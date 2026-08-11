Obrovské zemetrasenie v Kolumbii: Zatiaľ hlásia 111 úmrtí, reaguje aj Shakira. Ide o známy región

Zábery na zemetrasenie v Kolumbii

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Poškodených bolo najmenej 1 500 budov.

Kolumbijskí dobrovoľníci a záchranári v pondelok holými rukami, krompáčmi a vedrami prehľadávali trosky zrútených budov a pátrali po preživších po ničivom zemetrasení s magnitúdou 7,4. Otrasy si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali najmenej 111 obetí, pričom úrady varujú, že ich počet sa ešte môže dramaticky zvýšiť.

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Zemetrasenie zasiahlo v pondelok krátko po 07.30 hod. miestneho času (14.30 hod. SELČ) viacero miest v malebnom kávovom regióne a na tichomorskom pobreží Kolumbie. Poškodených bolo najmenej 1 500 budov. „Ľudia vybiehali von nahí, niektorí skákali z druhých poschodí svojich domov,“ opísal silu otrasov študent práva Wilmer Cuesta z Quibdó.

Mimoriadny stav

Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa úradu ujal iba pred tromi dňami, vyhlásil mimoriadny stav a prisľúbil koordinovanú záchrannú operáciu. V Cali sa do pátrania okamžite zapojili desiatky dobrovoľníkov. Záchranári vytvárali ľudské reťaze a odnášali tehly a kusy muriva, pričom sa každých niekoľko minút zastavili, aby počúvali, či sa z trosiek neozve niekto živý.

Zábery na zemetrasenie v Kolumbii
Foto: SITA/AP

„Snažíme sa všetkých dostať von živých,“ povedal dobrovoľník Andres Felipe Mejia. Podľa neho záchranári zachytili pískanie človeka uväzneného pod troskami. „Vytiahli muža a bábätko, ale manželka je stále tam,“ dodal pri zrútenej viacposchodovej budove.V postihnutých mestách zostali medzi betónovými stenami a podlahami zničený nábytok, textílie a elektrické káble. V Manizales novinári AFP videli množstvo poškodených budov vrátane zrútenej veže tamojšej neogotickej katedrály.

V Quibdó podľa zubára Juliana Peňu ľudia po otrasoch vybiehali do ulíc a modlili sa. „Bolo to ohromujúce. Vybehol som von bez ničoho a našiel tam stovky ľudí,“ povedal.

Kolumbijská popová hviezda Shakira vyzvala ľudí na jednotu. „Všetku svoju silu a lásku posielam svojej vlasti. Buďme svorní,“ odkázala.Na červený stupeň pohotovosti prešli nemocnice v piatich kolumbijských mestách. V Cali úrady zaviedli nočný zákaz vychádzania a najmenej šesť miestnych letísk prerušilo prevádzku. Odložené boli aj všetky plánované profesionálne futbalové zápasy.

Ľudia vybiehali do ulíc

Zemetrasenie bolo cítiť po celej Kolumbii vrátane Bogoty, kde ľudia v pyžamách vybiehali do ulíc. Otrasy v hĺbke približne 110 kilometrov zaznamenali aj v Ekvádore a Paname. Podľa expertov americkej geologickej služby USGS zemetrasenie pravdepodobne súviselo s pohybom pozdĺž hlbokého zlomu v tektonickej doske Nazca.Ide o ďalšiu veľkú prírodnú katastrofu v regióne po ničivých zemetraseniach vo Venezuele spred necelých dvoch mesiacov, pri ktorých zahynulo viac ako 6 300 ľudí a desaťtisíce ďalších prišli o domovy.

Sústrasť a pomoc ponúkli viaceré krajiny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty situáciu „pozorne sledujú“ a sú pripravené pomôcť. Washington následne oznámil núdzovú pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov. Európska únia (EÚ) aktivovala satelitný systém Copernicus na podporu záchranných operácií. Pomoc ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko.

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