Koniec TikToku pre deti: Francúzsko ako prvé v EÚ ruší sociálne siete pre mladších ako 15 rokov

Zákaz sociálnych sietí ako je TikTok bol vo veľkom spomínaný najmä v spojení s USA. Teraz sa však európska krajina stala vzorom nielen pre ostatné krajiny EÚ, ale pre celý svet, keď sa rozhodla obmedziť sociálne siete pre deti a tínedžerov a ochrániť ich tak pred nástrahami internetu.
Francúzsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov, informoval denník The Guardian. Francúzsko sa tak stáva prvou krajinou Európskej únie, ktorá deťom zakázala používanie aplikácií, ako je TikTok. Prezident Emmanuel Macron presadzoval tento zákaz ako kľúčovú reformu svojho posledného funkčného obdobia a prisľúbil, že ho presadí do septembra. Teraz je realitou.
Ochrana detí aj tínedžerov
„Francúzsko ukazuje v Európe cestu, pokiaľ ide o ochranu našich detí a tínedžerov,“ uviedol Macron vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach a privítal to ako „majoritný krok vpred“. Zároveň poďakoval poslancom parlamentu za to, že v utorok túto legislatívu podporili.„Ústavná rada o nej teraz musí rozhodnúť, a potom bude čas konať, aby sa toto opatrenie stalo realitou a chránilo naše deti v online priestore,“ dodal na sieti X.
Po tom, ako návrh zákona v utorok skôr schválil Senát, ho poslanci Národného zhromaždenia schválili pomerom hlasov 279 ku 81.
Dve fázy a overovanie veku
Zákaz sa mal zaviesť v dvoch fázach: deťom mladším ako 15 rokov bude od 1. septembra zablokované vytváranie nových účtov. Podľa legislatívy sa zákaz bude na už existujúce účty vzťahovať od januára 2027. Ministerka pre digitálnu transformáciu Anne Le Hénanffová pred hlasovaním uviedla, že časový harmonogram je realistický, „pretože nástroje na overovanie veku už existujú“ a ďalšie sa stále vyvíjajú, pričom zodpovednosť za presadzovanie pravidla leží na samotných platformách.
„Počas štyroch mesiacov budeme musieť my všetci vo Francúzsku preukázať svoj vek,“ povedala novinárom. „Ak má niekto menej ako 15 rokov, účet bude zrušený.“ Ministerka tiež ubezpečila, že osobné údaje používateľov budú chránené.
Zákaz mobilných telefónov v školách
Presadenie opatrenia do septembra by zabezpečilo, že jedno z ustanovení zákona – zákaz mobilných telefónov na stredných školách – vstúpi do platnosti na začiatku francúzskeho školského roka.
Francúzsky úrad pre dohľad nad verejným zdravím minulý rok uviedol, že platformy ako TikTok, Snapchat a Instagram sú pre dospievajúcich, najmä pre dievčatá, škodlivé, hoci to nebol jediný dôvod zhoršovania ich duševného zdravia.
Zákonodarcovia sa zhodli na potrebe regulácie, ale obe komory sa nezhodli na prístupe. Francúzski senátori sa vyslovili za dvojúrovňový systém, ktorý by rozlišoval medzi platformami na čiernej listine, označenými za škodlivé pre vývoj dieťaťa, a tými, ku ktorým by bol stále možný prístup so súhlasom rodičov. Zvíťazil však plošný zákaz presadzovaný dolnou komorou, a to aj napriek kritike zo strany niektorých ľavicových poslancov ohľadom procesu overovania veku, rýchlosti jeho zavedenia, rizika obchádzania či obáv o ochranu súkromia.
Výnimky zo zákazu sú stanovené pre stránky, ako sú online encyklopédie a vzdelávacie platformy.
Európska komisia zvažuje zákaz sociálnych sietí po tlaku členských štátov, vrátane Francúzska, Grécka a Španielska, na obmedzenie prístupu. Minulý týždeň predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že deti by mali mať k sociálnym sieťam „postupný prístup“. Európska komisia predstavila aj aplikáciu na overovanie veku, ktorú členské štáty EÚ, vrátane Francúzska, začali v posledných mesiacoch testovať.
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