Obrovské zemetrasenie v Kolumbii: Zatiaľ hlásia 111 úmrtí, reaguje aj Shakira. Ide o známy región

Kolumbijskí dobrovoľníci a záchranári v pondelok holými rukami, krompáčmi a vedrami prehľadávali trosky zrútených budov a pátrali po preživších po ničivom zemetrasení s magnitúdou 7,4. Otrasy si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali najmenej 111 obetí, pričom úrady varujú, že ich počet sa ešte môže dramaticky zvýšiť.
správy od nás budete mať ako prví.
Zemetrasenie zasiahlo v pondelok krátko po 07.30 hod. miestneho času (14.30 hod. SELČ) viacero miest v malebnom kávovom regióne a na tichomorskom pobreží Kolumbie. Poškodených bolo najmenej 1 500 budov. „Ľudia vybiehali von nahí, niektorí skákali z druhých poschodí svojich domov,“ opísal silu otrasov študent práva Wilmer Cuesta z Quibdó.
Mimoriadny stav
Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa úradu ujal iba pred tromi dňami, vyhlásil mimoriadny stav a prisľúbil koordinovanú záchrannú operáciu. V Cali sa do pátrania okamžite zapojili desiatky dobrovoľníkov. Záchranári vytvárali ľudské reťaze a odnášali tehly a kusy muriva, pričom sa každých niekoľko minút zastavili, aby počúvali, či sa z trosiek neozve niekto živý.
„Snažíme sa všetkých dostať von živých,“ povedal dobrovoľník Andres Felipe Mejia. Podľa neho záchranári zachytili pískanie človeka uväzneného pod troskami. „Vytiahli muža a bábätko, ale manželka je stále tam,“ dodal pri zrútenej viacposchodovej budove.V postihnutých mestách zostali medzi betónovými stenami a podlahami zničený nábytok, textílie a elektrické káble. V Manizales novinári AFP videli množstvo poškodených budov vrátane zrútenej veže tamojšej neogotickej katedrály.
V Quibdó podľa zubára Juliana Peňu ľudia po otrasoch vybiehali do ulíc a modlili sa. „Bolo to ohromujúce. Vybehol som von bez ničoho a našiel tam stovky ľudí,“ povedal.
🇨🇴 A building literally crumbles as huge chunks of concrete fall near people running out of it in Colombia during the 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/ln1t5dHkcU
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026
Kolumbijská popová hviezda Shakira vyzvala ľudí na jednotu. „Všetku svoju silu a lásku posielam svojej vlasti. Buďme svorní,“ odkázala.Na červený stupeň pohotovosti prešli nemocnice v piatich kolumbijských mestách. V Cali úrady zaviedli nočný zákaz vychádzania a najmenej šesť miestnych letísk prerušilo prevádzku. Odložené boli aj všetky plánované profesionálne futbalové zápasy.
Ľudia vybiehali do ulíc
Zemetrasenie bolo cítiť po celej Kolumbii vrátane Bogoty, kde ľudia v pyžamách vybiehali do ulíc. Otrasy v hĺbke približne 110 kilometrov zaznamenali aj v Ekvádore a Paname. Podľa expertov americkej geologickej služby USGS zemetrasenie pravdepodobne súviselo s pohybom pozdĺž hlbokého zlomu v tektonickej doske Nazca.Ide o ďalšiu veľkú prírodnú katastrofu v regióne po ničivých zemetraseniach vo Venezuele spred necelých dvoch mesiacov, pri ktorých zahynulo viac ako 6 300 ľudí a desaťtisíce ďalších prišli o domovy.
🇨🇴 The moment the Cathedral Basilica of Our Lady of the Rosary in Manizales, Colombia, partially collapsed during the powerful 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/BzqUSPq1GT
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026
Sústrasť a pomoc ponúkli viaceré krajiny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty situáciu „pozorne sledujú“ a sú pripravené pomôcť. Washington následne oznámil núdzovú pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov. Európska únia (EÚ) aktivovala satelitný systém Copernicus na podporu záchranných operácií. Pomoc ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko.
Nahlásiť chybu v článku