Nová séria Dunaja štartuje 1. septembra: Diváci uvidia posledné dni vojny, Latinák velí Červenej armáde

Diváci s napätím čakali na prvé informácie o Dunaji, k vašim službám, dnes sa ich konečne dočkali. Najsledovanejší seriál na slovenskom televíznom trhu pokračuje. Dobový megahit Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 15. sériu na obrazovkách televízie Markíza už v utorok 1. septembra 2026 o 20:30 hod. Nové epizódy budú môcť diváci sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom čase, pričom predplatitelia Voyo si ich budú môcť vychutnať v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu.
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Mimoriadne obľúbená dobová rodinná sága vstupuje už do svojej 15. série. Divákov počas jesennej sezóny čakajú silné emócie, prekvapivé návraty, nové postavy aj dramatické udalosti spojené s koncom druhej svetovej vojny.
Na čo sa môžu diváci tešiť
Nová kapitola príbehu nadviaže na dramatické udalosti záveru predchádzajúcej série. Dej sa posunie len o niekoľko dní dopredu – do Bielej soboty 31. marca 1945, keď sa Bratislava pripravuje na príchod oslobodzujúcich vojsk. V uliciach znejú výbuchy, mesto ochromujú výpadky elektriny a vody, obyvatelia žijú v neustálom strachu a nacistické jednotky pripravujú posledný odpor. Príchod Červenej armády síce prinesie vytúženú slobodu, no zároveň otvorí ďalšiu bolestivú kapitolu plnú nových konfliktov, morálnych dilem a zápasu o budúcnosť krajiny.
„V našom príbehu sa dostávame k oslobodeniu, ku koncu vojny. Človek by si myslel, že nás čaká úľava, žiaľ, história potvrdzuje, že povojnové časy neboli o nič menej dramatické ako tie vojnové. Naše postavy rozhodne budú mať čo riešiť,“ približuje Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.
Aj v novej sérii budú osobné príbehy úzko prepojené s veľkými dejinami. Niektorí hrdinovia budú bojovať so zbraňou v ruke, ďalší budú zachraňovať životy alebo riskovať všetko pre svojich blízkych. Objavia sa nové lásky, narodia sa nové životy, ale mnohí zaplatia za svoje rozhodnutia tú najvyššiu cenu.
„Dunaj, k vašim službám už dávno nie je len úspešným seriálom, ale skutočným televíznym fenoménom. Mimoriadne si vážime vernosť divákov, ktorí s našimi hrdinami prežívajú ich príbehy už štvrtý rok. Jesenné časti prinesú jedny z najsilnejších momentov v histórii seriálu – obdobie, keď sa končí vojna, no pre mnohých sa začína úplne nový boj. Som presvedčená, že divákov čakajú silné emócie, veľké zvraty aj ďalšie nezabudnuteľné príbehy, ktoré potvrdia výnimočné postavenie Dunaja na slovenskom televíznom trhu,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Nové postavy a túžba po pomste
„Jesenná sezóna Dunaja ešte výraznejšie ukáže, aký tenký je rozdiel medzi hrdinstvom, strachom, túžbou po pomste či odpustení. V dramatických situáciách sa odhalia skutočné charaktery našich postáv a diváci budú opäť svedkami veľkých emócií, nečakaných zvratov aj silných ľudských príbehov. Zároveň privítame viacero nových postáv, ktoré výrazne ovplyvnia osudy našich hrdinov,“ dodáva Soňa Čermáková Uličná, kreatívna producentka seriálu.
Významnou súčasťou premiérových častí bude aj nová herecká posila. Diváci spoznajú generálplukovníka Červenej armády Olega Olegoviča Michajlova v podaní Lukáša Latináka.
Dlho očakávaný návrat Leopolda
Jedným z najočakávanejších momentov bude návrat Tomáša Maštalíra do úlohy Leopolda Kučeru. Obľúbená postava, ktorá patrila k hlavným hrdinom prvých dvoch sérií, sa po prekvapivom objavení v závere jarnej 14. série opäť stane plnohodnotnou súčasťou deja.
Leopoldov návrat prinesie množstvo nových otázok, prekvapení a výrazne zasiahne do životov viacerých postáv. Tvorcovia zároveň naznačujú, že nemusí byť jedinou známou tvárou, ktorá sa po skončení vojny opäť objaví v Dunaji.
„Tak, ako bola pôvodná Leopoldova dejová linka pre mňa zaujímavá nielen herecky, ale aj tým, ako bola zasadená do deja, je pre mňa zaujímavá aj táto nová linka. Som späť a tešil som sa na to. Vyzerá to tu všetko ako predtým, viac-menej ani tím sa nezmenil, takže mám pocit, akoby sme len pokračovali ďalej,“ hovorí Tomáš Maštalír.
„Na každej postave vidno, ako ju roky počas vojny ovplyvnili. Veľa vecí sa zmenilo. Vo svojej podstate sa nemeníme, ale to, čím si prechádzame, okolie, ktoré nás obklopuje, nové skúsenosti a nové zážitky majú moc ovplyvňovať to, ako sa ďalej pozeráme na veci. Menia našu optiku, náš pohľad na svet. A toto sa celkom prirodzene udialo aj v Leopoldovom prípade. Postupne sa dozvedáme, ako trávil celé tie roky. Z pobytu v zahraničí si však prináša aj svoje tajomstvo,“ dodáva herec.
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