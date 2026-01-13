Dobrá správa pre divákov Ranča: Seriál OSUD prinesie to, čo ste milovali, vrátane obľúbených tvárí a napätia

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Nebude núdza o vzťahy, napätie a známych hercov.

Z pokojných polí Ranča sa presúvame do sveta, kde tajomstvá bolia, moc rozdeľuje a každý čin má svoju cenu – privítajte Osud. Láska, zrady, rodinné boje a temné tajomstvá, ktoré menia životy navždy. Ste pripravení na príbeh, ktorý vás nenechá vydýchnuť?

Keď sa televízne obrazovky naplnili svetlom vidieckych polí a rodinných príbehov, diváci sa zamilovali do seriálu Ranč, do sveta, kde sa smiech miešal so slzami, a každodenné radosti aj starosti obyčajných ľudí sa stali súčasťou našich životov. Ranč nás naučil, že domov nie je len miesto, ale ľudia, ktorí ho tvoria.

Foto: TV Joj

Z pokojného prostredia do luxusného rodinného sveta

A hoci je dnes obľúbený seriál už len minulosťou, televízia JOJ má adekvátnu náhradu, o ktorej viac prezradila pred pár dňami. Fanúšikovia Ranča si prídu na svoje, oba seriály majú totiž niečo spoločné, len s tým rozdielom, že nový príbeh posúva naše očakávania ešte ďalej. Osud nás už 26. januára zavedie do sveta mocných rodín, tajomstiev, ktoré sa ticho skrývajú za uzavretými dverami, a závažných rozhodnutí.

Rovnako ako Ranč, aj Osud je o ľuďoch, ich vzťahoch a o tom, ako minulosť formuje budúcnosť, no teraz sa diváci ponoria do dramatickejších konfliktov, hlbších vášní a emócií, ktoré skomplikujú život a zároveň spájajú. Kým Ranč zobrazoval pokojný vidiecky život plný susedských vzťahov a každodenných radostí, Osud sa zameriava na mocné bohaté rodiny, tajomstvá a konflikty. Spája ich spoločný dôraz na ľudské vzťahy, rodinné drámy a osudy postáv.

Foto: TV Joj

Nový dramatický príbeh nadväzuje na miesto, ktoré Ranč zanechal v programovej štruktúre a navyše stojí za ním tím skúsených ľudí vrátane Danice Hričovej, ktorá má na konte tiež spomínaný Ranč, čo zaručuje kontinuitu štýlu a kvality. Seriály spájajú emocionálne príbehy, no taktiež samotní herci, ktorí mnohým prirástli k srdcu v Ranči. Svojimi výkonmi prinesú do deja dramatickejšie momenty, ktoré diváci dajú na jeden dych.

Ktorí herci z Ranča budú v Osude?

