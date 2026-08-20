STVR všetkých prekvapila a spúšťa „vlastnú verziu Spotify“: Je zadarmo a má obrovskú knižnicu

Martina Flašíková s novou aplikáciou a budova rozhlasu

Foto: LinkedIn - Martina Flašíková/TASR - Pavol Zachar

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Novú aplikáciu si už môžete vyskúšať.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. Platforma má ponúknuť relácie všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu vrátane produktov, ktorých licenčné práva neumožňujú zaradenie na komerčných platformách.

Milióny minút obsahu

„Pri štarte sa môžu poslucháči tešiť na 345 sérií relácií a podcastov – to znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Platformu však nevnímame ako jednorazový projekt, ktorý je hotový v deň spustenia. Naopak, obsah sa bude priebežne dopĺňať, rozširovať a lepšie kategorizovať,“ priblížil Jindřich Staněk, poverený vedením sekcie online služieb.

Pohľad na rozhranie novej audio platformy STVR
Foto: LinkedIn – Martina Flašíková

Nová platforma má zároveň slúžiť na ochranu a sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva. Personalizovateľné používateľské konto poslucháčom umožní ukladanie relácií a epizód medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov na počúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach.

„Verejnoprávne médium má povinnosť nielen vytvárať kvalitný obsah, ale aj zabezpečiť, aby bol dostupný spôsobom, ktorý zodpovedá súčasným návykom publika. Nová audioplatforma preto spája tradíciu Slovenského rozhlasu s modernými technológiami a vytvára priestor, v ktorom sa stretáva spravodajstvo, vzdelávanie, kultúra, hudba, regionálny obsah aj zábava. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Dostupné na PC aj mobily

Nová platforma podľa STVR predstavuje jeden z najvýznamnejších digitálnych projektov STVR v oblasti sprístupňovania audio obsahu. Jej cieľom je priniesť verejnosti používateľsky prívetivé prostredie, moderný dizajn a funkcionality, ktoré uľahčia objavovanie a počúvanie bohatej audio ponuky STVR kedykoľvek a zadarmo.

Zjednotí desaťročia rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. Platforma ponúka obsah všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu vrátane reláciíktoré z dôvodu licenčných práv nie sú dostupné na komerčných platformách.

Pohľad na rozhranie novej audio platformy STVR
Foto: LinkedIn – Martina Flašíková

V jednej službe sú dostupné aktuálne spravodajské a publicistické formáty, podcasty, rozhlasové hry, dramatická tvorba, rozprávky pre deti, vzdelávací obsah, relácie o histórii, vede, spoločnosti, kultúre či hudbe. Mimoriadne zastúpenie vraj bude mať aj regionálny obsah a tvorba, ktorá reflektuje rozmanitosť slovenských regiónov a komunít. Súčasťou je aj historická sekcia zameraná na Slovenský rozhlas, v ktorej nájdu používatelia príbeh STVR v čase Československa a unikátne historické nahrávky z minulého storočia.

Súčasťou služby je aj bezplatné používateľské konto, ktoré umožní personalizáciu obsahu, ukladanie relácií a epizód medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov na počúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach.

Platforma je dostupná prostredníctvom webového prehliadača na počítačoch, tabletoch aj mobilných zariadeniach na stránke audio.stvr.sk. Zároveň je pre verejnosť sprístupnená ako mobilná aplikácia pre systémy Android a iOS s podporou pre Apple CarPlay a Android Auto, vďaka čomu bude možné počúvať obsah pohodlne aj počas cestovania.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Turistke zo Slovenska praskli nervy: V hneve uhryzla prevádzkovateľa kempingu, teraz má veľké problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac