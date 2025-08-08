Slovensko dosahuje historicky najvyššie čísla: Šíri sa syfilis, kvapavka aj chlamýdie. Prípadov stále pribúda

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Sexuálne prenosné choroby na vzostupe.

Počet hlásených prípadov syfilisu pribúda. Vlani ich bolo 738, v roku 2023 bolo nahlásených 714 prípadov a rok predtým 443.

„Už druhý rok po sebe evidujeme historicky najvyšší počet prípadov syfilisu na Slovensku, čo potvrdzuje nepriaznivý trend šírenia tohto infekčného ochorenia,“ uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alena Krčová.

Ochorenie majú prvýkrát

Až 91,9 percenta infikovaných osôb (678 ľudí) malo v roku 2024 syfilis diagnostikovaný prvýkrát v živote. „Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj vlani boli častejšie nakazení muži (541 prípadov). U žien bolo evidovaných 197 prípadov, z toho bolo 26 tehotných,“ ozrejmila Krčová.

Z hľadiska veku bol syfilis najčastejšie udávaný vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Najviac prípadov podľa trvalého pobytu bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (184 prípadov).

Kvapavka aj chlamýdie

Vlani bolo zároveň nahlásených 413 prípadov gonokokovej infekcie, tzv. kvapavky. „Medziročne počet nakazených síce klesol o 24, z dlhodobého hľadiska však zaznamenávame nárast počtu ochorení. Napríklad v roku 2019 bolo nahlásených 370 gonokokových infekcií, v roku 2004 ich bolo 128,“ ozrejmila Krčová.

Vyšší počet ochorení na kvapavku bol vlani zaznamenaný u mužov (78,5 percenta). Najviac prípadov bolo rovnako zaznamenaných vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Podľa územia trvalého pobytu pacienta bolo najviac prípadov v Trnavskom kraji.

V roku 2024 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahlásili aj 1239 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb. Najrozšírenejšími sú chlamýdiové infekcie, ktoré tretí rok po sebe prekročili hranicu tisíc nahlásených prípadov. Vlani NCZI zaznamenalo 1039 chlamýdiových ochorení, čo je o 16 viac ako v roku 2023.

