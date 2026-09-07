Tieto povolania umelá inteligencia nikdy nenahradí: Platy v nich bleskovo stúpajú, ľudia sú žiadaní

Elektrikár a ChatGPT

Ilustračná foto: Unsplash/Pexels

Roland Brožkovič
TASR
V ére automatizácie a umelej inteligencie bude hodnota týchto profesií ďalej rásť.

Slovensko eviduje akútny nedostatok kvalifikovaných remeselníkov, pričom vo viacerých remeselných profesiách v posledných rokoch rástol plat rýchlejšie ako je priemer. Vyplýva to z analýzy personálnej agentúry Transfer Slovensko, ktorá vychádzala zo zoznamov nedostatkových profesií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre tretí štvrťrok 2026 a Barometra trhu práce od Aliancie sektorových rád.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Agentúra predpokladá, že v ére automatizácie a umelej inteligencie bude hodnota týchto profesií ďalej rásť. V siedmich krajoch chýba montážny pracovník v strojárskej výrobe, v šiestich zvárač aj obrábač kovov. „Fakt, že sa zvárači a obrábači kovov nachádzajú medzi nedostatkovými profesiami v troch štvrtinách krajov, je silným signálom, že nejde iba o lokálny alebo krátkodobý problém. Naznačuje to širší nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s odbornou praxou či oprávneniami,“ upozornil Tomáš Kušmirek, obchodný manažér Transfer Slovensko.

Remeselníci sa nemusia báť

Ešte žiadanejší sú vodiči nákladných vozidiel, ktorých nedostatok hlásia všetky kraje. Dáta ukazujú aj oživenie v sektore stavebníctva. Najširší zoznam chýbajúcich profesií v tejto oblasti zaznamenal Bratislavský kraj, kde chýbajú murári, tesári, betonári aj obkladači či klampiari. Najmenší nedostatok v tejto kategórii je naopak v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Pracovník na stavbe a peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

„Najviac remeselných pracovných príležitostí vzniká v regiónoch s intenzívnejšou výstavbou na západe Slovenska. Dostupní uchádzači sa však nachádzajú v inej časti krajiny. Ich presun za prácou komplikujú náklady na bývanie, doprava a rodinné väzby. Nedostatok prehlbuje aj starnutie skúsených remeselníkov a nedostatočný počet mladých ľudí prichádzajúcich do daných odborov,“ vysvetlil Kušmirek.

Ukazuje to aj rast miezd na pozíciách ako klampiar a tesár. Podľa Barometra trhu práce Aliancie sektorových rád mzdy v týchto profesiách zároveň rástli výrazne rýchlejšie ako priemer. Plat klampiara sa od roku 2020 zvýšil o viac ako tretinu na súčasných 1993 eur, tesár si polepšil o 42,5 % na 1385 eur.

Kušmirek je presvedčený, že v budúcnosti budú úspešní najmä pracovníci s kombinovaným technickým profilom. „Napríklad obrábači, ktorí ovládajú aj nastavovanie CNC zariadení a prácu s meracou technikou, alebo elektrikári so znalosťami automatizácie. Kombinované pozície sa v regionálnych zoznamoch objavujú zatiaľ len ojedinele. Napriek tomu ich vnímame ako nastupujúci, aj keď ešte nie plne etablovaný, trend,“ skonštatoval.

AI preniká do firiem

AI však v posledný rokoch zažíva neskutočný rast a využíva sa doslova všade okolo nás. Preniká aj do fungovania firiem a to rýchlejšie, než podniky stíhajú nastavovať pravidlá jej používania, kontrolu a zodpovednosť za jej rozhodnutia. Takmer polovica manažérov pritom označuje nedostatky v riadení za jednu z hlavných príčin toho, že im AI neprináša očakávané výsledky. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Grant Thornton medzi 950 vrcholovými manažérmi v USA, o ktorom spoločnosť informovala vo štvrtok.

ChatGPT v notebooku
Ilustračný záber: Pexels

Tri zo štyroch firiem v prieskume sa už rozhodli pre významné investície do AI, zároveň však 48 % firiem nemá od predstavenstva jasne nastavené očakávania a zodpovednosť za riadenie AI. Len 22 % manažérov zodpovedných za operácie uvádza, že ich firma má plne vypracovanú a implementovanú stratégiu pre AI. Polovica pritom pripúšťa, že práve formalizovanú AI stratégiu alebo pravidlá riadenia potrebuje v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšiť.

„Veľká väčšina firiem už do implementácie umelej inteligencie investuje, čo je jednoznačne pozitívny trend. Problémom však je, že jej zavádzanie je v mnohých prípadoch stále skôr živelným procesom. Firmám často chýba jasná AI stratégia, systém riadenia aj konkrétne metriky, podľa ktorých by vedeli vyhodnotiť jej výkon a návratnosť investícií. Samotné nasadenie technológie preto ešte neznamená, že firma dokáže naplno využiť jej ekonomický potenciál,“ komentoval výsledky Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Medzi spoločnosťami, ktoré už AI plne integrovali do svojho fungovania, hlási 58 % rast tržieb súvisiaci s využívaním umelej inteligencie. Pri firmách, ktoré sú stále iba vo fáze pilotného testovania, ide o 15 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci by mohli dostať až 500 eur: SNS chce ľuďom dávať nečakaný svadobný dar, má…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac