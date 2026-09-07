Golden hour sa mení na pink hour. Babie leto patrí terasám

foto: Ultra Premium Brands

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Zoznamky nosíme vo vrecku a kamarátov máme na jeden klik.

Zdá sa však, že Gen Z na osobné stretnutia nezanevrela. Aktuálne prieskumy naznačujú, že mladí stále vyhľadávajú spoločné zážitky aj zoznamovanie naživo. Či už ide o rande, stretnutie s priateľmi alebo spontánny podvečer bez veľkého programu. Inšpirujte sa s nami, ako si babie leto užiť v znamení ružovej a vymeniť golden hour za pink hour.

Osobným stretnutiam ešte neodzvonilo

Spoznávanie nových ľudí sa dnes pokojne začne zhodou na zoznamke, správou na Instagrame alebo reakciou na príbeh. S kamarátmi si zase môžeme písať od rána do večera a presne vedieť, kde sú a čo robia, aj keď sme ich celé týždne nevideli. Napriek tomu sa zdá, že možnosť byť neustále online nezobrala osobnému stretnutiu jeho čaro. Naznačujú to aj dáta. Podľa prieskumu platformy Eventbrite z roku 2026 považuje 74 % mladých ľudí osobné zážitky za dôležitejšie než tie digitálne a 79 % Gen Z a mileniálov plánuje navštevovať viac podujatí.

Kolobežkári
foto: Pexels

Zaujímavé je to aj pri randení – teda v oblasti, ktorú zoznamovacie aplikácie zmenili asi najvýraznejšie. Až 77 % opýtaných z Gen Z uvádza, že romantické známosti stretáva v reálnom svete. Swipovanie, samozrejme, nekončí. Prvé stretnutie sa však očividne stále môže začať aj bez neho.

Stretnúť sa nestačí. Chceme spolu aj niečo zažiť

A keď už k stretnutiu dôjde, mení sa aj predstava o tom, ako môže vyzerať. Klasické posedenie pri stole dnes tak častokrát dopĺňajú aktivity, pri ktorých sa popri rozhovore aj niečo deje. Terasa tak pokojne môže byť druhým dejstvom celého plánu. Počas babieho leta je to priam ideálna kombinácia. A keď sa golden hour začne pomaly farbiť doružova, prichádza čas na pink hour.

Kombinácie s ružovou, ktoré nesklamú

foto: Ultra Premium Brands

Ružová (pink) v našom prípade ale nie je dress code. Je ňou Sarti Spritz, výrazne ružový drink, ktorého základom je taliansky aperitív Sarti Rosa s chuťou červeného pomaranča, manga a marakuje. Skúste svoju pink hour spojiť s programom, po ktorom budete mať čo rozoberať na obľúbenej terase. Tu je pár tipov, ako na to:

Keramika + terasa

Keramické dielne momentálne fungujú ako príjemná alternatíva ku klasickému posedeniu. Nemusíte vedieť točiť na kruhu ani mať umelecké ambície – na jednorazových workshopoch sa dá modelovať, glazovať či vytvoriť vlastný úžitkový kúsok. Takéto tvorivé dielne nájdete aj v Bratislave, takže potom už len presun na terasu a porovnať, komu sa podaril hrnček a komu skôr moderné umenie.

Výstava + aperitivo

foto: Ultra Premium Brands

Navštívte galériu a skúste malý experiment: každý vyberie jedno dielo, ktoré by si bez váhania zobral domov, a jedno, pri ktorom potrebuje vysvetlenie. Výstavy, komentované prehliadky či formáty prepájajúce vizuálne umenie s hudbou dajú spoločnému popoludniu program – a debate dôvod pokračovať na terase.

Vintage, platne alebo lokálny dizajn + drink

Namiesto ďalšieho nákupného centra skúste lov na vec, o ktorej ste ráno ešte netušili, že ju potrebujete. Blšie trhy, burzy platní či dizajnové markety ukrývajú secondhandovú módu, knihy, vinyly, šperky, lokálny dizajn aj bizarnosti, ktoré by ste cielene nehľadali. Dajte si rozpočet alebo súťaž o najlepší úlovok popoludnia. Verdikt môže padnúť až pri drinku na terase.

Malý koncert + terasa

Nemusíte čakať na interpreta, ktorý vypredá štadión. Menší koncert, akustické vystúpenie alebo DJ set má jednu výhodu: hudba je súčasťou večera, nie celý večer. Stretnite sa pred koncertom na aperitive, potom sa presuňte za hudbou a ak sa vám po poslednej skladbe ešte nechce domov, pokračujte ďalej. Funguje to vo dvojici aj s väčšou partiou a namiesto jedného programu máte zrazu celý večer.

Pink hour môže byť aj v pohári

Nech už si pred terasou vyberiete keramiku, umenie, platne alebo hudbu, ružová bodka môže prísť až v pohári. Recept na Sarti Spritz si zapamätáte jednoducho: 3 : 2 : 1 – tri diely Prosecca, dva diely Sarti Rosa a jeden diel sódy. Všetko patrí do vínového pohára plného ľadu a na záver pridajte plátok limetky.

Možno teda netreba pozerať sa na svet cez ružové okuliare celý deň. Na jednu pink hour v dobrej spoločnosti si ich však pokojne môžeme nasadiť.

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