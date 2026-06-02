Okúpete sa tu úplne zadarmo. V obľúbenom letnom areáli pribudne nová atrakcia, otvorí už čoskoro

Bratislavská mestská časť Petržalka pripravuje na Veľkom Draždiaku ďalšie vylepšenia, ktoré majú ešte viac zatraktívniť obľúbenú letnú lokalitu. Draždiak, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie letné miesta v Petržalke, prechádza postupnou obnovou a rozširovaním služieb.
Najväčšou novinkou má byť bezplatný nafukovací vodný park, ktorý bude počas letných prázdnin umiestnený na hladine Draždiaka zo strany pri Športovej hale. Atrakcia s kapacitou približne 130 osôb bude prístupná verejnosti bez vstupného. Informovala o tom mestská časť Petržalka na svojom webe.
Nový vodný park bude mať rozmery približne 50 × 32 metrov a ponúkne rôzne zábavné prvky – šmykľavky, lezecké steny, trampolínu aj prekážkové dráhy. Konštrukcia bude ukotvená v hĺbke približne troch metrov a prístup k nej povedie cez nové drevené mólo.
Mestská časť v tejto súvislosti avizuje aj plánovaný nákup pozemkov od Lesov SR v hodnote približne troch miliónov eur. Ide o územia pod vodnou plochou, v okolí brehov, pod komunikáciami aj pri priľahlom lesíku, čo má umožniť ďalšiu revitalizáciu celého areálu a zlepšenie jeho vybavenosti.
Spustenie už čoskoro
Investícia do atrakcie presiahne 180 000 eur. Podľa aktuálnych plánov by mal byť vodný park otvorený pre verejnosť na konci júna alebo začiatkom júla. Vstup bude organizovaný tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a regulovaná kapacita. Presné pravidlá prevádzky má mestská časť zverejniť v najbližšom období na oficiálnom webe.
„Vlani sme na Draždiaku otestovali nafukovací zorba valec, ktorý sa u detí stretol s veľmi pozitívnou odozvou a jeden valec bol pri takom záujme naozaj málo. Rozhodli sme sa preto ponuku vodných atrakcií rozšíriť nielen pre malých, ale aj pre dospelých,“ vyjadril sa starosta Petržalky Ján Hrčka.
Podľa neho zohrali pri rozhodovaní významnú úlohu aj výsledky aprílového prieskumu agentúry AKO. V ňom viac než 16 % respondentov prejavilo záujem o vodné bicykle a ďalšie atrakcie priamo na vodnej hladine.
Jedno z najobľúbenejších miest na kúpanie v Bratislave
Veľký Draždiak patrí medzi najvyhľadávanejšie prírodné lokality v hlavnom meste. Jazero s rozlohou približne 13 hektárov vzniklo po ťažbe štrku a dnes slúži na kúpanie, športové aktivity aj oddych. Výhodou je bezplatný vstup, požičovňa vodných bicyklov, športoviská či detské ihriská. Lokalita je obľúbená nielen medzi Petržalčanmi, ale aj medzi návštevníkmi z ostatných častí Bratislavy.
