Japonský gigant predáva svoje európske fabriky. Na Slovensku zamestnáva približne 2 000 ľudí

Výroba spoločnosti Panasonic

Foto: TASR - František Iván

Martin Cucík
Panasonic, jeden z najväčších zamestnávateľov v slovenskom elektrotechnickom priemysle, prehodnocuje svoje európske výrobné aktivity. Na Slovensku zamestnáva približne 2 000 ľudí.

Japonský Panasonic prehodnocuje svoje výrobné aktivity v Európe a do hry vstupuje aj predaj časti jeho výrobných závodov. Pre Slovensko ide o zaujímavú správu, koncern tu má totiž dve fabriky, v ktorých pracujú tisíce ľudí.

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Panasonic pôsobí na Slovensku už od 90. rokov. Výrobné závody má v Trstenej a Starej Ľubovni. Práve tieto fabriky patria medzi významné priemyselné prevádzky v regiónoch, kde pôsobia. Spoločnosť sa v priebehu rokov posunula aj k výrobe komponentov pre automobilový priemysel.

Jedným z výrobkov sú jednotky používané na riadenie pohonu elektromobilov. O tom, že spoločnosť predáva svoju európsku divíziu, informoval portál Forbes.

Zamestnáva tisíce ľudí

Význam spoločnosti pre Slovensko ukazujú aj čísla. Podľa údajov Forbesu pracuje v slovenských závodoch Panasonicu približne 1900 ľudí. Ak by sa vlastníctvo výrobných závodov zmenilo, prípadný nový majiteľ by tak nepreberal iba výrobné haly a technológie. Získal by aj existujúcu výrobnú základňu, zamestnancov a napojenie na dodávateľské reťazce automobilového priemyslu.

Podľa údajov portálu FinStat dosiahol Panasonic Industrial Devices Slovakia v roku 2025 tržby 566,8 milióna eur. Firma zároveň vykázala zisk 15,82 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku jej tržby klesli o 18 percent a zisk sa znížil o 59 percent.

Tržby spoločnosti Panasonic
Reprofoto: Finstat

Panasonic sa pritom za desaťročia na Slovensku výrazne zmenil. Keď tu v roku 1997 začínal, vyrábal predovšetkým tunery, diaľkové ovládania a zdroje pre audio a video techniku. Neskôr pribudli bezdrôtové moduly či nabíjačky. Samotná spoločnosť uvádza, že do roku 2020 vyrobila viac ako 30 miliónov Bluetooth modulov a takmer 12 miliónov nabíjačiek pre ručné akumulátorové náradie.

Spoločnosť sa v priebehu rokov posunula aj k výrobe komponentov pre automobilový priemysel. Jedným z výrobkov sú jednotky používané na riadenie pohonu elektromobilov. Významná časť produkcie zo Slovenska pritom smeruje za hranice.

Podľa údajov agentúry SARIO patrí Panasonic medzi najväčších zamestnávateľov v slovenskom elektrotechnickom priemysle. V rebríčku podľa počtu zamestnancov v roku 2024 mu patrilo tretie miesto s približne 2 361 zamestnancami.

Viac ľudí zamestnávajú v tomto odvetví už len HELLA Slovakia Lighting a ZKW Slovakia. Panasonic tak patrí medzi najväčšie elektrotechnické výrobné podniky na Slovensku aj z pohľadu zamestnanosti.

Do elektromobility vstúpil Panasonic už pred rokmi

Prechod smerom k automobilovému priemyslu pritom nie je úplne nový. Podľa informácií zverejnených samotnou spoločnosťou Panasonic vstúpila slovenská výroba do oblasti elektromobility už v roku 2019. Vtedy sa začala produkcia kondenzátorov pre invertory elektrických a hybridných vozidiel.

V rovnakom období firma dokončila rozsiahlu investíciu do novej výrobnej haly, v ktorej boli nainštalované linky na výrobu meničov napätia a elektronických jednotiek na riadenie pohonu elektrických áut. Výroba sa naplno rozbehla v roku 2020. Ide teda o pomerne výraznú zmenu oproti minulosti, keď bol Panasonic na Slovensku známy predovšetkým výrobou elektronických zariadení a komponentov.

Budova Panasonic
Foto: Panasonic

Podľa údajov Forbesu približne 95 percent výrobkov slovenských závodov odoberá nemecký automobilový priemysel. Pre slovenské fabriky je preto dôležitý nielen samotný Panasonic, ale aj situácia v európskom automotive sektore.

V rozhovore z roku 2024 pre portál Priemysel dnes Panasonic uvádzal, že jeho najúspešnejším rokom z pohľadu objemu predaja a počtu zamestnancov bol dovtedy rok 2022. Vtedy sa tržby dostali približne na 558 miliónov eur. Firma zároveň uviedla, že v tom čase zamestnávala celkovo 2 693 ľudí. V Trstenej pracovalo 1 639 ľudí a v Starej Ľubovni ďalších 1 054.

Prevádzka je teda pre náš priemysel kľúčová. Panasonic má na Slovensku rozsiahlu výrobnú základňu, ktorá je napojená na automobilový priemysel v celej Európe.

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