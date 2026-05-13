Zažila veľmi ťažké chvíle: Soňa Müllerová vyšla s pravdou von, ako vyzerali jej začiatky v práci

Zvládať tempo a nároky práce pred kamerami si vyžaduje určitý čas. Rovnako ako iní, aj Soňa Müllerová sa musela na začiatku toho veľa naučiť, aby dnes mohla povedať, že je profesionálkou vo svojom obore.
Premiéra očakávaného filmu Diabol nosí Pradu 2 sa stala nielen spoločenskou udalosťou, ale aj podnetom na širšiu diskusiu o kariére, tlaku na výkon a neustálom hľadaní rovnováhy medzi pracovným úspechom a osobným životom. Práve tieto témy sa dostali do popredia aj v rozhovore s moderátorkou Soňou Müllerovou, ktorá si pri tejto príležitosti zaspomínala na svoje profesionálne začiatky a pre Topky prezradila zaujímavé veci.
Nič by nemenila
Keď sa niektorí obzrú späť, neraz si povedia, že by niečo vo svojej kariére spravili inak alebo jednoducho nie sú spokojní s niečím, čo urobili a ako sa zachovali. Moderátorka Dámskeho klubu má v tom jasno a doteraz nič neľutuje. “Je to zbytočné, aby som niečo ľutovala, lebo už to nezmením,” uviedla Soňa, ktorá nedávno priznala, že klamala o svojom veku.
Už dlhé roky pôsobí v televízii, bola hlásateľkou a dnes je ostrieľanou moderátorkou, ktorá by pokojne mohla odovzdávať svoje skúsenosti a učiť tých mladších. Avšak aj ona bola v pozícii, keď začala a tak, ako mnohí, by potvrdila, že to nebolo jednoduché.
Hoci dnes po 44 rokoch nevidí na svojej práci nič ťažké, doteraz si pamätá na obdobie, keď to vyzeralo inak. “Skôr je to taká ľahkosť, že ono je to trošku remeslo a človek si to remeslo už aj váži, aj sa to tak kultivuje, tak ja sa z toho skôr teším. Ale boli tam veľmi ťažké chvíle, veľmi ťažké situácie a boli ťažké začiatky samozrejme, kým som sa do toho dostala,” odpovedala moderátorka na otázku, čo je náročné na jej práci.
