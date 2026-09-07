Budú bežní Slováci platiť novú daň za autá? Opozícia varuje pred možným opatrením, Kamenický to odmieta

Kolóna áut a Ladislav Kamenický

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
SITA
Jedným z uvažovaných scenárov je podľa NBS rozšírenie dane aj na osobné autá používané bežnými občanmi.

Na Slovensku sa rozprúdil spor o možné vyššie zdanenie osobných automobilov. Tému otvorila štúdia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá sa zaoberá možnosťami úpravy zdaňovania áut podľa ich emisií CO₂.

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Opozičná SaS v nej vidí možný základ pre budúce opatrenie vlády a tvrdí, že vyššie zdanenie automobilov by mohlo nahradiť časť výpadku príjmov po zrušení transakčnej dane. Ministerstvo financií aj minister financií Ladislav Kamenický to však odmietajú a zdôrazňujú, že takúto daň nepripravujú ani o jej zavedení neuvažujú. Podobný scenár sme tu ale v minulosti už neraz mali a avizované opatrenia v nejakej podobe uzreli svetlo sveta.

Za všetko môže štúdia

Štúdia NBS analyzuje možné zdanenie osobných automobilov na Slovensku podľa ich emisnej náročnosti. Jedným z uvažovaných scenárov je rozšírenie dane aj na osobné autá používané bežnými občanmi a zároveň zvýšenie sadzieb pre emisne náročnejšie vozidlá. Podľa výpočtov uvedených v štúdii by tak príjmy štátu mohli vzrásť približne zo súčasných 130 miliónov eur na 450 miliónov eur ročne.

Autá stojace v kolóne
Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Materiál sa zaoberá aj možnosťou zvýšenia registračných poplatkov. Práve tieto návrhy sa stali predmetom politického sporu. SaS tvrdí, že ich zverejnenie v súčasnom období nemožno vnímať ako náhodu. Strana prepája NBS s vládnou koalíciou cez guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra, ktorého označuje za nominanta Hlasu, a štúdiu interpretuje ako možný podklad pre hľadanie nových príjmov verejných financií.

„NBS síce hovorí, že je to len štúdia, ale veľmi rýchlo sa môže dostať ku koalícii. Nesmie vzniknúť žiadna nová daň,“ povedal poslanec SaS Marián Viskupič. Zároveň tvrdí, že riešenie zdaňovania v krajine nie je úlohou centrálnej banky.

Kamenický to odmieta

Minister financií Ladislav Kamenický však takéto interpretácie odmieta. Vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti označil tvrdenie, že vláda pripravuje daň z motorových vozidiel pre bežných občanov, za nepravdivé a zdôraznil, že o takejto dani sa pri príprave rozpočtu na rok 2027 neuvažuje. Podľa Kamenického sa informácia opiera o hypotetický výpočet analytika NBS, ktorý sa zaoberal možnosťou, ako by štát mohol získať dodatočné príjmy.

Minister zároveň zdôraznil, že podľa neho nejde o oficiálny postoj NBS a návrh nemá nič spoločné s ministerstvom financií ani vládou. Rovnakú pozíciu následne zaujalo aj samotné ministerstvo financií. V oficiálnom stanovisku zaslanom médiám rezort dôrazne odmietol informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel pre bežných občanov.

Minister financií Ladislav Kamenický
Foto: TASR – Daniel Stehlík

„Ministerstvo financií SR žiadnu takúto daň nepripravuje a o jej zavedení neuvažuje,“ uviedol rezort. Ministerstvo zároveň tvrdí, že vo verejnom priestore sa objavili informácie bez reálneho základu. Podľa jeho stanoviska neexistuje návrh rezortu na zavedenie takejto dane, takého opatrenia sa nepripravuje a zavedenie dane z motorových vozidiel pre bežných občanov nie je plánom ministerstva financií.

Celý spor tak vznikol na pozadí analytického materiálu NBS, ktorý sa zaoberá tým, aké možnosti by Slovensko teoreticky mohlo využiť pri úprave zdaňovania automobilov. Štúdia pritom pracuje s potenciálnym nárastom príjmov až na približne 450 miliónov eur ročne.

To však podľa ministerstva neznamená, že takýto systém vláda pripravuje alebo plánuje zaviesť. Rezort financií preto zároveň vyzval politické strany, aby s podobnými informáciami nakladali zodpovedne a nešírili neoverené či nepodložené tvrdenia na politické účely.

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