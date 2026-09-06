Boli sme na levanduľovej lúke. Nachádza sa neďaleko vodnej nádrže, ukrýva romantické altánky

Levanduľová lúka

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Môžete si tu urobiť piknik či dokonca usporiadať svadbu.

Keď najbližšie budete neďaleko Liptovskej Mary, urobte si krátku zastávku aj na neďalekej levanduľovej lúke, ako sme to urobili aj my ešte počas hlavnej letnej sezóny. Je síce malá, ale pekná. Ponúka nádherné scenérie na vodnú nádrž a okolité hory. Môžete si tu urobiť romantický piknik a dokonca sa tu organizujú aj svadobné obrady. Vstup je zadarmo.

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Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, naposledy sme vám v našej reportáži zhrnuli dojmy z člnkovania na Štrbskom plese. Tentoraz vám ponúkame tip na kratší výlet, ktorý vám zaberie len pár desiatok minút. Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu na sever Slovenska – do regiónu Liptov.

Nachádza sa neďaleko známej pláže

V horúcu letnú augustovú nedeľu sme sa vybrali na pláž pri Kostole Panny Márie na Liptovskej Mare, ktorá je podľa nás najkrajšia v blízkosti tejto vodnej plochy. Medzi turistami je veľmi obľúbená a pravdepodobne je aj jednou z najnavštevovanejších slovenských pláží. Za vstup ani parkovisko sme neplatili.

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Strávili sme tu príjemné dopoludnie, okrem nás tu bolo niekoľko skupiniek ľudí, ktorí si užívali slnečné lúče, ranné plávanie či člnkovanie na pokojnej hladine. Okrem toho tu bolo aj množstvo milovníkov kempovania. Pláž bola pekne upravená a voda čistá.

Pláž Liptovská Mara kostolík
Pláž Liptovská Mara kostolík, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Cestou z pláže sme sa ešte na chvíľu neplánovane zastavili na levanduľovej lúke, ktorú nájdete neďaleko prístavu. Levanduľové lúky sa za posledných pár rokov stali obrovským hitom. Vznikajú na rôznych miestach po Slovensku a ľudia tam chodia v húfoch, aby si urobili peknú, priam až umeleckú fotografiu medzi rozkvitnutými rastlinami.

Levanduľová lúka Marína
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Je malá, ale pekná

A jedna z takýchto lúk sa nachádza aj neďaleko Liptovskej Mary. Nájdete ju cestou od spomínanej pláže, popri hlavnej ceste, len pár metrov za prístavom. Nesie názov Levanduľové pole Marina Liptov. Ak sa tu niekedy ocitnete, určite sa na lúke na chvíľu zastavte, rovnako ako sme to urobili aj my. Je síce malá, ale pekná. Navyše, vstup je zadarmo.

Privítali nás až tri informačné tabule, na ktorých sme sa dočítali o liečivých a upokojujúcich účinkoch levandule, medzi ktoré patrí zníženie stresu, zlepšenie spánku a podpora celkového blaha. Aj o pravidlách, ktoré tu máme dodržiavať, no tiež o tom, že si tu môžeme urobiť piknik či dokonca, že sa tu organizujú svadobné obrady a profesionálne fotenia. Prípadne aj iné akékoľvek akcie po dohode s majiteľmi tohto miesta. Zároveň si v neďalekej reštaurácii môžete kúpiť výrobky práve z tohto levanduľového políčka.

Levanduľová lúka pri Liptovskej Mare
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Rozhodne sa sem ešte niekedy vrátime

My sme tu strávili len pár minút, prešli sme sa po lúke, nadýchali sa krásnej levanduľovej vône a vychutnali si scenérie. Je odtiaľto totiž krásny výhľad na vodnú nádrž aj okolité hory.

Určite sme tu neboli naposledy. Plánujeme sa sem ešte niekedy vrátiť. Urobiť si piknik v romantických „altánkoch“, ktorých je na lúke hneď niekoľko. A odporúčame to aj vám, keď budete mať cestu okolo. Prípadne to môžete spojiť s nejakým výletom. Okrem Liptovskej Mary sa v okolí nachádzajú aj ďalšie veľmi zaujímavé miesta, ako napríklad travertíny, Archeoskanzen Havránok či Lúčanský vodopád.

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