Mačky zapletené do zločinu: V Rusku z nej spravili drogového kuriéra, v USA s ňou prepadli banku

Hoci sa hovorí, že najlepším priateľom človeka je pes, nedávne prípady hovoria o tom, že mačky sú čoraz populárnejšie. Ľudia ich používajú na pašovanie drog, no sú pre ne schopní aj vykradnúť obchod a potom ich vziať so sebou na lúpež banky. Ak majú tieto zvieratá skutočne 9 životov, niektoré ich rozhodne žijú naplno.
Prvý prípad sa stal v Rusku. Ako informoval portál Euronews, páchatelia podľa správ použili mačku na pašovanie nelegálnych drog do nápravnovýchovného zariadenia č. 17 v meste Nižný Novgorod.
Použili ju na pašovanie drog
V utorok pracovníci ruskej väzenskej služby zachytili mačku, ktorú použili na pašovanie drog do trestaneckej kolónie č. 17 v Nižnom Novgorode. Podľa Federálnej služby výkonu trestu (FSIN) mal tento „chlpatý páchateľ“ na sebe dva improvizované látkové obojky. Vo vnútri sa ukrývali zakázané látky určené pre väzňov.
Zamestnanci kolónie si všimli mačacieho drogového kuriéra ešte predtým, než vošiel do areálu. Zviera chytili a obojky mu dali dole. Na miesto rýchlo dorazil psovod so služobným psom, ktorý potvrdil, že obojky obsahujú omamné látky. Zástupcovia FSIN uviedli, že mačku pustili na slobodu hneď, ako sa kompetentní uistili, že je bez zranení.
Najprv ju ukradli, potom vykradli banku
Podobne bizarný príbeh sa odohral aj v Amerike. Polícia uviedla, že podozrivý ukradol trojapolmesačné „tuxedo“ mačiatko (pozn. red.: čierno-biele mačiatko s kresbou pripomínajúcou smoking) menom Magnolia a vzápätí sa pokúsil prepadnúť pobočku banky PNC. Policajné oddelenie v Marylande tvrdilo, že sa tak museli vysporiadať s lupičom, ktorý bol doslova ozbrojený mačkou, informuje denník The Guardian.
Policajný zbor v okrese Prince George’s uviedol, že jeho príslušníci zatkli muža podozrivého z krádeže mačky, ktorú následne v pondelok ráno vzal so sebou do pobočky banky PNC v miestnej komunite Beltsville s cieľom podnik prepadnúť.
„Mačka bola vrátená,“ uviedlo policajné oddelenie v utorkovom vyhlásení pre denník The Guardian po zatknutí podozrivého. Úrad spresnil, že neboli hlásené žiadne zranenia, a odmietol menovať podozrivého či poskytnúť ďalšie podrobnosti s tým, že prípad – ktorý si nepochybne vyslúži svoje miesto v dejinách najbizarnejších amerických zločinov – je naďalej v štádiu vyšetrovania.
Príspevok na sociálnych sieťach od záchrannej stanice Beltsville Community Cats však priniesol viac informácií. Identifikoval mačku z centra tohto nepodareného zločinu ako Magnoliu, trojapolmesačné čierno-biele mačiatko. Útulok opísal, ako podozrivý najprv ukradol Magnoliu z jej „adopčného výbehu“ v predajni Pet Supplies Plus v Beltsville, odniesol ju cez parkovisko do pobočky PNC a „pokúsil sa ju použiť ako rekvizitu pri pokuse o lúpež“.
„Požiadal manažéra banky, aby podržal mačiatko, kým napíše odkaz, a potom tento odkaz odovzdal pokladníkovi s požiadavkou na všetky hotovostné zásoby,“ pokračoval príspevok. „Lúpež bola našťastie neúspešná, podozrivého zatkli a Magnoliu našli živú a zdravú v kancelárii manažéra banky, kde sa títo dvaja zblížili vďaka ich spoločnému zážitku.“
Zamestnanci predajne Pet Supplies Plus povedali pre pobočku NBC v blízkom Washingtone DC, že zlodej chodil do predajne denne po dobu približne dvoch týždňov a zakaždým sa zameriaval práve na toto mačiatko. V pondelok sa mu napokon podarilo pomocou kľúča otvoriť adopčnú časť pre mačky a s Magnoliou rýchlo odišiel, uviedli zamestnanci pre televíznu stanicu WRC.
Manažér predajne Aaron Kurkowski pre WRC povedal, že zlodej „vošiel dnu, uvidel, že nikto z môjho tímu nie je blízko vchodu – išiel priamo k nej a vybehol von“.
Len dva dni pred svojím únosom pritom bola Magnolia predmetom príspevku na Facebooku organizácie Beltsville Community Cats, ktorý pozýval ľudí, aby sa na ňu prišli pozrieť do obchodu Pet Supplies Plus a zvážili jej adopciu.
Nahlásiť chybu v článku