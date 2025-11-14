Veľká novinka v živote Juraja Baču. Herec z Ranča sa ukázal tak, ako ho mnohí nepoznajú, fanúšikovia ostanú v šoku

Ľudia ho poznajú ako moderátora z cukrárskej šou Pečie celé Slovensko a zo seriálu Ranč, no netají sa ďalšou svojou vášňou, ktorej podľahol. Aktuálne si plní svoj sen, z ktorého je nadšený. A hoci sa už v tejto podobe ukázal, stále veľa ľudí nevie, že má ešte jednu záľubu. Herec veľmi rád spieva a so svojou kapelou hráva na rôznych podujatiach.
Juraj Bača ukázal, že je všestranným umelcom. Nielenže hrá v úspešných projektoch a moderuje, taktiež predvádza poklad, respektíve zlato, ktoré má v hrdle. Čo sa týka hudobnej kariéry, aktuálne sa posunul závratnou rýchlosťou vpred a fanúšikom na Instagrame oznámil skvelú správu a zároveň veľkú novinku.
Čo má na konte?
Väčšinou zvykol hrávať s kapelou cover verzie známych hitov, no tentokrát sa rozhodol ukázať svetu, že má čo ponúknuť, aj čo sa týka autorskej tvorby. A tak predstavil svoju vlastnú pesničku s názvom „Nechávam ťa“, ku ktorej dokonca stihol natočiť videoklip.
„Udiala sa pre mňa obrovská vec. Väčšina z vás ma pozná už ako herca z televízie, či z filmov. Iní ako moderátora šou Pečie celé Slovensko, či iných galavečerov, ale pravda je taká, že na začiatku tejto cesty bola hudba. Ja a gitara. Najprv v kostole, neskôr po rôznych baroch a krčmách, potom prišli rôzne kapely, potom vlastná kapela a dnes predstavujem svetu svoju prvú autorskú pieseň. Pieseň: Nechávam Ťa zaznela včera v exkluzívnej premiére na rádiu Expres a od dnes je slovenským hitom týždňa,“ informoval Juraj svojich fanúšikov na sociálnej sieti.
Ako tiež uviedol podľa Nového času, ide o väčší krok v rámci kariéry. „Hudba bola môj prvý dotyk s umením, preto pre mňa znamená veľmi veľa,“ ozrejmil Juraj. Ako ďalej naznačil, chce zlepšiť náladu. „Mal som pocit, že chcem prinášať niečo pozitívne, pretože toho negatívneho je okolo dosť. A keďže sa v mojom živote uzavrelo jedno náročné obdobie, povedal som si, že možno práve teraz je správny čas vyjsť von so svojou vlastnou piesňou,“ pokračoval.
