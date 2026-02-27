Smeruje seriál Sľub k tragédii? Diváci špekulujú, či uvidia udalosti z osudného apríla 1986

Dobový seriál Sľub vyšiel na obrazovkách minulý rok a dej sa začal v roku 1984. Keďže sa seriál sústredí najmä na školské prostredie, pretože obe hlavné postavy sú učiteľmi, začal novým školským rokom. Dnes už diváci sledujú tretiu sériu a dej poskočil dopredu. Navyše, tým, že dej odzrkadľuje vtedajšie Československo, diváci môžu predvídať, čo všetko v ňom bude zobrazené.
Ako sa ukázalo, diváci už rozmýšľajú vopred a dali jasne najavo, akú udalosť by chceli v seriáli vidieť, hoci je dosť možné, že na to by potrebovali tvorcovia ďalšiu sériu. Tretia séria totiž začala udalosťami 2. septembra 1985 a teda zobrazila prvý deň školského roka 1985/86. Dej poskočil o dva mesiace vpred oproti predošlej sérii.
Na čo čakajú
Na začiatku Markíza avizovala, že v seriáli ukáže zlomové obdobie 80. rokov. Vo veľkom sa riešila emigrácia a následky toho, keď niekto opustil krajinu a už sa nevrátil. Diváci to videli nielen na príbehu Táni Kollárovej a jej manžela, ktorí doplatili na risk Táninej sestry, ale tiež pri Michalovi, ktorý odprevadil mamu k hraniciam spolu s bratom.
Seriál tiež ukázal praktiky Štátnej bezpečnosti, ktoré neboli vždy čestné, čo zas stvárnila postava Milana Roháča. Diváci tak mohli vidieť to dobré, to zlé, aj to nostalgické. Teraz sa pýtajú, či seriál zobrazí aj jednu z najväčších svetových katastrof.
V apríli 1986 došlo k dosiaľ najväčšej jadrovej tragédii na svete, ktorú spôsobil výbuch černobyľskej atómovej elektrárne na Ukrajine. Nie tak div, že divákov zaujíma, či ukážu jej následky, keďže ich v tom čase pociťovali aj obyvatelia Slovenska. „Aj ja som zvedavá, či to v seriáli dajú. No ešte majú čas,“ poznamenala diváčka v komentári, pripomínajúc, že školský rok 1985/86 ešte len začal a tak sa aprílové udalosti môžu dostať až do štvrtej série.
„Síce to nie je dokument, ale keď už spomenuli veľkú Pražskú spartakiádu a dokonca aj to, že tam zabíjal vrah, očakával by som, že aj toto spomenú,“ vysvetlil zas divák, odpovedajúc na otázku, prečo by tieto udalosti mali byť zobrazené.
Nahlásiť chybu v článku