Chystá sa masívne prepúšťanie. Obrovská spoločnosť škrtne tisíce miest, milióny zarába aj na Slovensku

Kancelárie Imperial Brands v Bristole

Kancelárie Imperial Brands v Bristole. Foto: Neil Owen / Shiny new offices

Jakub Baláž
Veľké prepúšťanie by mala firma realizovať v dvoch fázach, týkať sa bude niekoľkých oblastí.

Keď sa dnes na Slovensku povie názov spoločnosti Imperial Brands, veľa ľudí zrejme nebude vedieť, o kom je reč. Ide pritom o firmu, ktorá ročne dokáže vygenerovať tržby v desiatkach miliónov eur a zastrešuje značky tabakových výrobkov ako West, Winston, Davidoff či Mars. Agentúra Bloomberg teraz prišla s informáciou, že spoločnosť pripravuje dve veľké vlny prepúšťania, a to ako v USA, tak aj na európskom trhu.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Takéto kroky by mali byť v súlade s päťročnou stratégiou spoločnosti, v rámci ktorej chce do roku 2030 ušetriť ročné náklady vo výške viac ako 300 miliónov eur. Imperial Brands sa podľa vlastných slov snaží o agilnejšiu, šíhlejšiu a jednoduchšiu organizáciu.

Škrty v dvoch etapách

Presné čísla zatiaľ špecifikované neboli, no vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vo finále firma škrtne tisíce pracovných miest. Stať by sa tak malo v dvoch fázach. Tá prvá sa dotkne personálu v oblasti ľudských zdrojov, financií, obstarávania a dodávateľského reťazca v spoločnosti ITG Brands, americkej pobočke spoločnosti Imperial, ktorá pôsobí v Spojených štátoch, Dominikánskej republike a Portoriku.

Nasledovať by potom mali právne, spravodajské a marketingové tímy. Zdroje agentúry Bloomberg tiež uviedli, že niektoré pozície v ITG Brands sa pred koncom roka presunú do spoločnosti Capgemini SE, outsourcingového partnera spoločnosti.

Zmeny, ktoré robíme, budú mať v nasledujúcom období vplyv na celú našu globálnu trhovú prítomnosť. Uvedomujeme si tiež vplyv týchto krokov na dotknutých kolegov a sme odhodlaní ich počas celého procesu podporovať,“ cituje Bloomberg hovorcu spoločnosti.

Čo sa týka európskeho trhu, ten v najbližšom období zasiahne minimálne zatvorenie tabakového závodu v nemeckom meste Langenhagen. Túto správu firma oznámila ešte koncom minulého roka s tým, že by mal skončiť v júli 2027. Po neúspešnom hľadaní nového majiteľa by sa ukončenie výroby malo dotknúť zhruba 600 ľudí. K tým ale zrejme pribudnú ďalší vzhľadom na spomínané globálne prepúšťanie.

Kancelárie Imperial Brands v Bristole
Kancelárie Imperial Brands v Bristole. Foto: Neil Owen / Shiny new offices

Firma pôsobí aj na Slovensku

Obrovský producent tabakových výrobkov má svoje značné zastúpenie aj na slovenskom trhu. Ako spoločnosť uvádza na svojom webe, tabaková tradícia sa s ňou u nás spája od roku 1918. Po tomto roku sa priemysel stal súčasťou štátu a zrodili sa legendárne značky ako Memphis, Tatra či Lipa. V roku 1993 vznikla firma Slovak International Tabak, ktorá po následnej modernizácii prešla do globálneho koncernu Reemtsma, neskôr Imperial Tobacco Group.

Dnes už Imperial Brands patrí medzi trhových lídrov a iba za minulý rok vygenerovala tržby viac ako 75 miliónov eur. Zisk akciovej spoločnosti sa pohyboval na úrovni 9,5 milióna eur. Išlo o mierny medziročný pokles, nakoľko v rekordnom období 2024 firma utŕžila takmer 100 miliónov eur a zisk sa dostal nad 11 miliónov eur.

To, akým spôsobom by sa európske prepúšťanie mohlo dotknúť Slovenska, sme zisťovali priamo u spoločnosti Imperial Brands. Tá nám potvrdila, že zmeny v jej štruktúrach budú globálne.

Zmeny, ktoré robíme, budú mať časom vplyv na celý náš globálny trh. Pred akýmikoľvek širšími oznámeniami ich dôkladne konzultujeme s tými ľuďmi, ktorých sa dotýkajú,“ uviedol pre interez hovorca Simon Evans.

V rámci našej stratégie do roku 2030 sme sa zaviazali k viacročnému investičnému programu, aby sme boli viac zameraní na spotrebiteľa, a zároveň boli agilnou, dátovo orientovanou a efektívnou spoločnosťou. Kľúčovým faktorom umožňujúcim túto transformáciu je naše globálne partnerstvo so spoločnosťou Capgemini,“ uzavrel Evans.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy slovenský e-shop dlhuje viac ako 8 miliónov eur. Na ich zaplatenie však majetok nemá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac