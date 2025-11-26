Lidl prichádza s úplnou novinkou. Už zajtra otvorí prvú metropolitnú predajňu na Slovensku, bude najväčšia v krajine

Člen Schwarz Gruppe už tento rok stihol otvoriť osem nových predajní a dostal sa tak nad hranicu 170 tuzemských filiálok. Konkrétne sa tak stalo v Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Už zajtra sa k nim pridá aj naše hlavné mesto.
Výstavba bratislavskej predajne bola avizovaná už v uplynulých mesiacoch a v týchto chvíľach idú prípravy do finále. Jej otvorenie pre interez potvrdili aj zástupcovia spoločnosti Lidl na Slovensku.
Najmodernejšia predajňa na Slovensku
Nová predajňa v Bratislave sa nachádza v rozvíjajúcej sa časti Bory, v ktorej sa okrem nákupného centra nachádza aj viacero ďalších veľkých obchodníkov zo segmentu stavebnín, hobbymarketov či športových potrieb. Jej špecifikom je to, že ide o prvú metropolitnú prevádzku na Slovensku. S podobným typom obchodu sa už mohli niektorí Slováci stretnúť v zahraničí.
V praxi je to najmodernejšia a najväčšia tuzemská pobočka – vstup do nej je riešený na naše pomery netradične. Zákazníci si môžu vybrať eskalátory, respektíve priestranný výťah. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť využiť priestory podzemného parkoviska, ktoré poskytuje alternatívu k tradičnému exteriérovému parkingu (ten je tiež k dispozícii, pozn. red.).
Interiér predajne stavil na štandardnú dispozíciu a rozloženie. Vzhľadom na veľkorysejšiu podlahovú výmeru sú však uličky širšie a konečný nákupný zážitok tak môže byť pre návštevníkov pohodlnejší.
Samozrejmosťou sú zálohomaty na vratné obaly a tiež samoobslužné pokladnice, ktoré sú klasickou súčasťou prakticky všetkých nových pobočiek. V bratislavskej predajni sa ich nachádza 6. Ako zástupcovia reťazca uviedli, prácu tu nájde približne 25 zamestnancov.
Brány predajne sa teda pre zákazníkov oficiálne otvoria vo štvrtok 27. novembra.
Pribudnú aj ďalšie predajne
Lidl počas uplynulých mesiacov avizoval, že sa bude snažiť priblížiť potenciálnym zákazníkom čo najviac. Kompetentní potvrdili, že pobočky teda budú pribúdať aj počas nasledujúceho roka v podobnom tempe, ako to bolo v roku 2025. Bratislavskú predajňu by v dohľadnej dobe malo nasledovať ďalších päť predajní, v dlhodobejšom horizonte ešte viac.
Lokality ešte v októbri pre interez priblížila hovorkyňa Adriána Maštalircová. „Nové predajne pribudnú v Bratislave, Poltári, Kútoch, Žiline, Zákamennom, Nitre a v Rajci,“ uviedla vtedy.
Zaujímavosťou je, že pre Giraltovce, Zákamenné, Poltár, Kúty a Rajec ide o vôbec prvé predajne pod značkou Lidl. Okrem toho portál interez pred časom upozornil aj na projekt novej prevádzky v Giraltovciach.
