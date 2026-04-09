„Smialo sa celé kino“: Tržby novej českej komédie za jeden víkend presiahli 300-tisíc eur

Foto: Screen trailer Niekto to rád v Plzni (@CinemArt SK)

Klaudia Oselská
Tip na film
Diváci jej však na filmovom portáli ČSFD udelili len priemerné hodnotenie.

Máte chuť na český humor? Vyberte sa do kina na novú českú komédiu, na ktorej sa nasmejete. Má poriadne zamotaný dej. Názory divákov sa však rôznia.

V kinách žne úspech, no má len priemerné hodnotenie

Česká komédia Niekto to rád v Plzni mala v slovenských kinách premiéru 2. apríla. Počas prvého víkendu si ju prišlo pozrieť takmer 4-tisíc divákov, jej tržby dosiahli cez 29-tisíc eur, vďaka čomu obsadila štvrté miesto v rebríčku najnavštevovanejších filmov. Dokonca je v tesnom závese za dlhoočakávanou snímkou so Zendayou a Robertom Pattinsonom s názvom Dráma, ktorá prilákala do kín len o tisíc divákov viac.

V českých kinách zožala ešte väčší úspech, podľa Box Office Mojo sa jej tržby vyšplhali až na 277-tisíc eur, celkovo tak jej tržby presiahli sumu 300-tisíc eur. Diváci jej však na filmovom portáli ČSFD udelili len priemerné hodnotenie – 59 %.

Poriadne zamotaný dej

Film sleduje pestrú skupinu ľudí, ktorých spája jediná vec – túžba po šťastí a láske. No každý z nich sa ju snaží nájsť po svojom, často na nečakaných miestach a s rôznym výsledkom. Ich príbehy sa prelínajú a vytvárajú mozaiku osudov plnú humoru, irónie aj prekvapení.

Medzi postavami sú kamarátky pracujúce v pivovare, ktoré sa rozhodnú vziať osud do vlastných rúk a skúšajú nájsť ideálnych partnerov pomocou odkazu vo fľaši. Ďalej je tu zúfalý mladý muž, ktorý doplatí na dôveru vo vlastnú rodinu, zatiaľ čo dvojicu uzavretých samotárov nečakane spojí vulgárny papagáj. Objaví sa aj výstredný vynálezca s osudovým proroctvom, či manželia v strednom veku s neočakávanými sexuálnymi fantáziami.

Príbeh ponúka aj linky plné vášne a komplikovaných vzťahov – napríklad charizmatického zvodcu, ktorý súčasne oplodní svoju manželku aj milenku, či dievča v núdzi, ktoré prenajme svoje lono bohatému páru.

No celú mozaiku dopĺňajú ďalšie originálne postavy – starý cyklista na dobrodružnej ceste, bývalý väzeň a emigrant. Ich osudy sa postupne pretínajú a ukazujú, že šťastie môže mať mnoho podôb. Od romantickej lásky, cez priateľstvo až po malé, nečakané radosti každodenného života.

V snímke si zahrali samé české herecké hviezdy – Miroslav DonutilMartin PechlátŠtěpán KozubEva LeinweberováJenovéfa BokováJiří LábusKlára Issová, Simona LewandowskaPavel Zedníček a Veronika Freimanová, objavila sa však aj slovenská herečka Zuzana Norisová.

„Smialo sa celé kino“

Recenzie divákov na ČSFD sa však poriadne rôznia. Kým jedna skupina chváli humor aj scenár filmu, druhá skupina ho kritizuje.

Niektorí diváci tvrdia, že sa skutočne pobavili. Jeden z divákov dokonca prezradil, že sa vraj „smialo celé kino“. No našli sa aj takí, ktorým sa komédia nepáčila, skritizovali najmä „hlúpy humor“ a „hlúpy scenár“.

