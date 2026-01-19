Prestížny rebríček označil nenápadné slovenské mesto za tretie najlepšie v Európe. Ocitlo sa po boku Milána

Ak túžite po mestskej dovolenke, nemusíte chodiť ďaleko. Na západe Slovenska sa totiž nachádza mesto, ktoré v posledných rokoch zbiera jedno ocenenie za druhým a získava tak pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí.
Magazín Time Out zostavil rebríček najobľúbenejších mestských pobytov na tento rok a na výbornom treťom mieste sa umiestnilo slovenské mesto – Trenčín, pričom na prvom mieste sa objavilo talianske Miláno a na druhom mieste rakúska Viedeň.
Najobľúbenejšie, najromantickejšie a hlavné mesto kultúry
Toto však nie je prvé ocenenie, ktoré historické mesto Trenčín získalo. Ako sme vás už informovali, nedávno sa objavilo aj v rebríčku top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026. Spomínaný rebríček zostavil renomovaný cestovateľský magazín 1000things, ktorý odporúča navštíviť historické centrum Trenčína, dominantu mesta Trenčiansky hrad a zároveň si nenechať ujsť bohatý program kultúrnych podujatí, festivalov a umeleckých projektov, ktoré budú počas celého roka súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry.
Predpokladá sa, že tieto prestížne ocenenia mesto Trenčín získalo práve z toho dôvodu, že bolo pre tento rok označené za Európske hlavné mesto kultúry.
Trenčín však začal zbierať ocenenia ešte oveľa skôr. Dokonca v roku 2019 bol označený aj za jedno z najromantickejších miest v strednej Európe. O tom, že Trenčín je skutočne nádherné mesto, nemožno pochybovať.
Má čo ponúknuť
Trenčín je jedno z najstarších slovenských miest a vďaka strategickej polohe patril odnepamäti k našim najvýznamnejším mestám. Ponúka množstvo historických a kultúrnych pamiatok. Okrem toho je známy aj vďaka pravidelným podujatiam či letným festivalom.
Spojenie bohatej histórie, kultúrnej rozmanitosti, jedinečnej atmosféry a moderného mestského života z neho robí destináciu, ktorá má čo ponúknuť v každom ročnom období. Ak ste Trenčín ešte nenavštívili, tento rok je na to ideálny.
Nahlásiť chybu v článku