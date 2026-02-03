Pavučina klamstiev v Dunaji: Nové postavy na scéne skrývajú tajomstvá pred Lenou aj doktorkou Šarlotou

Lena dostane novú šancu milovať, no doktorka Majerová si stále nevydýchne.

V 13. sérii Dunaja, k vašim službám pribudlo hneď niekoľko nových postáv. Spolu s nimi sa do deja vrátili Kristína a Ervín, pričom druhý spomínaný sa v seriáli dlho neohrial. Postihol ho totiž tragický osud a on naposledy vydýchol v náručí svojej manželky. Mnohí pritom veria, že ešte pred smrťou mu Kristína chcela povedať niečo dôležité a to, že čaká bábätko.

Utorková epizóda so sebou priniesla viacero zvratov – z návratu Elizy nakoniec nič nie je, keďže ku Klausovcom doviedli iné dievčatko, plán Kláry a Lukáša získať späť deti nevyšiel, no zdá sa, že im záchranné lano hodí Helga a Urbanovcom pôjde o život, keďže sú opäť na úteku.

Nové postavy ukázali svoju pravú tvár

V tejto epizóde tiež zarezonovala Lena, ktorá opäť ukázala, ako vie zamiešať karty. Tá si totiž dohodla rande hneď s niekoľkými esesákmi a to naraz, pričom ich všetkých nechala stáť pred kinom s ružou v ruke. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa takto hrá s mužmi a v minulosti na to životom doplatil Horst Grabe. Zdá sa však, že Lena sa už s láskou nebude len hrať, no konečne ju zažije. Naposledy mala ľúbostnú zápletku s Kasperom, no teraz jej vstúpi do života nový muž.

Na scéne sa konečne objavil René, ktorého stvárnil známy slovenský herec. “Je to rodený džentlmen. Nechýbajú mu zmysel pre humor ani pevné zásady v živote osobnom či pracovnom. Je jedným z tých, ktorí vedia rozoznať dobro od zla a neváha pomôcť, ak je to potrebné,” prezradil Roman Poláčik viac o svojej postave pre Nový čas.

Foto: TV Markíza

Ich vzťah s Lenou však nebude len rýdzi a šľachetný, hoci tieto vlastnosti patria k daným postavám. René totiž pred Lenou skrýva tajomstvo, ktoré bude mať neblahý vplyv na ich vzťah. Je kvôli nemu nútený svoju pravdovravnosť často popierať. Nachádza sa v bezvýchodiskovej situácii, ale je rozhodnutý chrániť lásku k Lene, a tak sa uchyľuje k upravenej pravde,” odhalil herec.

Dejom zároveň zamieša aj ďalšia nová postava. Lucia, alias nová sekretárka kancelárie SS, ktorú stvárňuje Kamila Heribanová, očividne nebude mať zápletku len s mužmi v uniformách. V utorkovej epizóde totiž zamrzla pri pohľade na doktorku Majerovú a rozhodla sa pred ňou ukryť. Hoci sa tak zdalo, že tajomstvo okolo doktorky je konečne vyriešené, keďže bábätko, ktoré spôsobilo jej traumu, je v skutočnosti jej sestra, pavučina tajomstiev a klamstiev nebola postavená len na ňom.

