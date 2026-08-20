Museli zvyšovať ceny: Obľúbená zelenina mnohých Slovákov zdražuje, pestovatelia sú zúfalí

Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30 percent v dôsledku extrémnych horúčav. Problém pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú.
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To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastu cien na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS) upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám.
Teplo, teplo a teplo
Dlhodobý tepelný stres navyše komplikuje tvorbu kvetov, dozrievanie plodov i opelovanie, ktoré zabezpečujú čmeliaky. Ich aktivita však počas horúčav výrazne klesá, čo zvyšuje náklady pestovateľov. Výsledkom je nielen nižší objem úrody, ale aj kvalitatívne zhoršenie plodov, ktoré rýchlejšie mäknú a strácajú trvanlivosť. To sa odráža na trhu rastom cien slovenských paradajok, avšak rast cien nemôže sledovať priamo pokles produkcie, pretože by narazil na hranicu ochoty spotrebiteľov platiť.
Pestovanie v skleníkoch, ktoré boli doteraz budované na udržiavanie tepla, dnes vyžaduje efektívne chladenie. Účinné chladiace technológie však prinášajú vysoké investičné a energetické náklady, čo pri súčasných obchodných podmienkach znamená problém pre návratnosť investícií. Podľa ZZZS tieto problémy nereprezentujú len suchá a nedostatok zrážok, ale aj rastúcu intenzitu teplôt, na ktoré sektory špeciálnej rastlinnej výroby nie sú pripravené.
Okrem klimatických vplyvov sa pestovatelia stretávajú s tlakom cien v obchode, lacnejším dovozom, zvýšenými logistickými a obalovými nákladmi či novými administratívnymi a legislatívnymi požiadavkami. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za prijateľné ceny, je podľa ZZZS potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok.
Zdražuje aj káva a proteín
Aj káva na burzách opäť prudko zdražuje, zásoby klesli na kritické úrovne. Uviedli to analytici finančných trhov XTB Jiří Tyleček a Ondrej Greguš. Hlavnou príčinou súčasného rastu je podľa nich počasie, ktoré výrazne spomaľuje zber úrody a môže naznačovať, že predchádzajúce odhady boli príliš optimistické.
„Trh s kávou v súčasnosti vykazuje značné obavy z nedostatočnej krátkodobej ponuky podobne, ako to pred niekoľkými týždňami zažil trh s kakaom. Pokiaľ však produkcia bude naďalej rásť a v blízkej budúcnosti sa to prejaví v obnove zásob, ceny môžu mať problém dosiahnuť historické maximá. Teoreticky by sa mal tento efekt na cenách prejaviť už na jeseň tohto roka, keď bude všetka káva zozbieraná a začne sa dostávať k spotrebiteľom po celom svete,“ uviedol Tyleček.
Pre slovenských spotrebiteľov je podľa Greguša dôležité uvedomiť si, že ceny kávy na burze sa do cien v obchodoch nepremietajú okamžite. Pražiarne a obchodné reťazce nakupujú surovinu s niekoľkomesačným predstihom a podľa analýzy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) trvá približne 11 mesiacov, kým sa väčšina rastu cien zelenej kávy premietne do spotrebiteľských cien v EÚ.
V posledných mesiacoch prudko zdražela aj srvátka, základná surovina používaná pri výrobe väčšiny proteínových práškov. Ako sme vás už informovali, jej veľkoobchodná cena vzrástla od začiatku roka z približne 1 100 eur na viac ako 1 700 eur za tonu, čo sa už začalo premietať aj do cien produktov na pultoch obchodov.
Dôvod je podobný ako pri káve. Analytici upozorňujú na nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Kým záujem o proteínové výrobky rastie rekordným tempom, produkciu srvátky nie je možné výrazne zvýšiť, keďže vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe syrov. Situáciu navyše zhoršujú vyššie náklady na dopravu, logistiku, energie aj spracovanie surovín.
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