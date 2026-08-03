Škodí studený melón žalúdku a pivo pomáha tráveniu? Slovenský lekár vysvetlil mýty

Počas leta väčšina ľudí konzumuje melóny aj kukuricu na kilá a studené nápoje pije na litre. Preto sme sa pozreli na to, či takéto letné zvyky neškodia žalúdku. Zároveň ste už určite počuli tvrdenie, že pivo podporuje trávenie. Dnes si konečne odhalíme, či je to skutočne pravda alebo len rozšírený mýtus. Tieto „letné gastromýty“ zbúral gastroenterológ Ladislav Kužela.
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S uznávaným gastroenterológom Ladislavom Kuželom sme sa rozprávali už viackrát. Naposledy nám prezradil, aké ranné a večerné zvyky, ktoré ľudia bežne robia, škodia zdraviu. Dozvedeli sme sa, že najväčšími chybami sú odkladanie budíka, používanie telefónu v posteli, čas, kedy pijeme prvú rannú kávu, mobil a veľká večera tesne pred spaním a alkohol na dobrú noc.
Predtým sme zas rozobrali tému, ako môžete znížiť riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, tráviaceho traktu, pečene, pažeráka a pankreasu. Gastroenterológ nám prezradil, že základom je pestrá strava bohatá na vlákninu, obmedzenie ultraspracovaných potravín a údenín, pravidelný pohyb, nefajčiť a nepiť alkohol.
Grilovanú kukuricu konzumujte len bez spálených častí
Tentoraz gastroenterológ na svojom instagramovom profile zverejnil video, v ktorom sa zameral na „letné gastromýty“, akými sú, či vychladený melón, studené nápoje a grilovaná kukurica skutočne škodia žalúdku a či pivo napomáha tráveniu, ako si väčšina ľudí myslí.
Podľa gastroenterológa je melón výbornou pochúťkou počas leta, studený, teplý aj s jadierkami a rozhodne vášmu žalúdku nijako neškodí, môžete si ho teda dopriať bez výčitiek, navyše je skvelou formou hydratácie.
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Rovnako žalúdok nedráždi ani studená voda. „Žalúdok dráždime my, naším stresom a nespaním,“ uviedol gastroenterológ Ladislav Kužela. Samozrejme, toto je individuálne. Niekomu môže studený nápoj robiť zle, niekto ho znáša dobre. Preto radí v prvom rade počúvať svoje telo a riadiť sa podľa toho.
Grilovaná kukurica v malom percente môže škodiť, no tvrdí, že sa ju vôbec nemusíte báť konzumovať grilovanú aj negrilovanú. Upozornil však, že by nemala mať čierne, čiže spálené časti, pretože tie rozhodne nie sú optimálne pre vaše zdravie ani pre črevo.
Tvrdenie, že pivo podporuje tráveniu, je mýtus
Mimoriadne rozšíreným tvrdením, ktoré pravdepodobne všetci počúvame najmä v letných mesiacoch, je, že pivo podporuje trávenie. Je to však len mýtus.
Podľa odborníka totiž neexistuje žiadna vedecká štúdia ani iné kvalitné vedecké dôkazy, ktoré by podporili, že pivo pomáha tráveniu. Zároveň dodal, že dôležité je množstvo. Jedno pivo po športe áno, ale viac pív, najmä v lete, určite nie, pretože alkohol by rozhodne nemal byť počas horúčav spôsobom hydratácie. Odporúča radšej hľadať iné alternatívy fermentovaných nápojov, najmä nealkoholických, ako napríklad kombucha.
Čiže čo sa týka „letných gastromýtov“, vychladený melón žalúdku neškodí, studená voda väčšine ľudí tiež nie, grilovanú kukuricu si bez obáv doprajte, ale bez spálených častí a pivo trávenie nepodporuje.
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