Action sťahuje z pultov obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, nekonzumujte ju. V predajni vám vrátia peniaze

Foto: Action/TS

Nina Malovcová
Reťazec Action
Produkty obsahujú látku, ktorá môže byť nebezpečná.

Rodičia, spozornite. Na pulte lacného reťazca Action sa objavili detské nápojové kapsičky, ktoré môžu byť pre niektoré osoby potenciálne nebezpečné. Výrobca aj predajca už spustili stiahnutie produktov z predaja a vyzývajú ľudí, aby ich radšej nekonzumovali.

Na problém upozornila sieť predajní Action priamo na svojom oficiálnom webe. Zverejnila varovanie, že produkty Slush Puppie a Toxic Waste, ktoré predávala vo svojich obchodoch, obsahujú v jednej kapsičke nadmerné množstvo glycerolu.

To prekračuje odporúčanú bezpečnú hranicu stanovenú Nemeckým federálnym inštitútom pre posudzovanie rizík (BfR). Glycerol je látka, ktorá sa v potravinách bežne používa a v primeranom množstve nie je nebezpečná. Ak sa ho však prijíma viac, než je odporúčané, môže predstavovať riziko, najmä pre citlivé osoby alebo pri dlhodobej konzumácii.

O ktoré kapsičky ide a kedy sa predávali

Z predaja sa sťahuje Slush Puppie v príchutiach Blue Raspberry, Strawberry a Mango, ktoré boli dostupné od 13. týždňa roka 2024.

Foto: Action

Rovnako sa sťahujú aj kapsičky Toxic Waste v príchutiach Blue Raspberry, Lemon a Lime a Apple. Tie boli v predajniach Action dostupné od 22. týždňa roka 2024. Spoločnosť Manchester Drinks Company, ktorá tieto produkty vyrába, uviedla, že pri bežnej konzumácii nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, no odporúča, aby sa kapsičky už ďalej nekonzumovali.

Foto: Action

Nekonzumujte ich a prineste späť

Ak sa produkty nachádzajú aj vo vašej domácnosti, odporúča sa ich vrátiť do ktorejkoľvek predajne Action. Nie je potrebné predložiť bloček ani iný doklad o kúpe. Spotrebiteľovi bude vrátená plná cena.

Spoločnosť Manchester Drinks Company spolu s obchodným reťazcom Action sa ospravedlňujú za vzniknuté nepríjemnosti a vyzývajú zákazníkov na spoluprácu. V prípade otázok môžete kontaktovať výrobcu e-mailom alebo telefonicky.

