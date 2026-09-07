Známa slovenská sieť je po rokoch v strate. Napriek tomu chystá nové predajne a expanziu do Čiech

Značka Kinekus je na Slovensku dobre známa ako predajca tovaru pre domácnosť, záhradu a dielňu, náradia, vykurovacej techniky, záhradných potrieb a záhradného nábytku. Kinekus sám seba prezentuje ako tradičný slovenský obchod, ktorý už 30 rokov pomáha vytvárať lepšie domácnosti, krajšie záhrady a lepšie vybavené dielne.
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Pri pohľade na zverejnené finančné výsledky firma v roku 2025 dosiahla tržby 13,34 milióna eur, čo je takmer rovnaký výsledok ako minulý rok. Horšie je to však s celkovým výsledkom hospodárenia. Firma totiž prvýkrát po rokoch skončila v strate, ktorá sa vyšplhala na 98 484 eur. Podľa vyjadrenia spoločnosti stáli za slabším výsledkom najmä rastúce prevádzkové náklady, nie pokles záujmu zákazníkov, nakoľko návštevnosť predajní stúpa, len ľudia opatrnejšie nakupujú.
Problémom najmä kroky vlády
„Tržby zostali medziročne v podstate stabilné, čo v roku poznačenom slabším spotrebiteľským dopytom a cenovou opatrnosťou zákazníkov považujeme za obhájiteľný výsledok — udržali sme trhovú pozíciu. Pokles ziskovosti však nevznikol na strane tržieb, ale na strane nákladov,“ vyjadril sa pre interez Štefan Súkeník, majiteľ spoločnosti.
„Rozhodujúci bol rast mzdových nákladov, nájmov a cien služieb, ktorý sa nedal v plnej miere premietnuť do predajných cien bez ohrozenia objemov predaja. Pribudli nám nové legislatívne povinnosti, poplatky, odvody a zvýšilo sa aj daňové zaťaženie o transakčnú daň. Výsledkom je stlačenie marže: rovnaká tržba pri drahšej prevádzke znamená nižší zisk,“ dodal na margo hospodárskych výsledkov.
Obchodníka sme sa spýtali aj na plány do budúcna. Kým mnohé reťazce sa v súčasnom neistom trhovom prostredí radšej snažia stabilne udržiavať, Kinekus podľa všetkého ide opačným smerom. Potvrdil dokonca aj expanziu na susedný trh.
„Rozširovanie siete predajní Kinekus je naším cieľom, aby sme boli bližšie k zákazníkom. Preto máme naplánované otvorenie nových predajní na Slovensku a tiež expanziu značky Kinekus na český trh. Zatváranie predajní neplánujeme.“
Prichádza umelá inteligencia
Spoločnosť plánuje aj väčšiu automatizáciu a ako to už v dnešnej dobe býva, upiera sa aj k použitiu riešení založených na umelej inteligencii.
„Prirodzene, zvyšovaniu nákladov sa nedá zabrániť, preto musíme prijímať opatrenia pre zlepšenie efektivity každej prevádzky, či už je to lepšou kontrolou nákladov a nákupných cien, ako aj automatizáciou procesov a nasadzovaním AI vo vnútorných činnostiach s dôrazom na efektivitu zásob. Cieľom je rásť objemom a zároveň chrániť maržu, nie ju obetovať za tržby.“
Spoločnosť tiež priblížila, čo považuje za kľúčové výzvy svojho podnikania do budúcnosti, a popri sortimente firma spomenula aj logistiku ako oblasť, ktorá jej v poslednom období komplikuje fungovanie.
„Našou trvalou výzvou je prinášať produkty, ktoré sú užitočné a uľahčujú či spríjemňujú každodenné činnosti; sme presvedčení, že čím širšiu ponuku takýchto tovarov dokážeme zostaviť, tým viac bude rásť dopyt po nich.“
„Druhou výzvou je včasný dovoz sezónneho tovaru. V posledných rokoch nás v tomto smere výrazne ovplyvnili komplikácie v námornej doprave, najmä narušenie prepravy cez Suezský prieplav.“
Značku v roku 1991 založil Štefan Súkeník, prvý tovar firma predala v roku 1992. Ponuka Kinekusu dnes zahŕňa vyše 20-tisíc produktov a firma popri vlastných predajniach zásobuje aj viac než tisícku nezávislých obchodníkov po celom Slovensku.
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