STVR všetkých prekvapila a spúšťa „vlastnú verziu Spotify“: Je zadarmo a má obrovskú knižnicu

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) spúšťa novú audioplatformu Audio STVR. Sľubuje v nej rozsiahly originálny obsah zadarmo a bez reklamy. K dispozícii má byť viac ako milión minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc.
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STVR si od platformy sľubuje zjednotenie rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. Platforma má ponúknuť relácie všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu vrátane produktov, ktorých licenčné práva neumožňujú zaradenie na komerčných platformách.
Milióny minút obsahu
„Pri štarte sa môžu poslucháči tešiť na 345 sérií relácií a podcastov – to znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Platformu však nevnímame ako jednorazový projekt, ktorý je hotový v deň spustenia. Naopak, obsah sa bude priebežne dopĺňať, rozširovať a lepšie kategorizovať,“ priblížil Jindřich Staněk, poverený vedením sekcie online služieb.
Nová platforma má zároveň slúžiť na ochranu a sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva. Personalizovateľné používateľské konto poslucháčom umožní ukladanie relácií a epizód medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov na počúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach.
„Verejnoprávne médium má povinnosť nielen vytvárať kvalitný obsah, ale aj zabezpečiť, aby bol dostupný spôsobom, ktorý zodpovedá súčasným návykom publika. Nová audioplatforma preto spája tradíciu Slovenského rozhlasu s modernými technológiami a vytvára priestor, v ktorom sa stretáva spravodajstvo, vzdelávanie, kultúra, hudba, regionálny obsah aj zábava. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Dostupné na PC aj mobily
Nová platforma podľa STVR predstavuje jeden z najvýznamnejších digitálnych projektov STVR v oblasti sprístupňovania audio obsahu. Jej cieľom je priniesť verejnosti používateľsky prívetivé prostredie, moderný dizajn a funkcionality, ktoré uľahčia objavovanie a počúvanie bohatej audio ponuky STVR kedykoľvek a zadarmo.
Zjednotí desaťročia rozhlasovej tvorby s novými formátmi určenými pre digitálnu generáciu poslucháčov. Platforma ponúka obsah všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu vrátane relácií, ktoré z dôvodu licenčných práv nie sú dostupné na komerčných platformách.
V jednej službe sú dostupné aktuálne spravodajské a publicistické formáty, podcasty, rozhlasové hry, dramatická tvorba, rozprávky pre deti, vzdelávací obsah, relácie o histórii, vede, spoločnosti, kultúre či hudbe. Mimoriadne zastúpenie vraj bude mať aj regionálny obsah a tvorba, ktorá reflektuje rozmanitosť slovenských regiónov a komunít. Súčasťou je aj historická sekcia zameraná na Slovenský rozhlas, v ktorej nájdu používatelia príbeh STVR v čase Československa a unikátne historické nahrávky z minulého storočia.
Súčasťou služby je aj bezplatné používateľské konto, ktoré umožní personalizáciu obsahu, ukladanie relácií a epizód medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov na počúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach.
Platforma je dostupná prostredníctvom webového prehliadača na počítačoch, tabletoch aj mobilných zariadeniach na stránke audio.stvr.sk. Zároveň je pre verejnosť sprístupnená ako mobilná aplikácia pre systémy Android a iOS s podporou pre Apple CarPlay a Android Auto, vďaka čomu bude možné počúvať obsah pohodlne aj počas cestovania.
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