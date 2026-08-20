Kamila v Sľube nekončí. Je jej osud s Michalom spečatený? Herečka prezradila viac

Seriál Sľub

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Ako to s nimi bude ďalej?

Vzťah Kamily a Michala patril k príbehom, ktoré v seriáli Sľub dokázali zamiešať emóciami divákov. Ich láska sa nezačala práve jednoducho, no postupne medzi nimi vzniklo silné puto. Potom však prišli tajomstvá, nedôvera a rozhodnutia. 

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Niektorí fanúšikovia by si želali, aby k sebe ešte našli cestu. Predstaviteľka Kamily Monika Szabó naznačila pre Markízu, ako to naozaj bude s nimi ďalej a či sa diváci môžu tešiť na romantický návrat.

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Čo sa medzi nimi stalo?

Kamila Liptáková vstúpila do Michalovho života v Lahôdkach a postupne medzi nimi preskočila iskra. Ich vzťah sa však nevyvíjal jednoducho. Michal napokon začal pochybovať, či jej môže veriť, čo sa podpísalo aj pod odklad svadby. Ich vzťah následne vyústil do rozchodu, ktorý zasiahol najmä Michala, a zostávalo otázkou, či k sebe ešte niekedy nájdu cestu.

Ich cesty sa už romanticky nepretnú

Monika Szabó divákov zrejme nepoteší. Na otázku, či si Kamila a Michal nájdu k sebe cestu, odpovedala pomerne jednoznačne. „Nie, ich cesty sa už nepretnú. Teda, podľa toho, v akom ponímaní. Do Lahôdok bude asi chodiť nakupovať ešte. Predpokladám,“ uviedla herečka tajomne.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Zdá sa teda, že romantická kapitola Kamily a Michala sa zavrela. Ich životy sa síce môžu naďalej pretínať, no podľa slov herečky už nie v podobe ďalšieho partnerského vzťahu. A možno to pre Kamilu ani nebude taká veľká rana, ako by sa mohlo zdať.

Dosiahla šťastie

Herečka totiž svoju postavu nevníma ako ženu, ktorej životným cieľom bolo nájsť si partnera. Kamila mala od začiatku vlastnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť, a za svojím cieľom si išla. „Ja si myslím, že v tom šťastí, za ktorým si išla od začiatku, lebo to bol taký ten jej cieľ, tak áno, určite ho dosiahla,“ poznamenala Monika.

Kým Kamila bude pravdepodobne pokračovať ďalej bez Michala, v Sľube sa chystajú aj ďalšie dejové zvraty. Do seriálu totiž prichádza nová postava v podaní Mareka Fašianga, ktorá zamieša kartami hneď v niekoľkých oblastiach.

Michal bol podľa nej skôr človekom, ktorý len prišiel do jej života než niekým, kto by bol jej jediným životným cieľom. „Lebo vlastne ona si za tým cieľom išla s tým, že ten Michal bol niečo, čo jej vlastne iba vstúpilo do tej cesty,“ ozrejmila.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Práve preto herečka naznačila, že Kamila nemusí byť po ich rozchode nešťastná tak, ako si diváci možno myslia. „Ona z tej lásky nebola vo výsledku tak sklamaná, ako možno on. Ona od začiatku kopala za svoje a na konci tejto série sa jej to vlastne podarilo, takže myslím si, že je šťastná,“ doplnila charizmatická umelkyňa.

Blond vlasy? Herečka by sa zmene nebránila

Kamila má husté blond vlasy, jednoducho účes typický pre 80. roky. Monika priznala, že ju to inšpirovalo k zmene, no pravdepodobne ju nakoniec nepodstúpi. „Akurát teraz sme sa bavili o tom v maskérni, že možno by som sa fakt nechala prehovoriť na blond vlasy,“ vyšla s pravdou von, nad čím rozmýšľala.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Odvážnejšiu zmenu však komplikuje fakt, že by si tým herečka mohla výrazne poškodiť vlastné vlasy. „Ale keďže viem, čo to stojí práce a ako by mi to odfarbovanie dosť zničilo moje vlasy, tak asi kašlem na to,“ uviedla Monika, ktorá by po dvoch sériách privítala zmenu účesu u Kamily. Rozhodnutie však necháva na tvorcov seriálu.

Jej bezprostrednosť ako silná stránka

Herečka zároveň prezradila, čo by chcela, aby si diváci z jej postavy odniesli.  „Možno takú bezprostrednosť. A priamosť, istým spôsobom je veľmi priama a úprimná,“ poznamenala Monika, ktorá sa sama snaží hovoriť veci na rovinu. „Snažím sa, ale narážam na to. Nie každý to chce počuť. Pravda sa ťažko počúva,“ usmiala sa.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Možno práve táto vlastnosť je jedným z dôvodov, prečo si Kamila získala pozornosť divákov. Nie je dokonalá, nerobí vždy správne rozhodnutia, no nepôsobí ako niekto, kto by nevedel, čo chce.

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