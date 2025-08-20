Vďaka nim sa do vesmíru dostal aj človek. Psie kozmonautky Belka a Strelka museli prejsť prísnym tréningom

Belka a Strelka. Foto: Profimedia

TASR
Matej Mensatoris Kristína Hyriaková
Vesmír
Neboli síce prvými živými tvormi, ktoré človek vyslal do kozmu, ale sučky Belka a Strelka boli prvé, ktoré obleteli Zem a z tejto vesmírnej výpravy sa vrátili živé.

Základným cieľom letu bolo zistiť, ako vplýva na živý organizmus let do kozmu, konkrétne napríklad preťaženie či dlhší pobyt v beztiažovom stave. Pred 65 rokmi sa na palube sovietskej vesmírnej lode Sputnik 5 vydali do kozmu dve túlavé sučky, Belka a Strelka, a úspešne sa vrátili. Ich hviezdna odysea nebola len odvážnym experimentom, ale aj kľúčovým krokom, ktorý o osem mesiacov neskôr, 12. apríla 1961, umožnil let prvého človeka do vesmíru, Jurija Gagarina.

Tieto dve sučky neboli prvými živými bytosťami, ktoré boli vyslané do kozmu. V skutočnosti boli súčasťou rozsiahleho sovietskeho programu, ktorý bol poznačený mnohými úspechmi, ale aj tragédiami. Prvá živá bytosť, ktorá sa dostala do vesmíru a obletela Zem, bola trojročná túlavá sučka Lajka, odchytená v moskovských uliciach.

Ako píše portál GW2RU, stalo sa tak 3. novembra 1957 na umelej družici Sputnik 2. Bohužiaľ, jej misia bola navrhnutá ako jednosmerná, a Lajka po troch obehoch Zeme zahynula na následky stresu a prehriatia organizmu. Neskôr, 28. júla 1960, nasledovali sučky Čajka a Lisička, ktoré však zahynuli pri havárii rakety iba 19 sekúnd po štarte. Belka a Strelka, ktoré boli pôvodne ich náhradníčkami, tak museli prijať štafetu a vydať sa na misiu, ktorá mala preveriť bezpečnosť návratu z obežnej dráhy.

Belka a Strelka na známke. Foto: Russian Post, Publishing and Trade Centre „Marka“ (ИТЦ «Марка»). The design of the stamp by O. Yakovleva./Public domain

Špeciálne kritériá, a prečo práve psy?

Sovietsky vesmírny program, pod vedením hlavného konštruktéra Sergeja Koroľova, preferoval psov pre ich nenáročné povahy a preukázanú schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Na rozdiel od opíc, ktoré uprednostňoval americký vesmírny program, boli psy pokojnejšie a ľahšie sa s nimi pracovalo. Sovietski vedci verili, že imunitný systém túlavých psov, ktoré si zvykli na drsné podmienky života na uliciach, bol robustnejší a lepšie pripravený na stres.

V roku 1957 Koroľov stanovil prísne kritériá pre výber psov: váha do šiestich kilogramov, výška do 35 centimetrov a vek od dvoch do šiestich rokov. Celkovo bolo vybraných dvanásť sučiek. Psy museli mať navyše svetlú farbu srsti, aby sa dali lepšie pozorovať na monitoroch počas televízneho prenosu, ktorý mal ukázať celému svetu triumf sovietskej technológie. Po úspešnej misii sa mali navyše stať tvárami celého programu, preto museli vyzerať „fotogenicky“. Belka a Strelka sa ukázali ako ideálne kandidátky, informuje BBC.

Belka a Strelka na ilustrácii. Ilu: V. Vizu/CC BY-SA
