Nakoniec malo PS zrejme pravdu: Ministerstvo odstraňuje z ciest radary, o ktorých tvrdilo, že nie sú ruské

Záber na problémový radar as ministra vnútra

Foto: facebook - Progresívne Slovensko﻿/TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Ministerstvo vnútra nakoniec vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky.

Opozičné PS v stredu (5. 8.) vyhlásilo, že MV pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko. Ministerstvo to spočiatku odmietalo, no teraz už mení svoj postoj a radary sťahuje. S istotou pritom tvrdilo, že nie sú ruské.

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Ministerstvo vnútra (MV) SR však nakoniec vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.

„Ministerstvo vyzvalo dodávateľa o bezodkladnú demontáž oboch dodaných zariadení a zabezpečenie ich náhrady zariadeniami, ktoré spĺňajú príslušné zákonné, technické a bezpečnostné požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie. Ešte pred ich inštaláciou musí dodávateľ ministerstvu oznámiť konkrétny typ náhradných zariadení a predložiť dokumentáciu preukazujúcu ich pôvod, technické parametre a bezpečnosť,“ spresnil Neumann.

Nepoznajú pôvod kamier

Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík.

Záber na problémový radar
Foto: facebook – Progresívne Slovensko

„Bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste, preto MV SR požiadalo o posúdenie zariadení Národný bezpečnostný úrad. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení,“ doplnil hovorca.

Podotkol, že zámerom MV SR bolo od začiatku zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, predchádzať dopravným nehodám a chrániť životy a zdravie ľudí. „Pri zavádzaní každého technologického riešenia však musí byť rovnako dôsledne zabezpečená ochrana osobných údajov občanov a jednoznačne preukázaný pôvod používaných zariadení,“ zdôraznilo MV.

Technické zariadenia na účely testovania zabezpečovalo ministerstvo v rámci projektu dodávateľ, konkrétny typ zariadenia navrhol vo svojej cenovej ponuke. Dva kusy zariadenia si ministerstvo objednalo na základe tejto ponuky, a to až po tom, čo zariadenie 30. júna 2026 získalo certifikát Slovenského metrologického ústavu.

Vec už rieši aj Žilinka

Zariadenia boli prevádzkované v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu ani vyhodnocovanie dopravných priestupkov. Testovacie záznamy neboli na účely sankčného konania párované s príslušnými registrami ministerstva a na základe údajov z týchto zariadení nebola uložená žiadna pokuta. Ich odstránenie nemá vplyv na priestupkové konania vedené ministerstvom, keďže údaje z týchto zariadení neboli podkladom na uloženie sankcie. Žiadny únik údajov nebol preukázaný. O záveroch posúdenia Národného bezpečnostného úradu bude ministerstvo informovať v rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka
Foto: TASR/Maroš Herc

Spoločnosť Soitron, ktorá pre rezort zariadenia zabezpečila, deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení Ministerstva vnútra SR, medializovaných informácií a vlastného preverenia eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Rovnako poskytuje plnú súčinnosť Národnému bezpečnostnému úradu a ďalším relevantným orgánom.

Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Krajskému prokurátorovi v Bratislave som uložil prijať opatrenia na komplexné preverenie všetkých okolností súvisiacich s obstarávaním radarových kamier Ministerstvom vnútra SR, významných z trestnoprávneho hľadiska,“ napísal Žilinka.

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