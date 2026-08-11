Zatvoril vyše 600 predajní, teraz prepustí viac ako 200 ľudí. Obrovský reťazec chystá škrty

Módny gigant H&M pripravuje rozsiahlu reorganizáciu svojich britských kancelárií. Približne 250 zamestnancov dostalo informáciu o navrhovanej reštrukturalizácii a konzultačnom procese, ktorý môže viesť k rušeniu pracovných miest. Firma pritom súčasne zatvára predajne a podobné škrty už prebehli aj v iných európskych krajinách.
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Zmeny sa týkajú najmä podporných a kancelárskych pozícií. Podľa britského portálu Retail Gazette sa kolektívne vyjednávanie začalo už v apríli a spoločnosť v rámci procesu predložila aj dokument, ktorým sa britským úradom oznamuje plánované hromadné prepúšťanie. Dokument uvádza približne 250 dotknutých zamestnancov.
Napriek rozsahu zmien firma zdôrazňuje, že sa netýkajú pozícií na predajniach. Pracovné pozície v predajniach H&M po celej krajine by nemali byť ohrozené. Potenciálne prepúšťanie sa sústreďuje na pozície v centrále a kanceláriách.
Britská reorganizácia nadväzuje na podobné kroky, ktoré H&M urobilo v posledných mesiacoch v iných krajinách. Ako pripomína portál Retail Detail, reštrukturalizácia nadväzuje na skoršie opatrenia v Holandsku, Belgicku a Španielsku, kde už zaniklo množstvo pracovných miest.
V Holandsku išlo o zrušenie európskeho zákazníckeho centra a približne 250 pozícií, v belgickom Ghline o zatvorenie logistického centra s približne 440 miestami a v Madride a Barcelone o reorganizáciu kancelárií, ktorá sa napokon dotkla približne stovky zamestnancov.
Zmizlo viac ako 600 predajní
Podľa informácií portálu The Independent mala na konci roka 2022 skupina H&M približne 4 700 predajní. Na konci mája tohto roka ich bolo 4 038. Za približne štyri roky tak zmizlo z celkovej siete viac ako 600 prevádzok. Len medzi májom 2025 a májom 2026 klesol počet predajní zo 4 166 na 4 038. Ide o rozdiel 128 obchodov.
Do tohto čísla sú započítané aj nové predajne, ktoré H&M počas roka otvorilo. Firma teda obchody stále otvára, len ich zatvára viac, než koľko ich pribúda. H&M sa pritom nesťahuje z kamenných obchodov úplne. Na vybraných miestach stále investuje do nových a väčších predajní, zatiaľ čo slabšie lokality postupne opúšťa. Väčšiu úlohu má zároveň online predaj.
Súčasťou reštrukturalizácie je aj zjednodušovanie portfólia značiek. H&M už úplne ukončilo kamennú sieť značky Monki. Tá mala ešte v roku 2024 desiatky predajní, no dnes má podľa údajov H&M Group nula kamenných obchodov. Značka však pokračuje online.
Ciele sa dosiahnuť nepodarilo
Za týmto tlakom sú aj výsledky spoločnosti. H&M si dlhodobo stanovilo cieľ zvyšovať tržby minimálne o 10 percent ročne a dosahovať prevádzkovú maržu nad 10 percent. V roku 2025 však tržby vzrástli iba o 2 percentá. Prevádzková marža síce stúpla zo 7,4 na 8,1 percenta, stále však zostala pod hranicou, ktorú si firma stanovila. H&M tak síce ziskovosť zlepšuje, no k svojim dlhodobým cieľom má ešte rezervu. Aj preto pokračuje v hľadaní úspor a v úpravách fungovania jednotlivých častí skupiny.
V poslednom štvrťroku, ktorý sa skončil 31. mája, dosiahlo H&M tržby približne 5,6 miliardy dolárov (približne 4,85 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 3 percentá. Ešte výraznejší pokles zaznamenala spoločnosť v západnej Európe, ktorá patrí medzi jej najdôležitejšie trhy. Tržby tam boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 5 percent. Generálny riaditeľ Daniel Ervér zároveň uviedol, že firma pokračuje v zmenách organizácie a snaží sa zefektívniť aj prácu so zásobami.
Firma pritom minulý rok investovala do úprav existujúcich predajní a zároveň taktiež zatvárala slabšie prevádzky. Ziskovosť vtedy tlačili nadol najmä vyššie zľavy, marketingové výdavky a náklady spojené s modernizáciou obchodov.
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