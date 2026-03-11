Sľub trhá rekordy sledovanosti: Dočkajú sa diváci aj 4. série? Na internete unikol možný dátum štartu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
O pokračovaní má vraj rozhodnúť divácky záujem.

V súčasnosti diváci sledujú už tretiu sériu ich obľúbeného rodinného seriálu. Ten ich preniesol do obdobia 80. rokov minulého storočia a vyvolal v nich dávku nostalgie. Nie tak div, že sa stal ich favoritom, čím si vyslúžil ďalšiu sériu. Je to totiž práve divácka priazeň, ktorá je kľúčovým faktorom úspechu.

V utorok 3. marca Sľub prepísal tohtoročné rekordy v sledovanosti, keďže si ho zaplo až 627-tisíc divákov, pričom sa stal suverénne najsledovanejším programom dňa na celom trhu. Je tak jasné, že názor divákov na tento seriál ostáva pozitívny aj rok po tom, ako bol prvýkrát uvedený na televízne obrazovky.

Bude aj 4. séria?

Hoci zatiaľ nepadli žiadne oficiálne zmienky o výrobe štvrtej série, v minulosti tvorcovia priznali, že výroba seriálov je úzko spätá s tým, či o nich majú diváci záujem. Čísla, ktoré dlhodobo dosahuje Sľub, z neho robia najsledovanejší seriál súčasnosti a tak nie div, že sa predpokladá, že pobeží v televízii ešte veľmi dlho. Možno podobne ako Dunaj, k vašim službám, ktorý momentálne vysiela už 13. sériu.

„Uvidíme. Slováci dokážu veľmi rýchlo opustiť aj obľúbený seriál. (úsmev) No zvolili sme trochu iný štýl písania a rozprávania, takže veríme, že to bude fungovať dlhšie. Samozrejme, ak by sledovanosť klesala, budeme pripravení priniesť niečo nové. Ale ak máte takto silnú značku, prirodzene sa ju snažíte udržať čo najdlhšie,“ prezradila v minulosti pre portál Mediálne Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.

Reprofoto: Wikipedia

Zdá sa, že ju niekto vzal za slovo, keďže sa na Wikipedii objavila v časti „Série“ už aj štvrtá séria, ktorá sa predpokladá na rovnaký dátum ako sa vysielala druhá. Tá začala s novým školským rokom presne 1. septembra a vysielala sa až do predvianočného obdobia. V prípade štvrtej série by to mohlo vyzerať rovnako a mohla by tak dostať aj rovnaký počet epizód.

