Ďalší Slováci môžu výskať od radosti: Poriadne zbohatli, v lotérii padli za posledné dni obrovské výhry

Tipovanie lotérie a rozradostený muž

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)/Pexels

Roland Brožkovič
V priebehu niekoľkých dní sa na Slovensku podarilo trom hráčom získať obrovské výhry.

Hoci lotérie či hazard väčšinou len ničia životy, občas sa nájde pár šťastlivcov, ktorí vyhrajú naozaj veľkú sumu. Na Slovensku ich pritom bolo v poslednej dobe celkom dosť.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

V stredajšom (19. 8.) žrebovaní hry Loto padla výhra v prvom poradí vo výške 500 000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovala spoločnosť Tipos, na ktorú sa odvoláva portál tnlive.sk. Víťaz získal prvú cenu po tom, ako v druhom ťahu uhádol všetkých šesť čísel. Výhernými číslami boli 4, 13, 16, 20, 26 a 32.

Ďalšie stotisícové výhry

Ďalšia vysoká výhra padla v sobotu (15. 8.) v hre Loto 5 z 35. Hráč z Bratislavského kraja si podal osemtipovú náhodnú stávku s doplnkovou hrou Joker za 5,40 eura. Jeden z tipov bol totožný s ťahanými číslami 1, 11, 16, 29 a 31, vďaka čomu získal 107 965 eur.

Tikety spoločnosti TIPOS
Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

„Hráč z Bratislavského kraja myslel, že si z neho, pri príležitosti medzinárodného dňa vtipov, niekto uťahuje,“ píše na svojom webe Tipos. Pravdepodobnosť výhry v prvom poradí je v tejto hre približne 1 ku 324 000.

O deň neskôr, v nedeľu (16. 8.), boli uhádnuté všetky čísla aj v lotérii Všetko alebo nič, spomína štátna lotériová spoločnosť. Výherca uzatvoril cez internet desaťtipovú náhodnú stávku v hodnote 15 eur. Jeden tip na tikete sa zhodoval s jedenástimi vyžrebovanými číslami, čo mu prinieslo hlavnú výhru 100 000 eur. V tejto lotérii získavajú hlavnú výhru hráči, ktorí uhádnu všetkých 11 čísel, ale aj tí, ktorí netrafia ani jedno.

Neuveriteľný príbeh

Oproti výhre, ktorej sme sa venovali v našom článku, sú výhry spomínaných Slovákov doslova len drobné. Za príbehom však bolo niečo viac. Predstavte si, že vyhráte rozprávkový milión eur, no váš jediný dôkaz o výhre skončí na dne smetiarskeho auta.

Zamestnanci talianskej spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu zachránili zo zberného kontajnera výherný žreb v hodnote jedného milióna eur, ktorý jeho majiteľka omylom vyhodila. Po tom, čo si svoj omyl uvedomila, požiadala smetiarov o pomoc pri jeho hľadaní. Žreb sa im po viac ako jednodňovom prehľadávaní odpadkov podarilo nájsť neporušený. informovala v utorok agentúra AFP.

Smetiarske auto
Foto: Pexels

Žena, ktorá vždy vsádzala na rovnaké čísla spojené s milovanou osobou, si v nedeľu išla skontrolovať žreb do miestneho obchodu v juhotalianskom regióne Apúlia. Terminál na kontrolu žrebov jej však „oznámil“, že výhru nie je možné vyplatiť, pretože menší predajcovia môžu vyplácať iba menšie výhry. Neuvedomila si preto, že vyhrala jackpot.

Keď jej člen rodiny doma oznámil, že jej pravidelne tipované čísla vyhrali, vrátili sa do obchodu. Žreb však už skončil v odpade, ktorý medzitým odviezlo smetiarske vozidlo. Výherkyňa požiadala o pomoc spoločnosť SANB. Pracovníkom sa podarilo identifikovať vozidlo, ktoré odpad odviezlo, a zastaviť ho. Následne ho viac ako deň prehľadávali v špecializovanom zariadení.

„Medzi odpadkami bol aj ústrižok, ktorý sme hľadali, a ktorý bol zázrakom stále v jednom kuse,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Roberto Nicola Toscano. Keď výherkyni oznámil, že žreb našli, „od dojatia sa rozplakala“. Spoločnosť SANB je organizáciou financovanou z verejných zdrojov, takže náklady na prehľadávanie odpadu by v konečnom dôsledku znášali daňoví poplatníci. Výherkyňa sa preto zaviazala uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s hľadaním žrebu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predpoveď na zimu 2026/2027: Meteorológovia varujú pred silným El Niño, môže priniesť extrémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac