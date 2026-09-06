Veľký požiar pripravil o bývanie 39 ľudí: V obci na východe Slovenska vyhlásili mimoriadnu situáciu

V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v nedeľu v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo šesť príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Pre TASR to potvrdil starosta Marián Engel.
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„Dnešným požiarom v rómskej osade bolo zasiahnutých šesť rodín, celkovo 39 ľudí, z toho 15 dospelých a 24 detí,“ uviedol Engel a doplnil, že ľudia, ktorí prišli o bývanie, sú nateraz umiestnení v sále obecného úradu.
Ako ďalej povedal, zo skladov civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR vyzdvihol matrace, posteľnú bielizeň, uteráky a ďalšie potrebné veci. Obec zároveň zabezpečuje pre nich stravu.
„Boli sme privolaní k vystriedaniu jednotky, ktorá tu zasahovala zhruba od 4.00 h. Išlo o požiar niekoľkých obydlí. Naša jednotka už len zlokalizovala, respektíve doháša jednotlivé menšie požiaroviská. Požiar bol zlokalizovaný pred naším príchodom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje, keďže bolo husté zadymenie,“ priblížil veliteľ zásahu Tomáš Domen.
Na mieste podľa starostu zostávajú dobrovoľní hasiči, ktorí dohliadajú na zhorenisko. Obyvatelia si zároveň svojpomocne odvážajú veci zasiahnuté požiarom.
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