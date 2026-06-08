Slováci mu poslali už viac ako 14-tisíc eur: Chatár zo Štefáničky získava silnú podporu verejnosti

Igor Fabricius, dlhoročný chatár Štefáničky

Foto: Donio

Nina Malovcová
TASR
Zuzana Veslíková
Za pár dní vyzbierali viac ako 14-tisíc eur.

Viac ako 14-tisíc eur za niekoľko dní. Takúto podporu získal dlhoročný chatár Štefánikovej chaty pod Ďumbierom po tom, čo Klub slovenských turistov rozhodol o ukončení jeho nájomnej zmluvy. Ľudia mu posielajú peniaze na právnikov, podpisujú petíciu a v odkazoch hovoria o nespravodlivosti či obavách o budúcnosť obľúbenej horskej chaty.

Zbierka bola spustená na platforme Donio. Jej organizátori uvádzajú, že peniaze majú slúžiť na financovanie právnych služieb a nákladov spojených s obhajobou Fabriciusa. Už v pondelok dopoludnia suma prekročila hranicu 14 000 eur. Organizátori tak smerujú k ďalšiemu, poslednému, míľniku vo výške 15 000 eur.

Práve rýchlosť, akou ľudia na výzvu reagovali, ukazuje, že téma ďalšieho osudu Štefánikovej chaty pod Ďumbierom rezonuje ďaleko za hranicami turistickej komunity. Mnohí návštevníci totiž vnímajú Fabriciusa ako človeka, ktorý je s chatou neoddeliteľne spätý.

Chcú bojovať za spravodlivosť

Organizátori zbierky v jej texte uvádzajú, že peniaze majú byť použité na právne služby a náklady súvisiace s prípadným súdnym sporom. Podľa nich sa chce Fabricius brániť proti rozhodnutiu, ktoré považuje za nespravodlivé.

„Bránime sa proti bezprecedentnému porušeniu zmluvy zo strany KST a budeme sa domáhať spravodlivosti všetkými dostupnými právnymi prostriedkami,“ uvádza sa v texte kampane. Autori výzvy zároveň tvrdia, že celý prípad presahuje rámec sporu o jednu horskú chatu. Podľa nich ide aj o otázku transparentnosti rozhodovania a dodržiavania zmluvných záväzkov.

V zbierke pripomínajú, že Fabricius pôsobí na chate od začiatku 90. rokov a počas rokov sa podieľal na jej fungovaní, údržbe aj rozvoji. Zdôrazňujú tiež, že podpora verejnosti sa neprejavuje iba finančnými príspevkami.

Darcovia hovoria aj o dlhoročnej práci chatára

To, že prípad vyvolal silné emócie, vidieť nielen na vyzbieranej sume. Niektorí podporovatelia pri svojich príspevkoch zanechávajú aj odkazy, v ktorých hovoria o nespravodlivosti, ďakujú Fabriciusovi za jeho dlhoročnú prácu a vyjadrujú presvedčenie, že by mal dostať šancu brániť sa.

„Držíme palce! Ak sa to nepodarí, tak tam prestaneme chodiť,“ napísal jeden z prispievateľov. Ďalší podporovatelia vyjadrujú nádej, že sa rozhodnutie ešte podarí zmeniť. „Držím palec a verím, že sa podarí zvrátiť tento nehorázny proces,“ odkázal jeden z darcov.

Viacerí ľudia zároveň pripomínajú dlhoročné pôsobenie Fabriciusa na Štefánikovej chate. „Správny chatár na správnom mieste. Vydržať,“ napísal ďalší.

Medzi odkazmi sa objavujú aj príspevky od ľudí zo zahraničia či susednej Českej republiky. „Ahoj Igor, zdravím z Moravy a posílám pár korun. Spravedlnost doufám zvítězí!!!“ uviedol jeden z darcov.

Podporovatelia často hovoria aj o spravodlivosti. „Nespravodlivosti sa vždy treba postaviť,“ napísal darca, ktorý do zbierky prispel sumou 100 eur. Ďalší stručne odkázal: „Za hory a spravodlivosť.“

Za chatárom stojí aj petícia

Podpora verejnosti sa neprejavuje len finančnými príspevkami a slovami podpory. Súčasťou iniciatívy je aj petícia, ktorá vznikla po zverejnení informácií o možnom konci dlhoročného chatára. Jej autori tvrdia, že rozhodnutie o ukončení pôsobenia Fabriciusa považujú za nespravodlivé a upozorňujú na jeho dlhoročnú prácu na chate.

„Dobré meno chaty sa buduje desaťročia, no zničiť sa dá veľmi rýchlo. Igor Fabricius chatu neustále zveľaďuje – aktuálne zabezpečil zásoby na veľkú časť leta, prebieha rekonštrukcia izieb a sú v pláne ďalšie modernizácie. Plánované odvolanie a snaha o rýchle dosadenie nového vedenia od 1. júla 2026 ignoruje prácu, ktorú súčasný tím chatárov pre slovenský turizmus vykonal,“ uvádza sa v sprievodnom texte petície. Jej autori zároveň vyzvali delegátov KST, aby pri rozhodovaní postupovali férovo, transparentne a uprednostnili konštruktívny dialóg.

Štefánikova chata pod Ďumbierom
Foto: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mnohí darcovia v odkazoch vyjadrujú presvedčenie, že Fabricius by mal dostať možnosť brániť svoje práva. Iní spomínajú vlastné skúsenosti zo Štefáničky a roky, počas ktorých chatu navštevovali. Práve silná emocionálna väzba verejnosti na toto miesto môže byť jedným z dôvodov, prečo prípad vyvolal taký záujem. Štefánikova chata totiž nie je len turistickou zastávkou pod Ďumbierom, ale pre mnohých patrí k symbolom slovenských hôr.

O zmene rozhodol KST

Ako počas víkendu na sociálnej sieti informoval samotný Igor Fabricius, o budúcnosti nájomnej zmluvy rozhodovalo počas víkendu valné zhromaždenie KST v Žiline. Klub následne oznámil, že zmluva s Fabriciusom bude ukončená a od 1. júla prevezmú prevádzku chaty noví nájomcovia. Predseda KST Peter Švec uviedol, že dôvodom ukončenia nájomného vzťahu bolo porušenie zmluvných podmienok.

Novými nájomcami sa majú stať Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí už prevádzkujú Téryho chatu vo Vysokých Tatrách. Rozhodnutie však okamžite vyvolalo rozsiahlu diskusiu. Na sociálnych sieťach sa objavili stovky reakcií a mnohí turisti vyjadrili podporu práve dlhoročnému chatárovi.

Ozvali sa aj kritické hlasy

K situácii sa vyjadrila aj iniciatíva Vráťme život Tatrám. Jej predstavitelia hovoria o pochybnostiach týkajúcich sa transparentnosti procesu a upozorňujú, že celý prípad podľa nich presahuje rámec bežného sporu o prenájom horskej chaty.

Samotný Fabricius po rozhodnutí valného zhromaždenia avizoval, že sa plánuje obrátiť na právnikov. Zároveň poďakoval ľuďom za podporu, ktorú v posledných dňoch dostáva. Práve tá sa naplno prejavila aj na priebehu zbierky. Počas niekoľkých dní sa podarilo vyzbierať takmer trojnásobok pôvodne stanovenej sumy, čo z nej robí jeden z najviditeľnejších prejavov podpory v celej kauze.

Spor sa zrejme ešte neskončil

Hoci KST už oznámil, kto bude chatu prevádzkovať od začiatku júla, ďalší vývoj zostáva otvorený. Nie je zatiaľ známe, aké konkrétne právne kroky Fabricius podnikne a či sa spor napokon dostane pred súd. Isté však je, že príbeh Štefánikovej chaty sa víkendovým hlasovaním neskončil. Naopak, zdá sa, že vstupuje do ďalšej fázy, v ktorej budú dôležitú úlohu zohrávať nielen rozhodnutia vedenia KST a bývalého nájomcu, ale aj verejnosť, ktorá mu prostredníctvom zbierky vyjadrila výraznú podporu.

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