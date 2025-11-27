Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Slovensko je bohaté na málo známe poklady, o ktorých ste možno ani len nepočuli, no stojí za to ich navštíviť. Vybrali sme sa na východné Slovensko pátrať po tom, čo ukrývajú Slanské vrchy.
Ako východiskový bod sme si zvolili metropolu východu Košice, z ktorých môžete prebrázdiť Slanské vrchy krížom-krážom a užiť si tu napríklad predĺžený víkend. V meste sme sa pokochali architektúrou neprehliadnuteľnej katedrály – Dómu svätej Alžbety, ktorý je najväčším kostolom na Slovensku a vošli sme do sprvu nenápadnej synagógy na Zvonárskej ulici, ktorej interiér nás očaril geometrickou ornamentikou.
Unikát len pár minút od Košíc mnohí Slováci nepoznajú
Veľa Slovákov ani netuší, že približne polhodinu autom od Košíc sa nachádza miesto, ktoré je európskym unikátom. O opálových baniach v obci Červenica sa hovorí ako o najstarších a najrozsiahlejších na svete. Najvzácnejší poklad tu bol objavený v roku 1775 v podobe exemplára drahého opálu s hmotnosťou skoro 600 gramov. Dostal pomenovanie Harlekýn.
Pred vstupom do štôlne Jozef sme dostali prilby s čelovkami a vydali sa spoznávať tajomné chodby miesta, ktoré bolo jediným zdrojom drahého opálu už pred naším letopočtom a až do objavenia ložísk v Mexiku a Austrálii. Niektoré steny bane žiarili pestrými farbami a inde sme si všimli, že zo stropov zas visia spiace netopiere. Ako sme sa dozvedeli, baňa je ich významným zimoviskom.
Prehliadka podzemia je vhodná aj pre rodiny s deťmi alebo ako zážitková aktivita, kde si s kolegami môžete užiť netradičný teambuilding, keďže opálové bane ponúkajú aj moderné priestory vhodné na firemné eventy. Dobrodruhovia sa zas môžu vydať na 4-hodinovú prehliadku po stopách baníkov a zostúpiť do banských priestorov, ktoré bežným návštevníkom nie sú prístupné. Baňu môžete navštíviť celoročne.
Po prebádaní útrob štôlne sme sa presunuli do nenápadnej dedinky s názvom Zlatá baňa, ktorá sa nachádza asi 12 minút autom od Červenice a vyskúšali si tu ryžovanie zlata. Profesionálni ryžovači nám do zmesi piesku a štrku vsypali niekoľko kúskov drobných zlatiniek a aj keď táto aktivita vyzerala sprvu jednoducho, opak bol pravdou. Pustili sme sa do nej s dávkou súťaživosti a s presvedčením, že sa priblížime k rekordu, ktorý nepresahuje jednu minútu. Viac sme sa mýliť nemohli.
Vyryžovali sme zlato
Piesok sme si nasypali na ryžovaciu panvicu, ponorili ju do vody a krúživými pohybmi sa snažili dostať preč všetok „odpad“. Ryžovanie je založené na princípe hustoty – zlato ju má väčšiu a preto zostane na dne panvice, zatiaľ čo ľahšie materiály ako piesok a štrk sa vymyjú. Teória je jednoduchá, ale už asi ako tušíte, žiadny rekord sme nepokorili. Minúty ubiehali, prsty nám v studenej vody krehli, ale keď sme konečne na dne panvice zbadali ligotajúce sa zlatinky, pocit radosti stál za to.
Podvečer sme sa šli zohriať do samoobslužnej sauny vybavenej pecou na drevo, ktorá sa nachádza pri neďalekej vodnej nádrži Sigord. Ponúka panoramatické výhľady na jazero a západ slnka tu bol zážitkom samým osebe.
Už na nás čakala vykúrená, ale ak chcete, môžete si ju obslúžiť aj sami. Keďže sme mali úplné súkromie, nebol problém ísť sa schladiť priamo do vody. Potešilo aj, že sme sa mohli občerstviť v bufete, ktorý sa nachádza o niekoľko metrov ďalej.
Čerešničkou po aktívnom dni v Slanských vrchoch bol oddych v podobe umeleckého zážitku v jedinom rusínskom divadle na Slovensku, ktoré sa nachádza v Prešove. Nesie meno podľa spisovateľa Alexandra Duchnoviča a ak ste o ňom ešte nepočuli, bude tu na vás čakať nevšedný zážitok. Vybrali sme sa na predstavenie s názvom O škodlivosti tabaku vychádzajúcom z predlohy Antona Pavloviča Čechova, ktoré bolo, ako inak, celé v rusínskom jazyku.
Hlavného hrdinu tejto monodrámy – Ivana, stvárnil herec Jevgenij Libezňuk, čo bolo príjemným prekvapením, pretože ako sme zistili hneď po tom, čo vystúpil na javisko, poznáme ho z legendárnych humorných reklamných spotov. Aj keď po rusínsky nevieme ani slovo, predstavenie sme si užili a niekoľkokrát sa pristihli pri tom, ako sa nahlas smejeme. Zhodli sme sa, že ide o jedinečný zážitok, aký nikde inde na Slovensku nedostaneme.
Na druhý deň sme sa vybrali na prechádzku lesným náučným chodníkom Tajch v Pavlovciach. Na jeho začiatku, v údolí miestneho potoka, sme sa osviežili vodou z vyvierajúceho minerálneho prameňa, ktorú si tu môžete načerpať pumpou, tak si nezabudnite priniesť prázdnu fľašu. Jesenná prechádzka v lese bola príjemná a pokochali sme sa počas nej napríklad vodopádom, ktorý vraj mení svoj tvar a aj miestnych vždy prekvapí tým, ako tečie.
Na miestnom Ranči Breziny sme si vyskúšali jazdu na koni a jeho majiteľ nás privítal s veľkou pohostinnosťou. Priblížil, ako sa mu podarilo toto miesto vybudovať, previedol nás ním a zdôveril sa so svojou vášňou pre zbieranie starých predmetov, ktorým dokáže znova prinavrátiť život. Atmosféra tohto miesta dýchala neuveriteľným pokojom a boli sme radi, že sme tu mohli aspoň na chvíľu z uponáhľaného sveta spomaliť.
Vrátili sme sa do minulosti
Neďaleko sa nachádza obec Zámutov, ktorá ukrýva Dom ľudových tradícií. Týmto múzeom, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako rozprávkový domček, nás previedli manželia odetí v krojoch a priblížili nám, ako sa tu žilo 100 rokov dozadu. Ukázali nám predmety, ktorými bola vybavená bežná domácnosť, tradičné odevy a vysvetlili, ako prebiehalo spracovanie konopí na výrobu textílií.
Dvojica ako vystrihnutá z rozprávky sršala humorom a pobavila nás napríklad prirovnaním tradičného odevu k dnešným crop topom. O svojej obrovskej zbierke by manželia dokázali fascinujúco rozprávať celé hodiny.
Okrem týchto miest sa v regióne môžete vybrať napríklad na najvyšší vrch Šimonka, odkiaľ vedie trasa od Temného lesa a cestou sa pristaviť napríklad pri 4-metrovom drevenom megafóne, ktorý nemá v strednej Európe obdoby. Keď si doň sadnete, môžete sa započúvať do zosilnených zvukov lesa. Nevynechajte ani stredoveký hrad Šebeš, kam vedie nenáročná prechádzka a okrem iného na vás čakajú aj pekné výhľady na okolie.
Jesenný výlet v Slanských vrchoch sme si užili a boli príjemne prekvapení tým, koľko mimoriadnych miest ukrýva pohorie vzdialené len pár minút od Košíc. O program plný výnimočných miest, ktorý kombinuje mestskú turistiku s tou v prírode, budete mať v tomto kúsku raja na Slovensku postarané.
