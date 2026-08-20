Chystá sa masívne prepúšťanie. Obrovská spoločnosť škrtne tisíce miest, milióny zarába aj na Slovensku

Keď sa dnes na Slovensku povie názov spoločnosti Imperial Brands, veľa ľudí zrejme nebude vedieť, o kom je reč. Ide pritom o firmu, ktorá ročne dokáže vygenerovať tržby v desiatkach miliónov eur a zastrešuje značky tabakových výrobkov ako West, Winston, Davidoff či Mars. Agentúra Bloomberg teraz prišla s informáciou, že spoločnosť pripravuje dve veľké vlny prepúšťania, a to ako v USA, tak aj na európskom trhu.
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Takéto kroky by mali byť v súlade s päťročnou stratégiou spoločnosti, v rámci ktorej chce do roku 2030 ušetriť ročné náklady vo výške viac ako 300 miliónov eur. Imperial Brands sa podľa vlastných slov snaží o agilnejšiu, šíhlejšiu a jednoduchšiu organizáciu.
Škrty v dvoch etapách
Presné čísla zatiaľ špecifikované neboli, no vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vo finále firma škrtne tisíce pracovných miest. Stať by sa tak malo v dvoch fázach. Tá prvá sa dotkne personálu v oblasti ľudských zdrojov, financií, obstarávania a dodávateľského reťazca v spoločnosti ITG Brands, americkej pobočke spoločnosti Imperial, ktorá pôsobí v Spojených štátoch, Dominikánskej republike a Portoriku.
Nasledovať by potom mali právne, spravodajské a marketingové tímy. Zdroje agentúry Bloomberg tiež uviedli, že niektoré pozície v ITG Brands sa pred koncom roka presunú do spoločnosti Capgemini SE, outsourcingového partnera spoločnosti.
Čo sa týka európskeho trhu, ten v najbližšom období zasiahne minimálne zatvorenie tabakového závodu v nemeckom meste Langenhagen. Túto správu firma oznámila ešte koncom minulého roka s tým, že by mal skončiť v júli 2027. Po neúspešnom hľadaní nového majiteľa by sa ukončenie výroby malo dotknúť zhruba 600 ľudí. K tým ale zrejme pribudnú ďalší vzhľadom na spomínané globálne prepúšťanie.
Firma pôsobí aj na Slovensku
Obrovský producent tabakových výrobkov má svoje značné zastúpenie aj na slovenskom trhu. Ako spoločnosť uvádza na svojom webe, tabaková tradícia sa s ňou u nás spája od roku 1918. Po tomto roku sa priemysel stal súčasťou štátu a zrodili sa legendárne značky ako Memphis, Tatra či Lipa. V roku 1993 vznikla firma Slovak International Tabak, ktorá po následnej modernizácii prešla do globálneho koncernu Reemtsma, neskôr Imperial Tobacco Group.
Dnes už Imperial Brands patrí medzi trhových lídrov a iba za minulý rok vygenerovala tržby viac ako 75 miliónov eur. Zisk akciovej spoločnosti sa pohyboval na úrovni 9,5 milióna eur. Išlo o mierny medziročný pokles, nakoľko v rekordnom období 2024 firma utŕžila takmer 100 miliónov eur a zisk sa dostal nad 11 miliónov eur.
To, akým spôsobom by sa európske prepúšťanie mohlo dotknúť Slovenska, sme zisťovali priamo u spoločnosti Imperial Brands. Tá nám potvrdila, že zmeny v jej štruktúrach budú globálne.
„Zmeny, ktoré robíme, budú mať časom vplyv na celý náš globálny trh. Pred akýmikoľvek širšími oznámeniami ich dôkladne konzultujeme s tými ľuďmi, ktorých sa dotýkajú,“ uviedol pre interez hovorca Simon Evans.
„V rámci našej stratégie do roku 2030 sme sa zaviazali k viacročnému investičnému programu, aby sme boli viac zameraní na spotrebiteľa, a zároveň boli agilnou, dátovo orientovanou a efektívnou spoločnosťou. Kľúčovým faktorom umožňujúcim túto transformáciu je naše globálne partnerstvo so spoločnosťou Capgemini,“ uzavrel Evans.
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