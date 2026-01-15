Erika Judínyová sa vytratila zo spoločenských akcií: Štefan Skrúcaný otvorene prezradil dôvod

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Spoločenské róby jej nikdy neboli celkom blízke.

Spoločenský život vie byť pre známe tváre lákavý, no zároveň mimoriadne vyčerpávajúci. Kým kedysi patrila medzi neodmysliteľné stálice večierkov, dnes si moderátorka oveľa viac váži pokoj a súkromie.

Pre portál Topky prezradil Štefan Skrúcaný o Erike Judínyovej, že jej vzťah k spoločenským akciám sa v priebehu rokov výrazne zmenil. V jeho ponímaní nejde o náhlu zmenu, ale o prirodzený vývoj, ktorý súvisí s jej povahou, pracovnou vyťaženosťou v minulosti, ale aj tým, ako sa dnes cíti vo verejnom priestore, pričom v súčasnosti sa obaja sústreďujú predovšetkým na starostlivosť o ich spoločnú dcérku Ellu, ktorú sa snažia vychovávať čo najlepšie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Posledný tanec, ktorý veľa napovedal

Na otázku, kedy si s Erikou naposledy zatancovali, musel herec poriadne zaloviť v pamäti. Spomienka ho zaviedla na minuloročný Silvester v Piešťanoch v roku 2024. „Wau, musím normálne zaloviť v pamäti… Ale bude to asi minulý Silvester, keď boli s Ellou so mnou v Piešťanoch a tam sme si spolu na chvíľu zatancovali. Erika sa tancu vyhýba, ale Ella ju skvelo zastúpila, takže to bolo v pohode,“ vyjadril sa.

Zábavu však nečakane prerušila malá nehoda, ktorá tanečný večer rýchlo ukončila. „A musím povedať, že Erika mala také šaty, že sa pri prvých tanečných krokoch roztrhol zips. No a v podstate sme mali po tanečnej zábave,“ podelil sa o trochu nemilú skúsenosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)


Podľa Štefana Skrúcaného Erike táto situácia dokonca do istej miery vyhovovala, keďže spoločenské róby jej nikdy neboli celkom blízke. „Možno jej to aj trochu vyhovovalo, lebo ona sa naozaj lepšie cíti v súkromí. Čo by mnohí o nej nepovedali, ona sa vôbec necíti dobre vo večerných róbach a módnych výstrelkoch. Najlepšie sa cíti v rifliach a tričku,“ priznal Štefan.

Reflektory, tlak a únava zo spoločenských očakávaní

