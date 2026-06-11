Soňa Müllerová prezradila rituál so svojou sučkou: Chce s ňou mať spomienky, vďaka nemu si ich uchová

Moderátorka Soňa Müllerová

Foto: Instagram.com/muller.sona

Jana Petrejová
Láska k Yaminke je očividná. 

Moderátorka sa na sociálnych sieťach podelila o záber z pokojnej prechádzky v Henčekovej záhrade, kde si užívala poludňajšie slnko a atmosféru zelene uprostred historického mesta. Hoci sama priznala, že nešlo o ideálny čas na fotografovanie, výsledok zachytil prirodzený moment plný pohody a autenticity. 

Soňa Müllerová je dlhodobo považovaná za jednu z najštýlovejších slovenských moderátoriek. V relácii Dámsky klub pravidelne dokazuje, že móda a cit pre detail jej rozhodne nie sú cudzie – vždy pôsobí upravene, zladene a elegantne. To isté platí aj vtedy, keď sa vyberie za svojou dcérou Emou do parížskych ulíc.

Moderátorka Soňa Müllerová
Foto: Profimedia

Mimo kamier sa však jej život nesie v oveľa uvoľnenejšom duchu, kde jednu z hlavných rolí hrá jej štvornohý spoločník a obyčajné každodenné momenty, ktoré majú pre ňu veľkú hodnotu.

Spontánne chvíle s Yaminkou

Zdá sa, že práve spontánne chvíle a čas strávený v prírode či s blízkymi pre ňu predstavujú dôležitú rovnováhu k pracovnému tempu a spoločenským povinnostiam. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti opísala, že záhrada je pre ňu akýmsi malým útočiskom prírody v centre mesta a zároveň ideálnym miestom na krátke prechádzky so sučkou Yaminkou.

“V poludňajšom slnku v Henčekovej záhrade. Nie je to tá ideálna zlatá hodinka na fotku, ale ideálny kúsok čistej lesnej prírody uprostred starého mesta a ideálny čas na krátku prechádzku s mojou Yaminkou. Ďakujem za profesionálnu fotku Jakubovi Hauskrechtovi, ktorý bol práve v tej chvíli v záhrade,” napísala Soňa k fotografii, ktorá zachytáva moderátorku so svojím psím maznáčikom.

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Nezaháľala ani v prírode, kde vyzerala šik. V tmavošedom širšom kostýme s opaskom, ktorý mala uviazaný “nedbalo krížom”, dodáva looku neformálny a originálny charakter. Ako sama uviedla, jej to príde originálne. V outfite doplnenom o hnedý klobúčik vyzerala štýlovo, ale zároveň uvoľnene. 

“V ostatných dňoch sa nechávam fotiť s Yamkou každý deň. Tak to nejako cítim, a preto vždy požiadam niekoho v našej blízkosti, aby nás cvakol na mobil. Aby som s ňou mala čo najviac fotiek do spoločného albumu. Aj sa primaľujem a mestsky oblečiem, ak stíham. Užite si deň, víkend otvorených záhrad a parkov pokračuje aj dnes,” pokračovala.

Spoločné momenty, ktoré si uchováva na pamiatku

Ako sama potvrdila, aj keď ide o spontánne momenty, snaží sa byť vždy upravená a pripravená – jemne sa nalíči a zvolí mestský outfit, ak jej to čas dovolí. Následne v príspevku spomenula, odkiaľ má jednotlivé kúsky oblečenia.

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Vyzerá to tak, že spoločné chvíle s Yamkou si užíva naplno a snaží sa ich čo najviac zvečniť na spoločných záberoch. Žiadnemu pozornému oku by neušlo, že v poslednej dobe pridala viac fotografií na Instagram, kde si užíva bezstarostné časy so sučkou. “Terapia pokojnou rannou prechádzkou. Pitný režim v Mandli. Šťastný deň želáme spolu s Yamušou,” uviedla Soňa k snímke zverejnenej pred 2 dňami.

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Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Pred týždňom sa taktiež svojim fanúšikom pochválila sériou záberov z prírody, v ktorej strávila čas s Yamkou. “Yamčuška má už šestnásť rôčkov, ale jediné, čo sa nám za tie roky nezmenilo, je, že škrabkanie = najväčšia láska. Aj u vás platí, že škrabkanie je stále najviac?” opýtala sa svojich priaznivcov.

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