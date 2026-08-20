Ďalší Slováci môžu výskať od radosti: Poriadne zbohatli, v lotérii padli za posledné dni obrovské výhry

Hoci lotérie či hazard väčšinou len ničia životy, občas sa nájde pár šťastlivcov, ktorí vyhrajú naozaj veľkú sumu. Na Slovensku ich pritom bolo v poslednej dobe celkom dosť.
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V stredajšom (19. 8.) žrebovaní hry Loto padla výhra v prvom poradí vo výške 500 000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovala spoločnosť Tipos, na ktorú sa odvoláva portál tnlive.sk. Víťaz získal prvú cenu po tom, ako v druhom ťahu uhádol všetkých šesť čísel. Výhernými číslami boli 4, 13, 16, 20, 26 a 32.
Ďalšie stotisícové výhry
Ďalšia vysoká výhra padla v sobotu (15. 8.) v hre Loto 5 z 35. Hráč z Bratislavského kraja si podal osemtipovú náhodnú stávku s doplnkovou hrou Joker za 5,40 eura. Jeden z tipov bol totožný s ťahanými číslami 1, 11, 16, 29 a 31, vďaka čomu získal 107 965 eur.
„Hráč z Bratislavského kraja myslel, že si z neho, pri príležitosti medzinárodného dňa vtipov, niekto uťahuje,“ píše na svojom webe Tipos. Pravdepodobnosť výhry v prvom poradí je v tejto hre približne 1 ku 324 000.
O deň neskôr, v nedeľu (16. 8.), boli uhádnuté všetky čísla aj v lotérii Všetko alebo nič, spomína štátna lotériová spoločnosť. Výherca uzatvoril cez internet desaťtipovú náhodnú stávku v hodnote 15 eur. Jeden tip na tikete sa zhodoval s jedenástimi vyžrebovanými číslami, čo mu prinieslo hlavnú výhru 100 000 eur. V tejto lotérii získavajú hlavnú výhru hráči, ktorí uhádnu všetkých 11 čísel, ale aj tí, ktorí netrafia ani jedno.
Neuveriteľný príbeh
Oproti výhre, ktorej sme sa venovali v našom článku, sú výhry spomínaných Slovákov doslova len drobné. Za príbehom však bolo niečo viac. Predstavte si, že vyhráte rozprávkový milión eur, no váš jediný dôkaz o výhre skončí na dne smetiarskeho auta.
Zamestnanci talianskej spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu zachránili zo zberného kontajnera výherný žreb v hodnote jedného milióna eur, ktorý jeho majiteľka omylom vyhodila. Po tom, čo si svoj omyl uvedomila, požiadala smetiarov o pomoc pri jeho hľadaní. Žreb sa im po viac ako jednodňovom prehľadávaní odpadkov podarilo nájsť neporušený. informovala v utorok agentúra AFP.
Žena, ktorá vždy vsádzala na rovnaké čísla spojené s milovanou osobou, si v nedeľu išla skontrolovať žreb do miestneho obchodu v juhotalianskom regióne Apúlia. Terminál na kontrolu žrebov jej však „oznámil“, že výhru nie je možné vyplatiť, pretože menší predajcovia môžu vyplácať iba menšie výhry. Neuvedomila si preto, že vyhrala jackpot.
Keď jej člen rodiny doma oznámil, že jej pravidelne tipované čísla vyhrali, vrátili sa do obchodu. Žreb však už skončil v odpade, ktorý medzitým odviezlo smetiarske vozidlo. Výherkyňa požiadala o pomoc spoločnosť SANB. Pracovníkom sa podarilo identifikovať vozidlo, ktoré odpad odviezlo, a zastaviť ho. Následne ho viac ako deň prehľadávali v špecializovanom zariadení.
„Medzi odpadkami bol aj ústrižok, ktorý sme hľadali, a ktorý bol zázrakom stále v jednom kuse,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Roberto Nicola Toscano. Keď výherkyni oznámil, že žreb našli, „od dojatia sa rozplakala“. Spoločnosť SANB je organizáciou financovanou z verejných zdrojov, takže náklady na prehľadávanie odpadu by v konečnom dôsledku znášali daňoví poplatníci. Výherkyňa sa preto zaviazala uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s hľadaním žrebu.
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