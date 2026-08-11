Mám rakovinu, kamoši: Známy aktivista Marek Mach oznámil smutnú diagnózu

Dvadsaťštyriročný aktivista a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu Marek Mach má onkologické ochorenie. Svoju diagnózu oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram, čím zároveň vysvetlil svoju nedávnu neaktivitu vo virtuálnom priestore.
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Ako vo videu priblížil, na hrudníku si nahmatal hrčku a uplynulé dva mesiace strávil vyšetreniami v nemocniciach. „Mám rakovinu, kamoši,“ uviedol Mach s tým, že vďaka súčasnej medicíne a vedeckému pokroku má podľa vlastných slov pomerne solídnu šancu na vyliečenie.
Šanca na vyliečenie
„Vec sa má tak, že keby som sa narodil o 40 rokov skôr, tak teraz som už asi v prdeli. Vďaka modernej medicíne, tomu, v akej dobe môžeme žiť a vďaka tomu, ako sa veda posúva vďaka faktom, mám dnes pomerne solídnu šancu, že sa z toho dostanem,“ povedal.
Aktivista vo svojom vyjadrení poďakoval zdravotníckemu personálu, s ktorým prišiel do kontaktu. Zároveň zdôraznil, že cieľom jeho zverejnenia nie je vyvolať ľútosť. Podľa neho by to malo slúžiť skôr ako pripomienka pre zdravých ľudí, aby si vážili svoj zdravotný stav.
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Marek Mach stojí okrem iniciatívy Mladí proti fašizmu aj za projektom Dúhy.sk či cestovateľskou aplikáciou Spoznaj svoj kraj. Pred uplynulými voľbami sa podieľal na organizácii takzvaných volebných vlakov. Za svoju činnosť v minulosti získal ocenenie v kategórii Líder do 30 rokov a zaradili ho aj do rebríčka Forbes 30 pod 30.
Ozvalo sa množstvo osobností
V komentároch pod príspevkom sa následne ozvalo množstvo známych osobností a Machovi želajú skoré uzdravenie, medzi nimi aj Lívia Pavlíková z opačnej strany názorového spektra. „Veľa zdravia a síl,“ napísala. Známy moderátor Rastislav Iliev zas Machovi odkázal, aby sa držal a keby čokoľvek potrebuje, nech sa ozve.
Pridali sa aj politici ako Igor Matovič, Branislav Gröhling či Alojz Hlina. „Posielam objatie a veľa síl. Mám ťa rada a neviem si predstaviť, čo práve prežívaš, ale ak by si potreboval kedykoľvek vypočuť, som tu“ odkázala aktivistovi Sandra Sviteková z profilu Dejepis inak.
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