Hľadá sa výherca vyše 61 miliónov eur: Už viac ako rok sa nikto nehlási, šťastlivec je stále bez peňazí

Radosť z výhry a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Ide o tretiu najvyššiu výhru v histórii krajiny.

Výhra v lotérii môže človeka poriadne zmeniť a jeho život obrátiť naruby, navyše, nie každý takúto zmenu zvládne. Aj napriek tomu si však len ťažko vieme predstaviť, že by sa niekto odmietol prihlásiť k výhre vo výške desiatok miliónov eur. Presne to sa pritom aktuálne deje v Austrálii.

Miestna lotéria Powerball už vyše roka hľadá svojho víťaza z losovania číslo 1517, z ktorého padla neuveriteľná výhra vo výške 100 miliónov austrálskych dolárov (61,2 milióna eur). Ide o tretiu najvyššiu výhru v histórii krajiny, no nikto sa k nej nehlási, píše 7News, na čo upozornilo CNN Prima News.

Pamätné losovanie sa uskutočnilo ešte 12. júna 2025 a výherný tiket bol kúpený v trafike Bondi Junction Newsagency and Internet Cafe v Sydney. Keďže však nešlo o registrovaného hráča, lotéria nepozná jeho identitu a musel by sa prihlásiť.

Tiket z lotérie
Ilustračná foto: Unsplash

Stať sa však mohlo v podstate čokoľvek. Výherca mohol medzitým zomrieť, tiket mohol jednoducho stratiť, možno ho má doteraz v peňaženke a nevie o ňom a možno výhru jednoducho nechce. Ak by si to však rozmyslel, času má ešte dosť. Prihlásiť sa musí do júna 2031, inak peniaze prepadnú štátu.

Nie vždy chcú platiť

Podobne smutný príbeh sa prednedávnom odohral aj v USA, hoci s inou zápletkou. Výsledok bol  však rovnaký a výherca svoje peniaze doteraz nevidel. Mike Fields, vodič vysokozdvižného vozíka z Indianapolisu, si jedného dňa kúpil štyri stieracie žreby hry Space Invaders Cash Invasion. Na jednom zo žrebov totiž objavil hlavnú výhru vo výške 100-tisíc dolárov (86-tisíc eur) a obrovská radosť bola na svete.

Mike preto po zotretí žrebu začal konal okamžite. Podľa pokynov sadol do auta a vybral sa do jednej z jej centrál s presvedčením, že si domov odnesie 100-tisíc dolárov. Jeho nadšenie netrvalo dlho. Podľa slov Mikea bolo stretnutie so zástupcami lotérie prinajmenšom zvláštne: „Nikdy nepovedali, že to nejde. Len mi oznámili, že dnes si výhru nemôžem uplatniť a neposkytli mi žiadne ďalšie informácie,“ opísal. „Povedali nám iba, že viac informácií dostaneme poštou do 30 dní.“

Ako informoval Fox59, čoskoro sa ukázalo, že lotéria zápasí s interným problémom. Na oficiálnej webovej stránke sa totiž objavilo vyhlásenie: „Spustenie stieracej hry Space Invaders™ Cash Invasion v hodnote 5 dolárov sprevádzal technický problém. Predaj žrebov sme pozastavili, aby sme zabezpečili, že hra bude spĺňať štandardy integrity, ktoré sa snažíme hráčom poskytovať.“

Výherca lotérie drží žreb, ktorý mu nevyplatili
Ilustračná foto: Facebook (Angela Ganote)

Lotéria zároveň zverejnila pokyny pre hráčov, ktorých sa problém mohol týkať. Odkázala ich na špeciálny formulár a upozornila, že na preverenie nároku musia poskytnúť všetky požadované údaje vrátane pôvodného žrebu. Mike pritom doteraz zo svojej výhry videl len 20 dolárov.

Lotéria v e-mailovom stanovisku potvrdila, že došlo k technickej chybe pri tlači tiketov: „Niektoré tikety zobrazovali inú výšku výhry, než aká bola zaznamenaná v oficiálnom overovacom systéme lotériovej komisie,“ uviedol hovorca. „V súčasnosti prehodnocujeme všetky pravidlá a postupy, aby sme určili primerané riešenie situácie.“

Nechceli platiť ani v Taliansku

V Taliansku zas veľké šťastie postretlo muža bez strechy nad hlavou menom Gianluigi. Ešte v októbri 2023 si podal v stánku tiket do lotérie za 1,5 eura a napokon vyhral 37-tisíc eur. Potom ale nastali problémy s vyplatením a súviselo to práve so statusom muža.

Keď si chcel dať peniaze vyplatiť, nastal problém. Pre vyplatenie výhry je v Taliansku nutné predložiť zdravotný preukaz. Ten ale Gianluigi nemal. “Aby som si mohol výhru vyzdvihnúť, potrebuje mať zdravotné potvrdenie, to ale nemám. Mám iba staré daňové číslo, aj to je neplatné,” cituje muža bez domova portál Il Mattino.

Riaditeľ nadácie Caritas of Senigallia Giovanni Bomprezzi sa ale postaral o to, aby Gianluigi dostal nové a platné doklady, a potom už vyplateniu výhry nič nebránilo.

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