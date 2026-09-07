Tieto povolania umelá inteligencia nikdy nenahradí: Platy v nich bleskovo stúpajú, ľudia sú žiadaní

Slovensko eviduje akútny nedostatok kvalifikovaných remeselníkov, pričom vo viacerých remeselných profesiách v posledných rokoch rástol plat rýchlejšie ako je priemer. Vyplýva to z analýzy personálnej agentúry Transfer Slovensko, ktorá vychádzala zo zoznamov nedostatkových profesií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre tretí štvrťrok 2026 a Barometra trhu práce od Aliancie sektorových rád.
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Agentúra predpokladá, že v ére automatizácie a umelej inteligencie bude hodnota týchto profesií ďalej rásť. V siedmich krajoch chýba montážny pracovník v strojárskej výrobe, v šiestich zvárač aj obrábač kovov. „Fakt, že sa zvárači a obrábači kovov nachádzajú medzi nedostatkovými profesiami v troch štvrtinách krajov, je silným signálom, že nejde iba o lokálny alebo krátkodobý problém. Naznačuje to širší nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s odbornou praxou či oprávneniami,“ upozornil Tomáš Kušmirek, obchodný manažér Transfer Slovensko.
Remeselníci sa nemusia báť
Ešte žiadanejší sú vodiči nákladných vozidiel, ktorých nedostatok hlásia všetky kraje. Dáta ukazujú aj oživenie v sektore stavebníctva. Najširší zoznam chýbajúcich profesií v tejto oblasti zaznamenal Bratislavský kraj, kde chýbajú murári, tesári, betonári aj obkladači či klampiari. Najmenší nedostatok v tejto kategórii je naopak v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
„Najviac remeselných pracovných príležitostí vzniká v regiónoch s intenzívnejšou výstavbou na západe Slovenska. Dostupní uchádzači sa však nachádzajú v inej časti krajiny. Ich presun za prácou komplikujú náklady na bývanie, doprava a rodinné väzby. Nedostatok prehlbuje aj starnutie skúsených remeselníkov a nedostatočný počet mladých ľudí prichádzajúcich do daných odborov,“ vysvetlil Kušmirek.
Ukazuje to aj rast miezd na pozíciách ako klampiar a tesár. Podľa Barometra trhu práce Aliancie sektorových rád mzdy v týchto profesiách zároveň rástli výrazne rýchlejšie ako priemer. Plat klampiara sa od roku 2020 zvýšil o viac ako tretinu na súčasných 1993 eur, tesár si polepšil o 42,5 % na 1385 eur.
Kušmirek je presvedčený, že v budúcnosti budú úspešní najmä pracovníci s kombinovaným technickým profilom. „Napríklad obrábači, ktorí ovládajú aj nastavovanie CNC zariadení a prácu s meracou technikou, alebo elektrikári so znalosťami automatizácie. Kombinované pozície sa v regionálnych zoznamoch objavujú zatiaľ len ojedinele. Napriek tomu ich vnímame ako nastupujúci, aj keď ešte nie plne etablovaný, trend,“ skonštatoval.
AI preniká do firiem
AI však v posledný rokoch zažíva neskutočný rast a využíva sa doslova všade okolo nás. Preniká aj do fungovania firiem a to rýchlejšie, než podniky stíhajú nastavovať pravidlá jej používania, kontrolu a zodpovednosť za jej rozhodnutia. Takmer polovica manažérov pritom označuje nedostatky v riadení za jednu z hlavných príčin toho, že im AI neprináša očakávané výsledky. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Grant Thornton medzi 950 vrcholovými manažérmi v USA, o ktorom spoločnosť informovala vo štvrtok.
Tri zo štyroch firiem v prieskume sa už rozhodli pre významné investície do AI, zároveň však 48 % firiem nemá od predstavenstva jasne nastavené očakávania a zodpovednosť za riadenie AI. Len 22 % manažérov zodpovedných za operácie uvádza, že ich firma má plne vypracovanú a implementovanú stratégiu pre AI. Polovica pritom pripúšťa, že práve formalizovanú AI stratégiu alebo pravidlá riadenia potrebuje v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšiť.
„Veľká väčšina firiem už do implementácie umelej inteligencie investuje, čo je jednoznačne pozitívny trend. Problémom však je, že jej zavádzanie je v mnohých prípadoch stále skôr živelným procesom. Firmám často chýba jasná AI stratégia, systém riadenia aj konkrétne metriky, podľa ktorých by vedeli vyhodnotiť jej výkon a návratnosť investícií. Samotné nasadenie technológie preto ešte neznamená, že firma dokáže naplno využiť jej ekonomický potenciál,“ komentoval výsledky Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Medzi spoločnosťami, ktoré už AI plne integrovali do svojho fungovania, hlási 58 % rast tržieb súvisiaci s využívaním umelej inteligencie. Pri firmách, ktoré sú stále iba vo fáze pilotného testovania, ide o 15 %.
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