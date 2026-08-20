Nová dramatická ukážka z 15. série Dunaja: Leopold žiada o pomoc Klausa, nálety nešetria nikoho

Dunaj, k vašim službám

Reprofoto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
V novej ukážke k 15. sérii Dunaja, k vašim službám diváci vidia koniec vojny a hrôzy spojené s ním.

Dunaj, k vašim službám sa vráti na obrazovky v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase, pričom predplatitelia Voyo si ich budú môcť vychutnať v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu.

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Len dnes ráno bolo oficiálne oznámené, že sa k seriálu pripája Vica Kerekes. Predstaví sa ako Zoja Zariečna – poľná zdravotná sestra Červenej armády, ktorá s ňou do Bratislavy prichádza počas oslobodzovania. Na pohľad krehká, no s veľkou vnútornou silou, statočnosťou a odvahou. Je okúzľujúca, milá a vtipná, naučila sa nikoho príliš nezaťažovať svojimi problémami, vie vykľučkovať z akejkoľvek situácie s gráciou a vtipom.

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Nové zábery odhalili strach a krvavé skúšky

Teraz televízia zverejnila aj novú ukážku. Ide už o druhú, pričom v tej prvej sa diváci dozvedeli zásadnú vec – Lena prežila. Prvotné zostrihané zábery z nadchádzajúcej série ukázali tiež skrývanie sa Kučerovcov, strach postáv či Lukáša Latináka v jeho novej úlohe.

Seriál Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Najnovšie zábery už v popise prezrádzajú, že postavy najťažšie skúšky ešte len čakajú a spolu s nimi v seriáli začína oslobodzovanie Bratislavy. Ukážka začína Leopoldom Kučerom, ktorý vysvetľuje, že hľadá svoju rodinu, a s otázkou, kde ju nájde, sa obracia na samotného Waltera Klausa.

Diváci tiež vidia Lukáša Kudličku v novej úlohe otca, ale tiež Holubca s Imrichom, ktorí zatiaľ našťastie prežili, a zatiaľ čo Anton stráca nádej, Imrich ho presviedča, že musí prežiť pre svoju dcéru. Hneď potom však zasiahnu transport nálety a bomby nešetria nikoho. Rovnako nemilosrdní sú aj Nemci, keďže ich Walter povzbudzuje k tomu, aby sa nebáli položiť svoje životy. Na druhej strane je Červená armáda s Latinákom a odboj, v ktorom nechýbajú Dávid s Lacom.

Čo čaká divákov

Nová kapitola príbehu nadviaže na dramatické udalosti záveru predchádzajúcej série. Dej sa posunie len o niekoľko dní dopredu – do Bielej soboty 31. marca 1945, keď sa Bratislava pripravuje na príchod oslobodzujúcich vojsk. V uliciach znejú výbuchy, mesto ochromujú výpadky elektriny a vody, obyvatelia žijú v neustálom strachu a nacistické jednotky pripravujú posledný odpor. Príchod Červenej armády síce prinesie vytúženú slobodu, no zároveň otvorí ďalšiu bolestivú kapitolu plnú nových konfliktov, morálnych dilem a zápasu o budúcnosť krajiny.

Seriál Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Aj v novej sérii budú osobné príbehy úzko prepojené s veľkými dejinami. Niektorí hrdinovia budú bojovať so zbraňou v ruke, ďalší budú zachraňovať životy alebo riskovať všetko pre svojich blízkych. Objavia sa nové lásky, narodia sa nové životy, ale mnohí zaplatia za svoje rozhodnutia tú najvyššiu cenu.

Prvé epizódy odhalia chladnokrvnú vraždu

Čo sa týka samotných prvých epizód, dnes už vieme, čo v nich divákov čaká. Popis k prvej epizóde prezrádza: „Je Biela sobota roku 1945 a k Bratislave sa blíži front. Ako sa na jeho príchod pripravujú Slováci a ako Nemci? A dožije sa Lena tejto dlho očakávanej chvíle? Kam zmizli všetci Kučerovci? Čo sa stalo s Imrichom a Holubcom v transporte? Čo hrozí Albertovi? A aké veľké tajomstvo skrýva Leopold Kučera?“

Seriál Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Popis pritom pribudol aj druhej epizóde. Stojí v ňom: „Pomoc pre Alberta príde z nečakanej strany. Astrid sa snaží o zbabelý útek. Lucia sa dozvie nepríjemnú správu. Koptík zachráni ľudský život a niekto iný cudzí život chladnokrvne ukončí. Lukáš vymyslí a zrealizuje odvážny plán, iných čaká dojímavé stretnutie po dlhom čase a do deja vstúpi nový veľký hráč…“ 

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