Dunaj, k vašim službám hlási novú posilu. Do seriálu mieri Vica Kerekes, zahrá si očarujúcu ženu

Prvý septembrový týždeň bude nabitý premiérami seriálov a šou, na ktoré sa diváci celé leto tešia. Uvidia nové aj známe tváre a presunú sa do čias dávno minulých, aby videli, ako žili ľudia počas histórie. Jedným z týchto seriálov je Dunaj, k vašim službám, ktorý sa vysiela od roku 2023, no rozhodne sa nedá tvrdiť, že by divákov počas rokov prestal baviť.
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Dunaj, k vašim službám sa vráti na obrazovky v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase, pričom predplatitelia Voyo si ich budú môcť vychutnať v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu. Divákov počas jesennej sezóny čakajú silné emócie, prekvapivé návraty, nové postavy aj dramatické udalosti spojené s koncom druhej svetovej vojny.
Nová posila v podaní známej tváre
Prvotne bol oznámený ako nová postava len Lukáš Latinák. Diváci ho spoznajú ako generálplukovníka Červenej armády Olega Olegoviča Michajlova. Teraz televízia Markíza oznámila, že sa k osadenstvu pridá aj očarujúca žena, ktorá bude nielen milá, ale aj šikovná, keďže sa dokáže dostať z akejkoľvek situácie, tak ako sme to už videli u Leny či Kristíny. Rozhodne tak pôjde o typ postavy, ktorá si hneď získa divákov.
Vica Kerekes sa predstaví ako Zoja Zariečna – poľná zdravotná sestra Červenej armády, ktorá s ňou do Bratislavy prichádza počas oslobodzovania. Na pohľad krehká, no s veľkou vnútornou silou, statočnosťou a odvahou. Je okúzľujúca, milá a vtipná, naučila sa nikoho príliš nezaťažovať svojimi problémami, vie vykľučkovať z akejkoľvek situácie s gráciou a vtipom.
„Nevedela som, čo ma čaká pri nakrúcaní, lebo ja seriály veľmi nenakrúcam, tak som pociťovala v sebe mierne napätie, ale aj vzrušenie. A musím povedať, že to pracovné prostredie je neskutočne fajn a ľudia, ktorí vytvárajú toto dielo, sú úžasní. Som šťastná, že som sa stala jedným elementom seriálu aj ja. Mám veľmi rada svoju postavu – Zoju a v podstate aj kvôli tomu som išla do projektu. Hneď ako som prečítala charakteristiku a linku postavy, tak som cítila inštinktívne, že áno, áno, áno, toto chcem robiť,“ prezradila o svojom pôsobení v seriáli herečka pre Markízu.
Čo čaká divákov
Podľa prvotných informácií bude mať 15. séria štrnásť epizód, takže by šlo o jednu z kratších sérií, rovnako, ako boli 11. alebo 12. Nová kapitola príbehu nadviaže na dramatické udalosti záveru predchádzajúcej série. Dej sa posunie len o niekoľko dní dopredu – do Bielej soboty 31. marca 1945, keď sa Bratislava pripravuje na príchod oslobodzujúcich vojsk. V uliciach znejú výbuchy, mesto ochromujú výpadky elektriny a vody, obyvatelia žijú v neustálom strachu a nacistické jednotky pripravujú posledný odpor. Príchod Červenej armády síce prinesie vytúženú slobodu, no zároveň otvorí ďalšiu bolestivú kapitolu plnú nových konfliktov, morálnych dilem a zápasu o budúcnosť krajiny.
Jedným z najočakávanejších momentov bude návrat Tomáša Maštalíra do úlohy Leopolda Kučeru. Obľúbená postava, ktorá patrila k hlavným hrdinom prvých dvoch sérií, sa po prekvapivom objavení v závere jarnej 14. série opäť stane plnohodnotnou súčasťou deja.
Leopoldov návrat prinesie množstvo nových otázok, prekvapení a výrazne zasiahne do životov viacerých postáv. Tvorcovia zároveň naznačili, že nemusí byť jedinou známou tvárou, ktorá sa po skončení vojny opäť objaví v Dunaji.
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