historického maxima tak spoločnosť stratila približne 99 percent hodnoty.
Vstup na trh s umelou inteligenciou
Spoločnosť nemá skončiť s výrobou spotrebiteľských kamier. Zároveň však chce svoje technológie využiť v oblastiach ako umelá inteligencia, dátové centrá, obrana, letectvo, robotika a ďalšie komerčné technológie. GoPro má viac ako 2 500 amerických patentov v oblasti optiky a zobrazovacích technológií.
Starman Optical je americká technologická firma, ktorá sa zameriava na optické technológie pre rýchly prenos dát. Vyrába napríklad optické transceivery používané v dátových centrách a technológie určené aj pre rastúcu infraštruktúru okolo umelej inteligencie.
Technológie z portfolia GoPro chce Starman spojiť so svojimi optickými komponentmi používanými napríklad v dátových centrách. Firma pritom podľa súčasného plánu zostane aj naďalej verejne obchodovaná a chce pokračovať vo svojom spotrebiteľskom biznise.
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