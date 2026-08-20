Na Slovensku dnes hrozí nebezpečný jav bow echo: Počasie bude poriadne divoké, pripravte sa na búrky

Na území Slovenska sa vo štvrtok očakávajú výrazné meteorologické javy, ktoré zahŕňajú vysoké teploty v južných okresoch a silné búrky na západe i strednom Slovensku. Vo večerných hodinách sa môže sformovať nebezpečný búrkový systém, ktorý so sebou prináša riziko plošných škôd.
správy od nás budete mať ako prví.
Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť. Neskôr popoludní a k večeru sa vyskytnú prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota bude 29 až 34 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a na hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 19 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na severe a východe Slovenska miestami južný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Spadne do 5 milimetrov zrážok, pri búrkach ojedinele okolo 30 milimetrov.
Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a portál imeteo.sk.
Večerné búrky a hrozba bow echa
Zatiaľ čo ranné hodiny priniesli na Považie a k českým hraniciam prvú, slabšiu vlnu zrážok, meteorológovia upozorňujú na podstatne nebezpečnejšiu situáciu vo večerných hodinách. Podľa portálu sa v oblasti Álp sformuje rozsiahly búrkový systém, ktorý by mal na naše územie doraziť od západu v čase od 18.00 do 21.00 h. Následne bude postupovať smerom na severovýchod cez západné a stredné Slovensko.
Pri večerných búrkach existuje riziko vzniku javu známeho ako bow echo, píše iMeteo. Ako vysvetľuje web, ide o búrkovú líniu prehnutú do tvaru luku, ktorej najväčším nebezpečenstvom je silný priamočiary vietor. Rýchlosť vetra pri ňom môže prekročiť hranicu 100 kilometrov za hodinu, pričom hrozí vyvracanie stromov či poškodenie striech a elektrických sietí. Na západe krajiny hrozia aj supercelárne búrky s výskytom väčších krúp.
V súvislosti s búrkami vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa. Platia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský a väčšinu Banskobystrického kraja, ako aj pre okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Očakávajú sa tam zrážky s úhrnom 20 až 30 milimetrov za polhodinu a nárazový vietor, ktorý môže dosahovať rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstrahy predbežne platia od 17.00 h do polnoci, respektíve 5.00 h nasledujúceho dňa.
Horúčavy na juhu územia
Okrem búrok sa musia obyvatelia pripraviť aj na vysoké teploty. Výstrahy prvého stupňa pred horúčavami platia od 13.00 do 19.00 h pre celý Bratislavský kraj a viaceré okresy na juhu Slovenska.
Týka sa to regiónov Nové Zámky, Levice, Komárno, Galanta, Dunajská Streda a Šaľa. Varovanie rovnako zahŕňa okresy Trebišov, Rožňava, Michalovce, Košice-okolie, Košice, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina. Teplomer v týchto lokalitách môže ukázať 33 až 34 stupňov Celzia.
Posledné dni sa rozpršalo
Po dlhom suchu však prišli aj dobré správy. Počas pondelkového (17. 8.) večera a noci na utorok prechádzal cez Slovensko studený front. Po dlhom období tak meteorológovia zaznamenali plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä v povodiach na severe a východe, kde sa namerané úhrny pohybovali v intervale zväčša od 5 do 20 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Na severozápade, najmä na Kysuciach, Orave a v Strážovských vrchoch, boli úhrny zrážok ojedinele aj vyššie, s maximom do 50 milimetrov vo Valaskej Belej. „Počas večera a prvej polovice noci sa vyskytovali na čele frontu aj lokálne búrky, prípadne búrkové línie, ktoré ojedinele priniesli aj prívalové zrážky a silnejšie poryvy vetra,“ spresnil SHMÚ.
Nahlásiť chybu v článku