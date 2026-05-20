K slovenskému moru na východe Slovenska láka ľudí novinka: Sľubuje novú éru dovolenkovania

Foto: Facebook/ Rastislav Trnka

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kam sa tento rok ísť okúpať?

Šírava neraz vyvoláva v ľuďoch zmiešané reakcie. Kedysi sem prúdili tisícky ľudí, no dnes na nejednom mieste chátra. Niet však pochýb o snahách prinavrátiť jej aspoň kúsok niekdajšej slávy. V Klokočove tak turistov privíta nové miesto na glamping.

Šírava na čas stratila svoj lesk

Ako sme vás informovali v reportáži, na Šíravu sa v priebehu rokov prišli okúpať milióny ľudí. Žiaľ, po rokoch na istý čas stratila svoj lesk. V roku 2015 počet návštevníkov zrejme neprekročil 75 000. Na nejednom mieste to tu vyzeralo, akoby sa na ňu celkom zabudlo. Mnohé budovy schátrali a ľudia sa sťažovali aj na problém s odpadkami.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka ale nedávno na svojom facebooku informoval o novinke, ktorá by mohla na Šíravu prilákať viac dovolenkárov. V pútnickom centre v Klokočove totiž svoje brány otvorilo nové stanové mestečko.

Nové glampingové mestečko

„Keď sa povie Zemplínska šírava, mnohým z nás sa vybavia spomienky na detstvo. My však nechceme na slovenské more spomínať s nostalgiou. Chceme vytvárať nové zážitky, ktoré Šíravu posunú do novej éry turizmu. Jedným z nich je aj projekt, ktorý sme dnes otvorili. V Pútnickom centre v Klokočove pribudlo zážitkové ubytovanie – glampingové stanové mestečko,“ informuje Trnka na sociálnej sieti.

Dodáva, že návštevníci v areáli nájdu 10 nadštandardných jurtových stanov, ale aj nové altánky a ohniská. Flexibilné ubytovanie si dovolenkári v glampingovom mestečku môžu užiť od mája do septembra.

Spája pobyt v prírode s komfortom

„Nové ubytovacie kapacity prinášajú zážitok, aký tu chýbal a vytvárajú zázemie pre veriacich aj turistov, ktorí majú radi kempovanie. Príďte si vyskúšať noc pod hviezdami v Klokočove. Zemplínska šírava má čo ponúknuť!“ sľubuje predseda KSK.

Projekt bol z dotačného programu Terra Incognita podporený sumou 28 000 eur. Web Terra Incognita dodáva, že mestečko bolo navrhnuté tak, aby spájalo pobyt v prírode s komfortom a rešpektom k okoliu.

Foto: interez.sk

Šírava nie je jediným miestom, kde toto leto natrafíte na novinky. Ako sme informovali, lom Beňatina vybudoval pre návštevníkov pláž s dvoma mólami, kde si môžu užiť relax plnými dúškami.

