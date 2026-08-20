Vedci 20 rokov skúmali raňajkovanie a večeranie: Nesprávny čas prvého jedla môže zvýšiť riziko úmrtia až o 46 %

Mladá žena raňajkuje

Ilustračné foto: Image by benzoix on Magnific / Image by KamranAydinov on Magnific

Klaudia Oselská
Zdravie
Kedy raňajkujete a kedy večeriate?

Vedci 20 rokov sledovali viac ako 31-tisíc ľudí, aby zistili, aký čas je ideálny na konzumáciu prvého a posledného jedla dňa z hľadiska dlhovekosti. 

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Výskum trval 20 rokov

Ako informuje vedecký portál ScienceAlert, podľa novej rozsiahlej vedeckej štúdie publikovanej v časopise European Journal of Clinical Nutrition, nie je dôležité len to, čo jeme, ale aj, kedy to jeme. Vedci totiž zistili, že čas, kedy skonzumujeme prvú a poslednú kalóriu dňa, by mohol súvisieť s dĺžkou života.

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Už viaceré predchádzajúce vedecké štúdie ukázali, že vynechávanie raňajok a jedenie neskoro v noci sa spája s horším zdravím. Ale riziká spojené s konkrétnym časom, kedy jeme, zostali nejasné. Preto sa vedci rozhodli preskúmať aj toto.

Vedci analyzovali údaje od 31 044 dospelých pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických vo veku 40 rokov a starších. Výskum trval 20 rokov od roku 1999 až do roku 2019.

Účastníci výskumníkom nahlasovali všetko, čo zjedli a vypili počas predchádzajúcich 24 hodín, vrátane času konzumácie každej jednej položky. Pričom každé jedlo skonzumované po štvrtej hodine ráno sa považovalo za prvé jedlo dňa, čo znamená, že nešlo nevyhnutne o bežné raňajky pri stole. Posledným jedlom dňa bol posledný skonzumovaný kalorický príjem a čas medzi prvým a posledným jedlom bol oknom na jedenie.

Raňajky medzi 7. a 8. hodinou ráno

Následne vedci tieto zistenia prepojili s úmrtiami zaznamenanými do konca roka 2019. Počas mediánového sledovania 8,6 roka zomrelo 7 129 účastníkov, z toho 2 259 z kardiovaskulárnych príčin. Táto analýza však brala do úvahy aj vek, mieru fyzickej aktivity, index telesnej hmotnosti, kvalitu konzumovanej stravy, príjem energie, finančný príjem, prípadné už existujúce ochorenie a fajčenie.

Mladý pár raňajkuje
Ilustračné foto: Image by drobotdean on Magnific

Vedci zistili, že ideálne je raňajkovať medzi 7. a 8. hodinou ráno. Ľudia, ktorí konzumovali prvé jedlo dňa medzi 8. a 10. hodinou ráno, mali totiž o 10 % vyššie riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny. Tí, ktorí raňajkovali najskôr o 10. hodine ráno, o 19 % a od poludnia až o 29 %. Z toho vyplýva, že prerušovaný pôst nemusí byť ideálny z hľadiska dlhovekosti.

Zároveň tí, ktorí jedli prvé jedlo dňa najskôr o 12. hodine ráno, si zvýšili aj riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia, a to až o 46 %. Táto skupina ľudí tak mala vo veku 50 rokov odhadovanú dĺžku života v priemere o 2,6 roka kratšiu.

Večera okolo 20. hodiny

Čo sa týka konzumácie posledného jedla dňa, ideálny čas je okolo 20. hodiny večer. Večera pred 19. hodinou zvyšovala riziko úmrtia o 13 % a jedenie po polnoci až o 27 %. Vedci zároveň dodali, že neskoré jedenie narušuje cirkadiánne rytmy a metabolizmus, no a príliš skoré večeranie zas znižuje príjem energie a zvyšuje náchylnosť na choroby.

Žena večeria
Ilustračné foto: Image by rawpixel.com on Magnific

To, že neskoré jedenie tesne pred spaním je pre naše zdravie škodlivé, nám nedávno potvrdil aj uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela, podľa ktorého je veľká večera tesne pred spaním obrovskou chybou, pretože počas noci sa trávenie prirodzene spomaľuje. „Ak si dáte výdatné alebo mastné jedlo krátko pred spaním, častejšie sa objaví reflux, pálenie záhy, zhorší sa spánok a z dlhodobého hľadiska môže trpieť aj metabolické zdravie.“ Dodal, že väčšine ľudí prospieva skončiť s večerou približne dve až tri hodiny pred spaním.

Preto, ak chcete zvýšiť svoje šance na dlhší a zdravší život, raňajkujte ideálne medzi 7. a 8. hodinou ráno a večerajte okolo 20. hodiny večer, prípadne 2 až 3 hodiny pred spaním.

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