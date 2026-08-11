Zatvoril vyše 600 predajní, teraz prepustí viac ako 200 ľudí. Obrovský reťazec chystá škrty

Nákupné centrum

Ilustračná foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Švédska značka H&M zatvorila stovky predajní, teraz sa chystá prepustiť stovky zamestnancov.

Módny gigant H&M pripravuje rozsiahlu reorganizáciu svojich britských kancelárií. Približne 250 zamestnancov dostalo informáciu o navrhovanej reštrukturalizácii a konzultačnom procese, ktorý môže viesť k rušeniu pracovných miest. Firma pritom súčasne zatvára predajne a podobné škrty už prebehli aj v iných európskych krajinách.

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Zmeny sa týkajú najmä podporných a kancelárskych pozícií. Podľa britského portálu Retail Gazette sa kolektívne vyjednávanie začalo už v apríli a spoločnosť v rámci procesu predložila aj dokument, ktorým sa britským úradom oznamuje plánované hromadné prepúšťanie. Dokument uvádza približne 250 dotknutých zamestnancov.

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Napriek rozsahu zmien firma zdôrazňuje, že sa netýkajú pozícií na predajniach. Pracovné pozície v predajniach H&M po celej krajine by nemali byť ohrozené. Potenciálne prepúšťanie sa sústreďuje na pozície v centrále a kanceláriách.

Predajňa H&M
Foto: Wikimedia Commons

Britská reorganizácia nadväzuje na podobné kroky, ktoré H&M urobilo v posledných mesiacoch v iných krajinách. Ako pripomína portál Retail Detail, reštrukturalizácia nadväzuje na skoršie opatrenia v Holandsku, Belgicku a Španielsku, kde už zaniklo množstvo pracovných miest.

V Holandsku išlo o zrušenie európskeho zákazníckeho centra a približne 250 pozícií, v belgickom Ghline o zatvorenie logistického centra s približne 440 miestami a v Madride a Barcelone o reorganizáciu kancelárií, ktorá sa napokon dotkla približne stovky zamestnancov.

Zmizlo viac ako 600 predajní

Podľa informácií portálu The Independent mala na konci roka 2022 skupina H&M približne 4 700 predajní. Na konci mája tohto roka ich bolo 4 038. Za približne štyri roky tak zmizlo z celkovej siete viac ako 600 prevádzok. Len medzi májom 2025 a májom 2026 klesol počet predajní zo 4 166 na 4 038. Ide o rozdiel 128 obchodov.

Predajňa H&M
Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Do tohto čísla sú započítané aj nové predajne, ktoré H&M počas roka otvorilo. Firma teda obchody stále otvára, len ich zatvára viac, než koľko ich pribúda. H&M sa pritom nesťahuje z kamenných obchodov úplne. Na vybraných miestach stále investuje do nových a väčších predajní, zatiaľ čo slabšie lokality postupne opúšťa. Väčšiu úlohu má zároveň online predaj.

Súčasťou reštrukturalizácie je aj zjednodušovanie portfólia značiek. H&M už úplne ukončilo kamennú sieť značky Monki. Tá mala ešte v roku 2024 desiatky predajní, no dnes má podľa údajov H&M Group nula kamenných obchodov. Značka však pokračuje online.

Ciele sa dosiahnuť nepodarilo

Za týmto tlakom sú aj výsledky spoločnosti. H&M si dlhodobo stanovilo cieľ zvyšovať tržby minimálne o 10 percent ročne a dosahovať prevádzkovú maržu nad 10 percent. V roku 2025 však tržby vzrástli iba o 2 percentá. Prevádzková marža síce stúpla zo 7,4 na 8,1 percenta, stále však zostala pod hranicou, ktorú si firma stanovila. H&M tak síce ziskovosť zlepšuje, no k svojim dlhodobým cieľom má ešte rezervu. Aj preto pokračuje v hľadaní úspor a v úpravách fungovania jednotlivých častí skupiny.

V poslednom štvrťroku, ktorý sa skončil 31. mája, dosiahlo H&M tržby približne 5,6 miliardy dolárov (približne 4,85 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 3 percentá. Ešte výraznejší pokles zaznamenala spoločnosť v západnej Európe, ktorá patrí medzi jej najdôležitejšie trhy. Tržby tam boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 5 percent. Generálny riaditeľ Daniel Ervér zároveň uviedol, že firma pokračuje v zmenách organizácie a snaží sa zefektívniť aj prácu so zásobami.

Firma pritom minulý rok investovala do úprav existujúcich predajní a zároveň taktiež zatvárala slabšie prevádzky. Ziskovosť vtedy tlačili nadol najmä vyššie zľavy, marketingové výdavky a náklady spojené s modernizáciou obchodov.

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