Turistke zo Slovenska praskli nervy: V hneve uhryzla prevádzkovateľa kempingu, teraz má veľké problémy

Pohľad na kemping

Ilustračná foto: TASR/AP/Pexels

Roland Brožkovič
Dôvodom konfliktu malo byť to, že turistka chcela prespať vo svojom osobnom aute, čo jej prevádzkovateľ zakázal.

Hoci cieľom dovoleniek je oddýchnuť si a načerpať energiu, niekedy môžu byť poriadne stresujúce. Presvedčila sa o tom aj turistka zo Slovenska, ktorá si spravila nielen poriadnu hanbu, ale jej konanie bude mať aj trestnoprávnu dohru. Pohrýzla totiž majiteľa kempu.

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Päťdesiattriročná žena zo Slovenska spôsobila v pondelok dopoludnia v kempe v rakúskom okrese Völkermarkt poriadny rozruch. Po tom, ako jej prevádzkovateľ odmietol povoliť prenocovanie, muža pohrýzla a následne autom unikala cez areál. Informuje o tom rakúsky portál ORF.

Dôvodom konfliktu malo byť to, že turistka chcela prespať vo svojom osobnom aute, čo jej prevádzkovateľ zakázal. Žena si po potýčke a kanibalistických chutiach sadla do vozidla a vysokou rýchlosťou prešla cez kemping. V tom čase sa na mieste nachádzalo viacero osôb, no nikto z nich neutrpel zranenia.

Slovenka napokon z miesta činu ušla, avšak policajti ju počas pátracej akcie zastavili a predbežne zadržali. Napadnutý prevádzkovateľ utrpel pri uhryznutí bližšie nešpecifikované zranenia. Po konzultácii s prokuratúrou v Klagenfurte ženu prepustili a bude stíhaná na slobode. Kemp, v ktorom sa incident odohral, disponuje približne 280 miestami pre stany či karavany a ponúka aj mobilné domy.

Kemping je čoraz obľúbenejší

Hoci sa to z tohto príbehu možno nezdá, dovolenka v kempe či karavane sa stáva čoraz obľúbenejšou. Vlani slovenské kempy navštívilo približne 250-tisíc návštevníkov, oproti roku 2024 ich počet vzrástol približne o sedem percent. Prednedávnom o tom informovala organizácia Slovakia Travel.

Kemping Zlaté piesky
Kemping Zlaté piesky. Ilustračná foto: Mesto Bratislava

„Kempovanie už dávno nie je len synonymom jednoduchého stanovania. Moderný camping, karavaning a glamping patria medzi dynamicky rastúce trendy cestovného ruchu, ktoré spájajú slobodu cestovania, kontakt s prírodou a čoraz vyššiu úroveň služieb. Slovensko vďaka svojej rozmanitej krajine, množstvu vodných plôch, hôr, historických pamiatok a atraktívnych regiónov ponúka vhodné podmienky pre všetkých, ktorí chcú dovolenkovať inak,“ priblížila organizácia.

Na Slovensku sa nachádza viac než 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich boli v posledných rokoch modernizované. Ani v jednom z nich však radšej nikdy neuhryznite majiteľa a nerúťte sa cez ne vysokou rýchlosťou.

Kemping pritom už nie je len pre nenáročných, ktorí chcú stanovať v prírode, ale rozrástol sa aj o luxusnejšie formy. V ponuke dovolenkových ubytovaní dnes už možno nájsť komfortné glampingové stany, dizajnové domčeky či netradičné ubytovanie v prírode. Priemerné ceny v kempoch na Slovensku sa podľa údajov portálu eKempy pohybujú okolo 6 eur na deň pre dospelú osobu a necelých 5 eur na deň pre dieťa. Za stan v kempe dovolenkári zaplatia v priemere 6 eur za deň a za auto 4,20 eura za deň.

Denná taxa pre karavan je v priemere 9,70 eura a povinný poplatok kempu sa pohybuje na úrovni 1,10 eura za deň. Pre náročnejších dovolenkárov, ktorí chcú spojiť pobyt v prírode s pohodlím je tu aj glamping. Ide o luxusné kempovanie s ubytovaním v prírode, avšak namiesto karimatiek či spacákov dovolenkárom ponúka postele, vlastnú kúpeľňu a elektrinu.

Zvyčajne ide o ubytovanie vo vybavených jurtách, domčekoch či veľkých zariadených stanoch. Odvíjajú sa však od toho aj ceny. Ubytovacie portály glampingové ubytovanie ponúkajú približne od 100 eur za noc, tie luxusnejšie sú ešte drahšie.

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